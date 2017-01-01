НХЛ. «Калгари» разгромил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Рейнджерс», «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

В ночь на 10 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье, сделавший шатаут в матче с «Чикаго» (1:0) при 43 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:0).

Третьей звездой дня стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Миннесотой» (4:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей

2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/60

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/67

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/58

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/66



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/59

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/67

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/58

5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/66



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 марта

Лос-Анджелес Кингз — Нэшвилл Предаторз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 – Ернкрок (Нил, Йози) – 16:39

1:1 – Игинла (Габорик, Ладю) – 25:04 (5x4)

1:2 – Фиала (Фишер) – 41:31

2:2 – Габорик (Мартинес, Дауд) – 50:55 (5x4)

3:2 – Игинла (Даути, Картер) – 63:34 (4x3)

Вратари: Дж. Куик 21/23 – Ринне 31/34



Сан-Хосе Шаркс — Вашингтон Кэпиталз — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

0:1 – Винник (Бигл, Уилсон) – 05:26

1:1 – Торнтон (Хансен, Мартин) – 08:43

2:1 – Павелски (Бернс, Торнтон) – 22:32

2:2 – Коннолли (Шаттенкирк) – 34:40

3:2 – Кутюр (Бернс, Марло) – 38:04 (5x4)

4:2 – Кутюр (Бернс, Павелски) – 48:05 (5x4)

Вратари: М.Джонс 25/27 – Холтби 20/24



Чикаго Блэкхоукс — Анахайм Дакс — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 – Перри (Шоу, Биекса) – 37:44

Вратари: Кроуфорд 25/26 – Дж.Бернье 43/43



Колорадо Эвеланш — Нью-Джерси Дэвилз — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

1:0 – Маккиннон (Бэрри, Пикар) – 31:11

1:1 – Холл (Лавджой) – 40:42

2:1 – Бурк (Андригетто) – 44:05

2:2 – Ноэсен (Беннет, Бландизи) – 46:13

3:2 – Бошмен (Комо) – 58:46

Вратари: Пикар 25/27 – Шнайдер 19/22



Торонто Мэйпл Лифс — Филадельфия Флайерз — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

0:1 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 06:09 (5x4)

1:1 – Нюландер (Гардинер, Браун) – 13:57 (5x4)

2:1 – Бозак – 29:28

3:1 – Марнер (Райлли, Бозак) – 53:44 (5x4)

3:2 – Гостисбер (Фильппула, Ворачек) – 57:32

4:2 – Кадри – 59:00 (en)

Вратари: Андерсен 36/38 – Нойвирт 29/32



Тампа-Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Кучеров (Хедман, Палат) – 06:53 (5x4)

2:0 – Хедман (Друен, Дотчин) – 11:01

3:0 – Шустр (Кучеров, Джонсон) – 24:37

3:1 – Сканделла (Бродин, Койву) – 56:02

4:1 – Кучеров (Гурд) – 58:51 (en)

Вратари: Ан. Василевский 32/33 – Дубник 25/28



Каролина Харрикейнз— Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

0:1 – Крайдер (Степан, Макдона) – 07:24 (5x3)

1:1 – Скиннер (Раск) – 13:15 (

2:1 – Зыков (Ахо, Стаал) – 13:44

2:2 – Зибанеджад (Крайдер, Степан) – 27:16 (5x4)

2:3 – Зибанеджад – 36:42 (5x4)

3:3 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 49:04 (5x4)

4:3 – Ахо (Стаал, Линдхольм) – 52:28 (5x4)

Вратари: К. Уорд 40/43 – Раанта 26/30



Калгари Флэймз – Монреаль Канадиенс – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 – Джиордано (Фролик, Ткачак) – 7:38

2:0 – Стоун (Годро, Броди) – 28:36

3:0 – Монахан (Годро, Стоун) – 35:08

4:0 – Ферланд (Монахан, Годро) – 35:54

5:0 – Годро (Фролик, Энгелланд) - 56:12

Вратари: Б.Эллиотт 24/24 – Монтойя 33/38



Аризона Койотс – Оттава Сенаторз – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – Перлини (Мартинук, Ридер)- 31:30

1:1 – Пажо (Карлссон, Клаэссон) - 32:11

2:1 – Крауз (Джурис) – 37:49

2:2 – Карлссон (Пажо) – 52:47

2:3 – Карлссон (3х3) – 60:40

Вратари: Майк Смит 28/31 – Кондон 39/41



Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Айлендерс – 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

0:1 – Таварес (Ли, Бэйли) – 15:01

1:1 – Буше (Стечер, Хорват) – 21:35

2:1 – Берчи () – 23:31

2:2 – Бовилье (Бэйли) - 29:44

2:3 – Нелсон (Бэйли, Ледди) - 39:36

3:3 – Стечер (Гранлунд, Х.Седин) – 59:40 (6х5)

3:4 – Лэдд (Строум, де Хаан) – 61:33 (3х3)

Вратари: Миллер 24/28 – Грайсс 36/39.



