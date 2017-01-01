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УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» и «Дженералз» открывают полуфинал: анонс матча
В Кременчуге состоится первый матч полуфинальной серии.Открывать полуфинальные серии чемпионата Украинской хоккейной лиги будет поединок в Кременчуге, где победитель регулярного чемпионата примет четвертую команду, прошлогоднего финалиста, столичный «Дженералз».

Единственным клубом УХЛ, который уже наверняка гарантировал себе медали в этом сезоне, является именно «Кременчук», завершивший регулярку на первом месте. Таким образом, даже в случае вылета из борьбы в полуфинале турнира, бронза подопечным Дмитрия Пидгурского уже гарантирована, ведь обладатель третьего места будет определяться по итогам регулярного сезона.

Но учитывая, что в нынешнем сезоне кременчужане ставят перед собой цель выиграть плей-офф, вряд ли гарантированные бронзовые награды расслабят игроков.

Другое дело – «Дженералз». Киевлянам, если они не хотят оставаться без медалей в этом сезоне, при любых раскладах необходимо обыгрывать «Кременчук» и пробиваться в финал. Иначе, вне зависимости от итога противостояния в паре «Донбасс» - «Кривбасс», команда Александра Сеуканда финиширует за призовой тройкой.  

1/2 финала. Первый матч. «Кременчук» - «Дженералз». Кременчуг, «Айсберг». Начало – 18:45.

По материалам: УХЛ
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