УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам

Исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов прокомментировал старт плей-офф.- Да, волнуюсь, переживаю, чтобы хорошие игры были. Больше переживаю за то, чтобы игры были интересными, насыщенными, чтобы была борьба интересная, которая приведет новых болельщиков на трибуны.- Добиваться этого Кубка тяжело, это стоит многих усилий не только каждому игроку, но и всей команде. Когда мне его в прошлом году вручили, было немножко неожиданно – пришлось его как штангу поднимать, довольно таки тяжелый он. Но это того стоит. После сложного плей-офф и тяжелых побед это помогает, возвращает силы.- Это, конечно же, важно. Будут знать Кубок, значит будут знать и страну, будут знать команду, которая победила в чемпионате. Чем больше мы будем пропагандировать себя, показывать хоккей на телевидении, тем лучше.Отметим, что согласно регламенту, первая команда регулярного чемпионата встретится с четвертой - «Кременчук» и «Дженералз», а вторая сыграет с третьей – «Донбасс» и «Кривбасс».Первые два матча полуфинальной и финальной серии пройдут на площадках тех клубов, которые заняли более высокие позиции по итогам регулярного сезона.Матча за бронзовые награды не будет, а медали достанутся команде, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.Стартует плей-офф 8 марта матчем «Кременчук» - «Дженералз».