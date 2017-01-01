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УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам

УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам

Исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов прокомментировал старт плей-офф.

- Начинается плей-офф – самая главная часть сезона, первый плей-офф в истории Украинской хоккейной лиги. Хоккеисты волнуются, болельщики волнуются, вы как руководитель волнуетесь?
- Да, волнуюсь, переживаю, чтобы хорошие игры были. Больше переживаю за то, чтобы игры были интересными, насыщенными, чтобы была борьба интересная, которая приведет новых болельщиков на трибуны.

- Начинается борьба за Кубок, к которому команды идут весь сезон. Насколько он тяжело дается? Насколько он сам по себе тяжелый и как в прошлом году во Дворце спорта вы его поднимали – насколько тяжело капитану победившей команды после изнурительной серии поднять его над головой?
- Добиваться этого Кубка тяжело, это стоит многих усилий не только каждому игроку, но и всей команде. Когда мне его в прошлом году вручили, было немножко неожиданно – пришлось его как штангу поднимать, довольно таки тяжелый он. Но это того стоит. После сложного плей-офф и тяжелых побед это помогает, возвращает силы.

- Вы поиграли в лигах с известнейшими кубками – Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, которые разыгрываются в НХЛ и КХЛ. Насколько важно, чтобы Кубок, который теперь даже в логотип плей-офф УХЛ встроен, был узнаваем?
- Это, конечно же, важно. Будут знать Кубок, значит будут знать и страну, будут знать команду, которая победила в чемпионате. Чем больше мы будем пропагандировать себя, показывать хоккей на телевидении, тем лучше.

Отметим, что согласно регламенту, первая команда регулярного чемпионата встретится с четвертой - «Кременчук» и «Дженералз», а вторая сыграет с третьей – «Донбасс» и «Кривбасс».

Первые два матча полуфинальной и финальной серии пройдут на площадках тех клубов, которые заняли более высокие позиции по итогам регулярного сезона.

Матча за бронзовые награды не будет, а медали достанутся команде, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

Стартует плей-офф 8 марта матчем «Кременчук» - «Дженералз».
По материалам: Xsport
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