УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» и «Дженералз» открывают полуфинал: анонс матча

Открывать полуфинальные серии чемпионата Украинской хоккейной лиги будет поединок в Кременчуге, где победитель регулярного чемпионата примет четвертую команду, прошлогоднего финалиста, столичный «Дженералз».Единственным клубом УХЛ, который уже наверняка гарантировал себе медали в этом сезоне, является именно «Кременчук», завершивший регулярку на первом месте. Таким образом, даже в случае вылета из борьбы в полуфинале турнира, бронза подопечным Дмитрия Пидгурского уже гарантирована, ведь обладатель третьего места будет определяться по итогам регулярного сезона.Но учитывая, что в нынешнем сезоне кременчужане ставят перед собой цель выиграть плей-офф, вряд ли гарантированные бронзовые награды расслабят игроков.Другое дело – «Дженералз». Киевлянам, если они не хотят оставаться без медалей в этом сезоне, при любых раскладах необходимо обыгрывать «Кременчук» и пробиваться в финал. Иначе, вне зависимости от итога противостояния в паре «Донбасс» - «Кривбасс», команда Александра Сеуканда финиширует за призовой тройкой.