НХЛ. «Рейнджерс» победил «Флориду», «Коламбус» всухую обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 марта

В ночь на 8 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.Первой звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, оформивший третий шатаут подряд, отразив все 33 броска в матче с «Нью-Джерси» (2:0).Второй звездой назван нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, забивший два гола в матче против «Эдмонтона» (4:1).Третьей звездой дня стал вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который отразил 43 броска в игре с «Флоридой» (5:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/58 матчей2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 32/593. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/654. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/665. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/651. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 22 гола/52 передачи/65 матчей2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 29/41/653. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/584. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 30/38/665. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 29/38/57— Нэшвилл Предаторз — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)0:1 — Уилсон (Нил, Ернкрок) — 04:260:2 — Эллис (Суббэн, Фишер) — 06:23 (5x4)1:2 — Гецлаф (Ватанен, Фаулер) — 14:16 (5x4)1:3 — Форсберг (Ернкрок) — 31:29 (4x5)2:3 — Ритчи (Гецлаф, Фаулер) — 33:193:3 — Ракелль (Ивз, Гецлаф) — 39:024:3 — Ивз — 65:00 (ПБ)Дж.Бернье 24/27 – Ринне 39/42Ванкувер Кэнакс —— 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)0:1 — Митчелл (Марков, Шоу) — 03:571:1 — Шапу (Эдлер, Стечер) — 52:491:2 — Байрон (Гальченюк) — 61:13 (3x3)Миллер 36/38 – Прайс 27/28Флорида Пантерз —— 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).0:1 — Крайдер (Кампфер, Цуккарелло) — 09:250:2 — Глэсс (Линдберг, Миллер) — 13:000:3 — Хейз (Шей) — 24:061:3 — Ванек (Смит, Трочек) — 31:201:4 — Холден — 33:142:4 — Экблад — 56:34 (5x4)2:5 — Бучневич — 58:15 (en)Раймер 15/19, Берра 8/8 – Лундквист 43/45Миннесота Уайлд —— 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).0:1 — Перрон (Парэйко, Стин) — 10:24 (0:2 — Тарасенко (Шварц, Пьетранджело) — 51:031:2 — Койву (Сутер) — 59:49 (6x5)Дубник 18/20 – Аллен 32/33— Детройт Ред Уингз — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).1:0 — Марченко (Бозак, Марнер) — 01:07 (5x5)2:0 — ван Римсдайк (Бозак, Марнер) — 06:38 (5x4)3:0 — Кадри (Нюландер, Ханвик) — 25:49 (5x5)3:1 — Нюквист (Зеттерберг, Татар) — 39:22 (5x5)3:2 — Нюквист (Грин, Зеттерберг) — 40:36 (5x5)Андерсен 22/24 – Мразек 25/28— Нью-Джерси — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)1:0 — Бьеркстранд (Ганье, Хартнелл) — 49:392:0 — Аткинсон (Дубински, Джонс) — 58:44 (en)Бобровский 33/33 – Кинкейд 23/24Баффало Сэйбрз –– 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)0:1 – Рид (Казинс, Гудас) – 4:341:1 – Кэйн (Айкел, Ристолайнен) – 15:25 (5х4)1:2 – Гудас (Кутюрье) – 24:582:2 – Айкел (О′Райлли) – 27:14 (5х4)2:3 – Уил (Кутюрье, Ворачек) – 33:482:4 – Жиру (Уил, дель Зотто) – 38:022:5 – Ванде Вельде (Конекны, дель Зотто) – 42:452:6 – Конекны (Гудас) – 45:213:6 – Айкел (Кэйн, Фрэнсон) – 54:50Ленер 24/30 – С.Мэйсон 31/34Эдмонтон Ойлерз –– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)0:1 – Хо-Сэнг (Принс, Хики) – 17:23 (5х4)1:1 – Кэссиан (Каджула, Беннинг) – 22:581:2 – Ли (Таварес, Бэйли) – 29:451:3 – Лэдд (Хики, Нелсон) – 47:041:4 – Ли (де Хаан, Таварес) – 59:00 (en)Тэлбот 23/26 – Грайсс 27/28– Каролина Харрикейнз – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)0:1 – Фолк (Слэвин, Скиннер) - 6:081:1 – Ландескуг (Барберио, Бэрри) – 38:18 (5х4)2:1 – Бэрри (Тютин, Андригетто) – 39:043:1 – Маккиннон (Бэрри, Комо) – 59:10 (en)Пикар 25/26 – Лэк 22/241. Вашингтон – 95 очков / 65 матча2. Коламбус – 90/653. Питтсбург – 88/644. Рейнджерс – 88/675. Монреаль – 84/676. Оттава – 78/647. Бостон – 74/668. Айлендерс – 73/659. Торонто – 72/6510. Филадельфия – 70/6511. Тампа-Бэй – 69/6512. Флорида – 69/6513. Баффало – 66/6714. Каролина – 62/6315. Нью-Джерси – 62/6616. Детройт – 61/641. Миннесота – 90 очков/64 матча2. Чикаго – 89/653. Сан-Хосе – 85/654. Эдмонтон – 78/665. Анахайм – 78/666. Калгари – 76/667. Нэшвилл – 74/668. Сент-Луис – 71/659. Лос-Анджелес – 68/6510. Виннипег – 66/6711. Даллас – 64/6612. Ванкувер – 64/6613. Аризона – 53/6514. Колорадо – 39/65