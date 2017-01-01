НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве»

В ночь на 9 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



Официальный сайт НХЛ назвал тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).

Второй звездой назван еще один нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в этой игре 3 (2+1) очка.

Третьей звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Давида Крейчи, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей

2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/60

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/67

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/58

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/65



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/59

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/67

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/58

5. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/65



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 8 марта

Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

1:0 – Мэттьяс (Лоури, Кьярот) – 04:18

1:1 – Бонино – 04:43

2:1 – Элерс (Троуба) – 09:00

2:2 – Малкин – 11:56

3:2 – Бафлин (Шайфли) – 16:10 (4x4)

3:3 – Шульц (Кросби, Малкин) – 29:09 (5x3)

3:4 – Бонино (Шири, Штрайт) – 29:29 (5x4)

3:5 – Малкин (Хагелин, Руведел) – 30:06

3:6 – Бонино (Руведел, Штрайт) – 38:21 (5x4)

3:7 – Гюнцель (Руведел, Шири) – 56:02

4:7 – Дане (Копп, Постма) – 58:45



Бостон Брюинз — Детройт Ред Уингз — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).

1:0 — Крейчи (Стэффорд, Хара) — 11:07

2:0 — Маршан (Пастрняк, Хара) — 12:08

3:0 — Стэффорд — 13:32

4:0 — Крейчи — 19:45 (4x4)

5:0 — Маршан (Миллер) — 36:55 (4x4)

5:1 — Кронвалль (Грин, Ларкин) — 37:55

6:1 — Пастрняк (Крейчи) — 40:34



Даллас Старз – Оттава Сенаторз – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – Уайдман (Сиси, Сталберг) – 13:41 (5х4_

0:2 – Клаэссон (Смит) - 15:21

0:3 – Пажо (Клаэссон, Уинджелс) – 23:21

1:3 – Сегин (Элие, Спецца) – 24:30

1:4 – Сталберг (Хоффман, Фанюф) – 38:09 (6х4)

2:4 – Спецца (Линделль, Гемски) – 48:04 (5х4)

2:5 – Сиси (Стоун, Хоффман) – 49:01



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 95 очков / 65 матча

2. Коламбус – 90/65

3. Питтсбург – 90/65

4. Рейнджерс – 88/67

5. Монреаль – 84/67

6. Оттава – 80/65

7. Бостон – 76/67

8. Айлендерс – 73/65

9. Торонто – 72/65

10. Филадельфия – 70/65

11. Тампа-Бэй – 69/65

12. Флорида – 69/65

13. Баффало – 66/67

14. Каролина – 62/63

15. Нью-Джерси – 62/66

16. Детройт – 61/65



Западная конференция

1. Миннесота – 90 очков/64 матча

2. Чикаго – 89/65

3. Сан-Хосе – 85/65

4. Эдмонтон – 78/66

5. Анахайм – 78/66

6. Калгари – 76/66

7. Нэшвилл – 74/66

8. Сент-Луис – 71/65

9. Лос-Анджелес – 68/65

10. Виннипег – 66/68

11. Ванкувер – 64/66

12. Даллас – 64/67

13. Аризона – 53/65

14. Колорадо – 39/65 В ночь на 9 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).Второй звездой назван еще один нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в этой игре 3 (2+1) очка.Третьей звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Давида Крейчи, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/59 матчей2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/603. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/674. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/585. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/651. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/66 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/36/593. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 32/38/674. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 31/39/585. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/65Виннипег Джетс —— 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)1:0 – Мэттьяс (Лоури, Кьярот) – 04:181:1 – Бонино – 04:432:1 – Элерс (Троуба) – 09:002:2 – Малкин – 11:563:2 – Бафлин (Шайфли) – 16:10 (4x4)3:3 – Шульц (Кросби, Малкин) – 29:09 (5x3)3:4 – Бонино (Шири, Штрайт) – 29:29 (5x4)3:5 – Малкин (Хагелин, Руведел) – 30:063:6 – Бонино (Руведел, Штрайт) – 38:21 (5x4)3:7 – Гюнцель (Руведел, Шири) – 56:024:7 – Дане (Копп, Постма) – 58:45— Детройт Ред Уингз — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).1:0 — Крейчи (Стэффорд, Хара) — 11:072:0 — Маршан (Пастрняк, Хара) — 12:083:0 — Стэффорд — 13:324:0 — Крейчи — 19:45 (4x4)5:0 — Маршан (Миллер) — 36:55 (4x4)5:1 — Кронвалль (Грин, Ларкин) — 37:556:1 — Пастрняк (Крейчи) — 40:34Даллас Старз –– 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)0:1 – Уайдман (Сиси, Сталберг) – 13:41 (5х4_0:2 – Клаэссон (Смит) - 15:210:3 – Пажо (Клаэссон, Уинджелс) – 23:211:3 – Сегин (Элие, Спецца) – 24:301:4 – Сталберг (Хоффман, Фанюф) – 38:09 (6х4)2:4 – Спецца (Линделль, Гемски) – 48:04 (5х4)2:5 – Сиси (Стоун, Хоффман) – 49:011. Вашингтон – 95 очков / 65 матча2. Коламбус – 90/653. Питтсбург – 90/654. Рейнджерс – 88/675. Монреаль – 84/676. Оттава – 80/657. Бостон – 76/678. Айлендерс – 73/659. Торонто – 72/6510. Филадельфия – 70/6511. Тампа-Бэй – 69/6512. Флорида – 69/6513. Баффало – 66/6714. Каролина – 62/6315. Нью-Джерси – 62/6616. Детройт – 61/651. Миннесота – 90 очков/64 матча2. Чикаго – 89/653. Сан-Хосе – 85/654. Эдмонтон – 78/665. Анахайм – 78/666. Калгари – 76/667. Нэшвилл – 74/668. Сент-Луис – 71/659. Лос-Анджелес – 68/6510. Виннипег – 66/6811. Ванкувер – 64/6612. Даллас – 64/6713. Аризона – 53/6514. Колорадо – 39/65