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 95 очков / 66 матча

2. Коламбус – 90/65

3. Питтсбург – 90/65

4. Рейнджерс – 88/68

5. Монреаль – 84/68

6. Оттава – 82/66

7. Бостон – 76/67

8. Айлендерс – 75/66

9. Торонто – 74/66

10. Тампа-Бэй – 71/66

11. Филадельфия – 70/66

12. Флорида – 69/65

13. Баффало – 66/67

14. Каролина – 64/64

15. Нью-Джерси – 62/67

16. Детройт – 61/65



Западная конференция

1. Миннесота – 90 очков/65 матчей

2. Чикаго – 89/66

3. Сан-Хосе – 87/66

4. Анахайм – 80/67

5. Эдмонтон – 78/66

6. Калгари – 78/67

7. Нэшвилл – 75/67

8. Сент-Луис – 71/65

9. Лос-Анджелес – 70/66

10. Виннипег – 66/68

11. Ванкувер – 65/67

12. Даллас – 64/67

13. Аризона – 54/66

14. Колорадо – 41/65 В ночь на 10 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.Первой звездой признан голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье, сделавший шатаут в матче с «Чикаго» (1:0) при 43 отраженных бросках.Второй звездой назван форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:0).Третьей звездой дня стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Миннесотой» (4:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/603. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/674. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/585. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/661. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/593. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/674. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/585. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/66— Нэшвилл Предаторз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)0:1 – Ернкрок (Нил, Йози) – 16:391:1 – Игинла (Габорик, Ладю) – 25:04 (5x4)1:2 – Фиала (Фишер) – 41:312:2 – Габорик (Мартинес, Дауд) – 50:55 (5x4)3:2 – Игинла (Даути, Картер) – 63:34 (4x3)Дж. Куик 21/23 – Ринне 31/34— Вашингтон Кэпиталз — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)0:1 – Винник (Бигл, Уилсон) – 05:261:1 – Торнтон (Хансен, Мартин) – 08:432:1 – Павелски (Бернс, Торнтон) – 22:322:2 – Коннолли (Шаттенкирк) – 34:403:2 – Кутюр (Бернс, Марло) – 38:04 (5x4)4:2 – Кутюр (Бернс, Павелски) – 48:05 (5x4)М.Джонс 25/27 – Холтби 20/24Чикаго Блэкхоукс —— 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)0:1 – Перри (Шоу, Биекса) – 37:44Кроуфорд 25/26 – Дж.Бернье 43/43— Нью-Джерси Дэвилз — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)1:0 – Маккиннон (Бэрри, Пикар) – 31:111:1 – Холл (Лавджой) – 40:422:1 – Бурк (Андригетто) – 44:052:2 – Ноэсен (Беннет, Бландизи) – 46:133:2 – Бошмен (Комо) – 58:46Пикар 25/27 – Шнайдер 19/22— Филадельфия Флайерз — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)0:1 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 06:09 (5x4)1:1 – Нюландер (Гардинер, Браун) – 13:57 (5x4)2:1 – Бозак – 29:283:1 – Марнер (Райлли, Бозак) – 53:44 (5x4)3:2 – Гостисбер (Фильппула, Ворачек) – 57:324:2 – Кадри – 59:00 (en)Андерсен 36/38 – Нойвирт 29/32— Миннесота Уайлд — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)1:0 – Кучеров (Хедман, Палат) – 06:53 (5x4)2:0 – Хедман (Друен, Дотчин) – 11:013:0 – Шустр (Кучеров, Джонсон) – 24:373:1 – Сканделла (Бродин, Койву) – 56:024:1 – Кучеров (Гурд) – 58:51 (en)Ан. Василевский 32/33 – Дубник 25/28— Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)0:1 – Крайдер (Степан, Макдона) – 07:24 (5x3)1:1 – Скиннер (Раск) – 13:15 (2:1 – Зыков (Ахо, Стаал) – 13:442:2 – Зибанеджад (Крайдер, Степан) – 27:16 (5x4)2:3 – Зибанеджад – 36:42 (5x4)3:3 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 49:04 (5x4)4:3 – Ахо (Стаал, Линдхольм) – 52:28 (5x4)К. Уорд 40/43 – Раанта 26/30– Монреаль Канадиенс – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)1:0 – Джиордано (Фролик, Ткачак) – 7:382:0 – Стоун (Годро, Броди) – 28:363:0 – Монахан (Годро, Стоун) – 35:084:0 – Ферланд (Монахан, Годро) – 35:545:0 – Годро (Фролик, Энгелланд) - 56:12Б.Эллиотт 24/24 – Монтойя 33/38Аризона Койотс –– 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)1:0 – Перлини (Мартинук, Ридер)- 31:301:1 – Пажо (Карлссон, Клаэссон) - 32:112:1 – Крауз (Джурис) – 37:492:2 – Карлссон (Пажо) – 52:472:3 – Карлссон (3х3) – 60:40Майк Смит 28/31 – Кондон 39/41Ванкувер Кэнакс –– 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)0:1 – Таварес (Ли, Бэйли) – 15:011:1 – Буше (Стечер, Хорват) – 21:352:1 – Берчи () – 23:312:2 – Бовилье (Бэйли) - 29:442:3 – Нелсон (Бэйли, Ледди) - 39:363:3 – Стечер (Гранлунд, Х.Седин) – 59:40 (6х5)3:4 – Лэдд (Строум, де Хаан) – 61:33 (3х3)Миллер 24/28 – Грайсс 36/39.1. Вашингтон – 95 очков / 66 матча2. Коламбус – 90/653. Питтсбург – 90/654. Рейнджерс – 88/685. Монреаль – 84/686. Оттава – 82/667. Бостон – 76/678. Айлендерс – 75/669. Торонто – 74/6610. Тампа-Бэй – 71/6611. Филадельфия – 70/6612. Флорида – 69/6513. Баффало – 66/6714. Каролина – 64/6415. Нью-Джерси – 62/6716. Детройт – 61/651. Миннесота – 90 очков/65 матчей2. Чикаго – 89/663. Сан-Хосе – 87/664. Анахайм – 80/675. Эдмонтон – 78/666. Калгари – 78/677. Нэшвилл – 75/678. Сент-Луис – 71/659. Лос-Анджелес – 70/6610. Виннипег – 66/6811. Ванкувер – 65/6712. Даллас – 64/6713. Аризона – 54/6614. Колорадо – 41/65