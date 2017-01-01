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УХЛ подвела итоги регулярного сезона и презентовала плей-офф
УХЛ подвела итоги регулярного сезона и презентовала плей-оффВ понедельник, 6 марта, на столичном НСК «Олимпийский» состоялась пресс-конференция УХЛ, приуроченная к окончанию регулярной части чемпионата Украины и старту плей-офф

В общении с журналистами приняли участие исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов, спортивный директор Юрий Кириченко, директор телеканала XSPORT Олег Шадрунов и программный директор Юрий Мошун.

«Чемпионат состоял из 40 туров, а разделен был на 8 кругов. Таким образом, каждый клуб по 8 раз встречался с каждым из соперников. 4 раза – дома, 4 – в гостях. Всего – 40 матчей.

В целом же, регулярный чемпионат состоял из 120 поединков, сыграно из которых было 118. Не состоялось всего 2 матча, в которых по техническому поражению было засчитано «Дженералз» и «Витязю».

В этом сезоне в регулярном чемпионате всеми командами было заброшено 827 шайб. Если разделить на количество матчей, то это, в среднем, 7 голов за одну игру. Значительно возросло количество игр, где разница в счете не составлял более 2-х шайб. А именно – 53 таких игры. Это лучший показатель для чемпионата Украины за последние годы.

В первую очередь это говорит о том, что удалось уменьшить пропасть в уровне клубов, которая была видна невооруженным глазом даже в прошлом году. Борьба стала упорнее, счета – боевыми. Лучший пример – субботний поединок первой и пятой команд - «Кременчука» и «Белого Барса». В игре, где «Кременчуку» обязательно нужна была победа, чтобы выиграть регулярный сезон, им удалось одолеть соперника со счетом 1:0.

Согласно регламенту, первая команда регулярного чемпионата встретится с четвертой. Мы говорим о паре «Кременчук» - «Дженералз», а вторая сыграет с третьей – «Донбасс» и «Кривбасс». Первые два матча полуфинальной и финальной серии пройдут на площадках тех клубов, которые заняли более высокие позиции по итогам регулярного сезона. Старт плей-офф – 8 марта. Что касается матча за бронзовые награды, то его не будет, а медали достанутся команде, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате», - подвел итог сыгранного чемпионата Сергей Варламов.

Из дополнительных моментов следует выделить два нововведения по плей-офф – систему Coach Challenge и дополнительные 20-минутные периоды.

«Кроме того, мы планируем внедрить на плей-офф так называемый Coach Challenge. Мы пытаемся брать только лучшее от НХЛ и европейских чемпионатов, где подобная система успешно используется. Это позволит командам решать, кто сильнее на площадке, в то же время практически сведя к нулю шанс ошибок из вне.

Главный тренер клуба один раз в каждом матче сможет попросить арбитров посмотреть по видео один спорный эпизод, связанный со взятием ворот, либо запросить 30-секундный тайм-аут. В принципе это напоминает теннис, где игрок может попросить арбитра посмотреть повтор спорного момента и уточнить свое решение. В хоккейном матче у тренера такая возможность только одна.

Что касается дополнительного времени или серии буллитов, то их в плей-офф не будет. В случае, если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут выявлять сильнейшего в дополнительном 20-минутном периоде. Игра продолжится до тех пор, пока одна из команд не забросит победную шайбу», - отметил Варламов.   

В ходе пресс-конференции был презентован совместный промо-ролик УХЛ и XSPORT.

По материалам: УХЛ
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