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НХЛ. «Калгари» разгромил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Рейнджерс», «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

Сан-Хосе Шаркс — Вашингтон Кэпиталз (4:2)

В ночь на 10 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье, сделавший шатаут в матче с «Чикаго» (1:0) при 43 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Калгари» Джон Годро, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:0).  
Третьей звездой дня стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Миннесотой» (4:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/60
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/67
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/58
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/66

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/59
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/67
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/58
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/66

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 марта
Лос-Анджелес Кингз — Нэшвилл Предаторз — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 – Ернкрок (Нил, Йози) – 16:39
1:1 – Игинла (Габорик, Ладю) – 25:04 (5x4)
1:2 – Фиала (Фишер) – 41:31
2:2 – Габорик (Мартинес, Дауд) – 50:55 (5x4)
3:2 – Игинла (Даути, Картер) – 63:34 (4x3)
Вратари: Дж. Куик 21/23 – Ринне 31/34

Сан-Хосе Шаркс — Вашингтон Кэпиталз — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
0:1 – Винник (Бигл, Уилсон) – 05:26
1:1 – Торнтон (Хансен, Мартин) – 08:43
2:1 – Павелски (Бернс, Торнтон) – 22:32
2:2 – Коннолли (Шаттенкирк) – 34:40
3:2 – Кутюр (Бернс, Марло) – 38:04 (5x4)
4:2 – Кутюр (Бернс, Павелски) – 48:05 (5x4)
Вратари: М.Джонс 25/27 – Холтби 20/24

Чикаго Блэкхоукс — Анахайм Дакс — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – Перри (Шоу, Биекса) – 37:44
Вратари: Кроуфорд 25/26 – Дж.Бернье 43/43

Колорадо Эвеланш — Нью-Джерси Дэвилз — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
1:0 – Маккиннон (Бэрри, Пикар) – 31:11
1:1 – Холл (Лавджой) – 40:42
2:1 – Бурк (Андригетто) – 44:05
2:2 – Ноэсен (Беннет, Бландизи) – 46:13
3:2 – Бошмен (Комо) – 58:46
Вратари: Пикар 25/27 – Шнайдер 19/22

Торонто Мэйпл Лифс — Филадельфия Флайерз — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
0:1 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 06:09 (5x4)
1:1 – Нюландер (Гардинер, Браун) – 13:57 (5x4)
2:1 – Бозак – 29:28
3:1 – Марнер (Райлли, Бозак) – 53:44 (5x4)
3:2 – Гостисбер (Фильппула, Ворачек) – 57:32
4:2 – Кадри – 59:00 (en)
Вратари: Андерсен 36/38 – Нойвирт 29/32

Тампа-Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Кучеров (Хедман, Палат) – 06:53 (5x4)
2:0 – Хедман (Друен, Дотчин) – 11:01  
3:0 – Шустр (Кучеров, Джонсон) – 24:37
3:1 – Сканделла (Бродин, Койву) – 56:02
4:1 – Кучеров (Гурд) – 58:51 (en)
Вратари: Ан. Василевский 32/33 – Дубник 25/28

Каролина Харрикейнз— Нью-Йорк Рейнджерс  — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
0:1 – Крайдер (Степан, Макдона) – 07:24 (5x3)
1:1 – Скиннер (Раск) – 13:15 (
2:1 – Зыков (Ахо, Стаал) – 13:44
2:2 – Зибанеджад (Крайдер, Степан) – 27:16 (5x4)
2:3 – Зибанеджад – 36:42 (5x4)
3:3 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 49:04 (5x4)
4:3 – Ахо (Стаал, Линдхольм) – 52:28 (5x4)
Вратари: К. Уорд 40/43 – Раанта 26/30

Калгари Флэймз  – Монреаль Канадиенс  – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 – Джиордано (Фролик, Ткачак) – 7:38
2:0 – Стоун (Годро, Броди) – 28:36
3:0 – Монахан (Годро, Стоун) – 35:08
4:0 – Ферланд (Монахан, Годро) – 35:54
5:0 – Годро (Фролик, Энгелланд)  - 56:12
Вратари: Б.Эллиотт 24/24 – Монтойя 33/38

Аризона Койотс – Оттава Сенаторз  – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Перлини (Мартинук, Ридер)- 31:30
1:1 – Пажо (Карлссон, Клаэссон)  - 32:11
2:1 – Крауз (Джурис) – 37:49
2:2 – Карлссон (Пажо) – 52:47
2:3 – Карлссон (3х3) – 60:40
Вратари: Майк Смит 28/31 – Кондон 39/41

Ванкувер Кэнакс  – Нью-Йорк Айлендерс – 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
0:1 – Таварес (Ли, Бэйли) – 15:01
1:1 – Буше (Стечер, Хорват) – 21:35
2:1 – Берчи () – 23:31
2:2 – Бовилье (Бэйли)  - 29:44
2:3 – Нелсон (Бэйли, Ледди)  - 39:36
3:3 – Стечер (Гранлунд, Х.Седин) – 59:40 (6х5)
3:4 – Лэдд (Строум, де Хаан) – 61:33 (3х3)
Вратари: Миллер 24/28 – Грайсс 36/39.

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  95 очков / 66 матча
2. Коламбус – 90/65
3. Питтсбург – 90/65
4. Рейнджерс – 88/68
5. Монреаль – 84/68
6. Оттава – 82/66
7. Бостон – 76/67
8. Айлендерс – 75/66
9. Торонто – 74/66
10. Тампа-Бэй – 71/66
11. Филадельфия – 70/66
12. Флорида – 69/65
13. Баффало – 66/67
14. Каролина – 64/64
15. Нью-Джерси – 62/67
16. Детройт – 61/65

Западная конференция
1. Миннесота – 90 очков/65 матчей
2. Чикаго – 89/66
3. Сан-Хосе – 87/66
4. Анахайм – 80/67
5. Эдмонтон – 78/66
6. Калгари – 78/67
7. Нэшвилл – 75/67
8. Сент-Луис – 71/65
9. Лос-Анджелес – 70/66
10. Виннипег – 66/68
11. Ванкувер – 65/67
12. Даллас – 64/67
13. Аризона – 54/66
14. Колорадо – 41/65
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