На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве»

Виннипег— Питтсбург (4:7)

В ночь на 9 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).
Второй звездой назван еще один нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в этой игре 3 (2+1) очка.
Третьей звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Давида Крейчи, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/60
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/67
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/58
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/65

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/59
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/67
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/58
5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/65

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 8 марта
Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)
1:0 – Мэттьяс (Лоури, Кьярот) – 04:18
1:1 – Бонино – 04:43
2:1 – Элерс (Троуба) – 09:00
2:2 – Малкин – 11:56
3:2 – Бафлин (Шайфли) – 16:10 (4x4)
3:3 – Шульц (Кросби, Малкин) – 29:09 (5x3)
3:4 – Бонино (Шири, Штрайт) – 29:29 (5x4)
3:5 – Малкин (Хагелин, Руведел) – 30:06
3:6 – Бонино (Руведел, Штрайт) – 38:21 (5x4)
3:7 – Гюнцель (Руведел, Шири) – 56:02  
4:7 – Дане (Копп, Постма) – 58:45

Бостон Брюинз — Детройт Ред Уингз — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).
1:0 — Крейчи (Стэффорд, Хара) — 11:07
2:0 — Маршан (Пастрняк, Хара) — 12:08
3:0 — Стэффорд — 13:32
4:0 — Крейчи — 19:45 (4x4)
5:0 — Маршан (Миллер) — 36:55 (4x4)
5:1 — Кронвалль (Грин, Ларкин) — 37:55
6:1 — Пастрняк (Крейчи) — 40:34

Даллас Старз – Оттава Сенаторз – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
0:1 – Уайдман (Сиси, Сталберг) – 13:41 (5х4_
0:2 – Клаэссон (Смит)  - 15:21
0:3 – Пажо (Клаэссон, Уинджелс) – 23:21
1:3 – Сегин (Элие, Спецца) – 24:30
1:4 – Сталберг (Хоффман, Фанюф) – 38:09 (6х4)
2:4 – Спецца (Линделль, Гемски) – 48:04 (5х4)
2:5 – Сиси (Стоун, Хоффман) – 49:01

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  95 очков / 65 матча
2. Коламбус – 90/65
3. Питтсбург – 90/65
4. Рейнджерс – 88/67
5. Монреаль – 84/67
6. Оттава – 80/65
7. Бостон – 76/67
8. Айлендерс – 73/65
9. Торонто – 72/65
10. Филадельфия – 70/65
11. Тампа-Бэй – 69/65
12. Флорида – 69/65
13. Баффало – 66/67
14. Каролина – 62/63
15. Нью-Джерси – 62/66
16. Детройт – 61/65

Западная конференция
1. Миннесота – 90 очков/64 матча
2. Чикаго – 89/65
3. Сан-Хосе – 85/65
4. Эдмонтон – 78/66
5. Анахайм – 78/66
6. Калгари – 76/66
7. Нэшвилл – 74/66
8. Сент-Луис – 71/65
9. Лос-Анджелес – 68/65
10. Виннипег – 66/68
11. Ванкувер – 64/66
12. Даллас – 64/67
13. Аризона – 53/65
14. Колорадо – 39/65
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Баффало, «Коламбус» вcухую обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» проиграл «Ванкуверу» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Оттаву», «Вашингтон» в овертайме обыграл «Баффало» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Нэшвилл» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Бостон» проиграл «Чикаго» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве»
УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз»
УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» и «Дженералз» открывают полуфинал: анонс матча
НХЛ. «Рейнджерс» победил «Флориду», «Коламбус» всухую обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты
УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам

Последние новости спорта

10:21 НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве» 56 | Хоккей

09:47 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Бостону», «Хьюстон» - «Юте», «Миннесота» обыграла «Клипперс» и другие результаты 90 | Баскетбол

08:48 Илья Марченко не пробился в основную сетку на Masters 1000 в Индиан-Уэллсе 108 | Теннис

08:34 Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной 114 | Теннис

22:45 УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз» 205 | Хоккей

18:23 Француз Алафилипп выиграл «разделку» на велогонке «Париж – Ницца» 227 | Велоспорт

18:01 Брынзак: Не ожидал, что возвращение Виты Семеренко будет настолько ярким 312 | Биатлон

17:49 Кривонос и Дудченко – победители гонок преследования на чемпионате Украины по биатлону 200 | Биатлон

17:28 Верляйн: В Mercedes объяснили, почему выбрали не меня 198 | Формула-1

14:55 УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» и «Дженералз» открывают полуфинал: анонс матча 237 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы
Индиан-Уэллс. Марченко стартовал с победы в квалификации
Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе
Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (168)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги