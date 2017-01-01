УХЛ. 40 тур. «Дженералз» в гостях обыграли «Витязь»

Хоккей. Украинская хоккейная лига. Регулярный чемпионат. 4 марта

В Харькове на арене «Салтовский лед» в рамках 40-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Витязь» принимал столичный «Дженералз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2.Счет был открыт под конец первого периода Егором Безуглым (18-я минута). Нападающий «Дженералз» реализовал свой момент в меньшинстве, а ассистировал партнеру Сергей Черненко.Несмотря на видимое преимущество гостей во втором периоде, харьковчанам удалось сравнять счет усилиями Игоря Кривоноса (35).Результат встречи решился в третьем периоде. Сперва Алексей Янишевский (47) реализовал численное большинство «Дженералз», но на экваторе игрового времени Сергей Алексанян-Петрович (52) вновь восстановил паритет.За две минуты до окончания основного времени гол Алексея Овчинникова (58) вывел «генералов» вперед, а на последних секундах встречи, когда «Витязь» пошел ва-банк и снял вратаря, финальную точку поставил Илья Генералов (60).В воскресенье, 5 марта, соперники вновь сыграют между собой в перенесенном матче 24 тура УХЛ.0:1 - Безуглый (Черненко), 17:56 менш.1:1 - Кривонос (Посевин), 34:141:2 - Янишевский (Татаренко, Скрипец), 46:32 больш.2:2 - Алексанян-Петрович, 51:172:3 - Овчинников (Генералов, Сирченко), 57:302:4 - Генералов (Костюк), 59:46