На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты

Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг (5:2)

В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня. 
Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в НХЛ.
Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках.
Третьей звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/57 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 31/57
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/64
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/65
5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/64

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 21 гол/51 передача/64 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/57
3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 27/41/64
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 29/38/64
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/40/63
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 марта
Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
0:1 — Эрне (Наместников, Пакетт) — 26:18
1:1 — Малкин (Кессел, Шульц) — 28:39 (5x4)
2:1 — Малкин (Кессел, Коул) — 36:49
2:2 — Кучеров (Друен, Хедман) — 41:10 (5x4)
3:2 — Штрайт (Кросби, Малкин) — 42:38
4:2 — Шульц (Кросби, Штрайт) — 56:37 (5x4)
5:2 — Кюнхакль (Бонино) — 59:00 (en)

Анахайм Дакс — Торонто Мэйпл Лифс — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
1:0 – Ракелль (Вагнер, Шоу) – 10:40
1:1 – Хайман (Зайцев, Нюландер) – 16:15 (
1:2 – Кадри (Бозак, Марнер) – 25:53 (5x4)
2:2 – Сильверберг (Кеслер) – 29:41 
3:2 – Ракелль (Линдхольм, Ритчи) – 29:57
4:2 – Ватанен (Гецлаф) – 41:19
5:2 – Ивз (Гецлаф, Ватанен) – 58:46 (en)

Калгари Флэймз — Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
0:1 – Хельм (Абделкейдер, Манта) – 06:55
1:1 – Верстиг (Броди, Монахан) – 08:19 (5x4)
2:1 – Ткачук – 13:07
2:2 – Татар (Зеттерберг, Абделкейдер) – 59:58 (6x5)
3:2 – Баклунд (Фролик, Джиордано) – 63:56 (3x3)

Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Уилер (Перро, Бафлин) — 10:50 (5x4)
2:0 — Литтл (Бафлин, Уилер) — 57:44 (en)
3:0 — Уилер (Литтл, Троуба) — 58:51 (en)

Каролина Харрикейнз — Аризона Койотс — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
0:1 — Дворак (Доан) — 11:34
0:2 — Голигоски (Врбата, Доми) — 17:29
1:2 — Стемпняк (Слэвин, Макклемент) — 19:11
2:2 — Стаал (Терявяйнен, Ди Джузеппе) — 21:30
2:3 — Мартинук (Доан) — 49:02
2:4 — Доан (Ридер) — 59:01 (en)

Чикаго Блэкхоукс — Нью-Йорк Айлендерс — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Нельсон (Хэмоник, Чимера) — 33:27 (4x5)
1:1 — Панарин (Кит, Сибрук) — 58:46 (6x5)
2:1 — Тэйвз — 65:00 (ПБ)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  93 очка / 63 матча
2. Коламбус – 86/62
3. Питтсбург – 86/63
4. Рейнджерс – 84/64
5. Монреаль – 80/65
6. Оттава – 74/62
7. Бостон – 72/64
8. Айлендерс – 71/63
9. Торонто – 70/64
10. Флорида – 69/63
11. Филадельфия – 67/63
12. Тампа-Бэй – 66/63
13. Баффало – 65/64
14. Нью-Джерси – 62/63
15. Детройт – 61/62
16.  Каролина – 60/61

Западная конференция
1. Миннесота – 88 очков/62 матча
2. Чикаго – 87/64
3. Сан-Хосе – 83/63
4. Анахайм – 76/64
5. Эдмонтон – 76/64
6. Калгари – 74/65
7. Нэшвилл – 73/64
8. Лос-Анджелес – 68/64
9. Сент-Луис – 67/63
10. Виннипег – 64/65
11. Даллас – 60/64
12. Ванкувер – 59/63
13. Аризона – 53/64
14. Колорадо – 37/62
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
НХЛ. «Вашингтон» победил «Эдмонтон», «Каролина» всухую обыграла «Оттаву», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Ренджерс» по буллитам одолел «Торонто», «Монреаль» проиграл «Айлендерс» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» обыграл в овертайме «Коламбус», «Флорида» победила «Анахайм» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты
НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» победил «Каролину», «Анахайм» уступил «Флориде»
НХЛ. «Нэшвиллз»по буллитам обыграл «Филадельфию, Сент-Луис» проиграл в овертайме «Эдмонтону» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Бостон», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Коламбусу» и другие результаты
УХЛ. 39-й тур. «Кременчук» не оставил шансов «Дженералз»
НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»
УХЛ. 39-й тур. «Кривбасс» повторно был сильнее «Белого Барса»

Последние новости спорта

13:02 Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует Дальмайер 55 | Биатлон

12:32 Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая 135 | Биатлон / Главные новости спорта

11:38 Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU 117 | Биатлон / Главные новости спорта

11:13 НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты 92 | Хоккей

10:40 НБА. «Финикс» победил «Оклахому», «Кливленд» обыграл «Атланту», «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие результаты 92 | Баскетбол

09:52 Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя и закроет ему рот раз и навсегда 130 | Бокс

09:46 Хэй и Белью прошли процедуру взвешивания 152 | Бокс

09:13 Акапулько. Надаль разгромил Чилича и в финале встретится с Куэрри 143 | Теннис

08:46 Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько 152 | Теннис / Главные новости спорта

23:26 Прима, Пидручный, Семенов, Семаков и Жирный побегу в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане 177 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)





Топ-новости недели

Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая
Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU
Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько
Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Пхенчхане; Прима - десятый
Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (84)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги