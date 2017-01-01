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НХЛ. «Рейнджерс» победил «Флориду», «Коламбус» всухую обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты

Флорида Пантерз — Нью-Йорк-Рейнджерс (2:5)

В ночь на 8 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, оформивший третий шатаут подряд, отразив все 33 броска в матче с «Нью-Джерси» (2:0).
Второй звездой назван нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, забивший два гола в матче против «Эдмонтона» (4:1).
Третьей звездой дня стал вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который отразил 43 броска в игре с «Флоридой» (5:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/58 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/59
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/65
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/66
5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/65

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/65 матчей
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/65
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/58
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 30/38/66
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 29/38/57

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 марта
Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Уилсон (Нил, Ернкрок) — 04:26
0:2 — Эллис (Суббэн, Фишер) — 06:23 (5x4)
1:2 — Гецлаф (Ватанен, Фаулер) — 14:16 (5x4)
1:3 — Форсберг (Ернкрок) — 31:29 (4x5)
2:3 — Ритчи (Гецлаф, Фаулер) — 33:19
3:3 — Ракелль (Ивз, Гецлаф) — 39:02
4:3 — Ивз — 65:00 (ПБ)
Вратари: Дж.Бернье 24/27 – Ринне 39/42

Ванкувер Кэнакс — Монреаль Канадиенс — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 — Митчелл (Марков, Шоу) — 03:57
1:1 — Шапу (Эдлер, Стечер) — 52:49
1:2 — Байрон (Гальченюк) — 61:13 (3x3)
Вратари: Миллер 36/38 – Прайс 27/28

Флорида Пантерз — Нью-Йорк-Рейнджерс — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).
0:1 — Крайдер (Кампфер, Цуккарелло) — 09:25
0:2 — Глэсс (Линдберг, Миллер) — 13:00
0:3 — Хейз (Шей) — 24:06
1:3 — Ванек (Смит, Трочек) — 31:20
1:4 — Холден — 33:14
2:4 — Экблад — 56:34 (5x4)
2:5 — Бучневич — 58:15 (en)
Вратари: Раймер 15/19, Берра 8/8 – Лундквист 43/45

Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
0:1 — Перрон (Парэйко, Стин) — 10:24 (
0:2 — Тарасенко (Шварц, Пьетранджело) — 51:03
1:2 — Койву (Сутер) — 59:49 (6x5)
Вратари: Дубник 18/20 – Аллен 32/33

Торонто Мэйпл Лифс — Детройт Ред Уингз — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
1:0 — Марченко (Бозак, Марнер) — 01:07 (5x5)
2:0 — ван Римсдайк (Бозак, Марнер) — 06:38 (5x4)
3:0 — Кадри (Нюландер, Ханвик) — 25:49 (5x5)
3:1 — Нюквист (Зеттерберг, Татар) — 39:22 (5x5)
3:2 — Нюквист (Грин, Зеттерберг) — 40:36 (5x5)
Вратари: Андерсен 22/24 – Мразек 25/28

Коламбус — Нью-Джерси — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Бьеркстранд (Ганье, Хартнелл) — 49:39
2:0 — Аткинсон (Дубински, Джонс) — 58:44 (en)
Вратари: Бобровский 33/33 – Кинкейд 23/24

Баффало Сэйбрз  – Филадельфия  Флайерз– 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
0:1 – Рид (Казинс, Гудас) – 4:34
1:1 – Кэйн (Айкел, Ристолайнен) – 15:25 (5х4)
1:2 – Гудас (Кутюрье) – 24:58
2:2 – Айкел (О′Райлли) – 27:14 (5х4)
2:3 – Уил (Кутюрье, Ворачек) – 33:48
2:4 – Жиру (Уил, дель Зотто) – 38:02
2:5 – Ванде Вельде (Конекны, дель Зотто) – 42:45
2:6 – Конекны (Гудас) – 45:21
3:6 – Айкел (Кэйн, Фрэнсон) – 54:50
Вратари: Ленер 24/30 – С.Мэйсон 31/34

Эдмонтон Ойлерз  – Нью-Йорк Айлендерс – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
0:1 – Хо-Сэнг (Принс, Хики) – 17:23 (5х4)
1:1 – Кэссиан (Каджула, Беннинг) – 22:58
1:2 – Ли (Таварес, Бэйли) – 29:45
1:3 – Лэдд (Хики, Нелсон) – 47:04
1:4 – Ли (де Хаан, Таварес) – 59:00 (en)
Вратари: Тэлбот 23/26 – Грайсс 27/28

Колорадо Эвеланш – Каролина Харрикейнз – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 – Фолк (Слэвин, Скиннер) - 6:08
1:1 – Ландескуг (Барберио, Бэрри) – 38:18 (5х4)
2:1 – Бэрри (Тютин, Андригетто) – 39:04
3:1 – Маккиннон (Бэрри, Комо) – 59:10 (en)
Вратари: Пикар 25/26 – Лэк 22/24

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  95 очков / 65 матча
2. Коламбус – 90/65
3. Питтсбург – 88/64
4. Рейнджерс – 88/67
5. Монреаль – 84/67
6. Оттава – 78/64
7. Бостон – 74/66
8. Айлендерс – 73/65
9. Торонто – 72/65
10. Филадельфия – 70/65
11. Тампа-Бэй – 69/65
12. Флорида – 69/65
13. Баффало – 66/67
14. Каролина – 62/63
15. Нью-Джерси – 62/66
16. Детройт – 61/64

Западная конференция
1. Миннесота – 90 очков/64 матча
2. Чикаго – 89/65
3. Сан-Хосе – 85/65
4. Эдмонтон – 78/66
5. Анахайм – 78/66
6. Калгари – 76/66
7. Нэшвилл – 74/66
8. Сент-Луис – 71/65
9. Лос-Анджелес – 68/65
10. Виннипег – 66/67
11. Даллас – 64/66
12. Ванкувер – 64/66
13. Аризона – 53/65
14. Колорадо – 39/65
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