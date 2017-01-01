НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты

В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в НХЛ.

Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках.

Третьей звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/57 матчей

2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 31/57

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/64

4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/65

5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/64



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 21 гол/51 передача/64 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/57

3. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 27/41/64

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 29/38/64

5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/40/63



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 марта

Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

0:1 — Эрне (Наместников, Пакетт) — 26:18

1:1 — Малкин (Кессел, Шульц) — 28:39 (5x4)

2:1 — Малкин (Кессел, Коул) — 36:49

2:2 — Кучеров (Друен, Хедман) — 41:10 (5x4)

3:2 — Штрайт (Кросби, Малкин) — 42:38

4:2 — Шульц (Кросби, Штрайт) — 56:37 (5x4)

5:2 — Кюнхакль (Бонино) — 59:00 (en)



Анахайм Дакс — Торонто Мэйпл Лифс — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

1:0 – Ракелль (Вагнер, Шоу) – 10:40

1:1 – Хайман (Зайцев, Нюландер) – 16:15 (

1:2 – Кадри (Бозак, Марнер) – 25:53 (5x4)

2:2 – Сильверберг (Кеслер) – 29:41

3:2 – Ракелль (Линдхольм, Ритчи) – 29:57

4:2 – Ватанен (Гецлаф) – 41:19

5:2 – Ивз (Гецлаф, Ватанен) – 58:46 (en)



Калгари Флэймз — Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

0:1 – Хельм (Абделкейдер, Манта) – 06:55

1:1 – Верстиг (Броди, Монахан) – 08:19 (5x4)

2:1 – Ткачук – 13:07

2:2 – Татар (Зеттерберг, Абделкейдер) – 59:58 (6x5)

3:2 – Баклунд (Фролик, Джиордано) – 63:56 (3x3)



Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 — Уилер (Перро, Бафлин) — 10:50 (5x4)

2:0 — Литтл (Бафлин, Уилер) — 57:44 (en)

3:0 — Уилер (Литтл, Троуба) — 58:51 (en)



Каролина Харрикейнз — Аризона Койотс — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

0:1 — Дворак (Доан) — 11:34

0:2 — Голигоски (Врбата, Доми) — 17:29

1:2 — Стемпняк (Слэвин, Макклемент) — 19:11

2:2 — Стаал (Терявяйнен, Ди Джузеппе) — 21:30

2:3 — Мартинук (Доан) — 49:02

2:4 — Доан (Ридер) — 59:01 (en)



Чикаго Блэкхоукс — Нью-Йорк Айлендерс — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Нельсон (Хэмоник, Чимера) — 33:27 (4x5)

1:1 — Панарин (Кит, Сибрук) — 58:46 (6x5)

2:1 — Тэйвз — 65:00 (ПБ)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 93 очка / 63 матча

2. Коламбус – 86/62

3. Питтсбург – 86/63

4. Рейнджерс – 84/64

5. Монреаль – 80/65

6. Оттава – 74/62

7. Бостон – 72/64

8. Айлендерс – 71/63

9. Торонто – 70/64

10. Флорида – 69/63

11. Филадельфия – 67/63

12. Тампа-Бэй – 66/63

13. Баффало – 65/64

14. Нью-Джерси – 62/63

15. Детройт – 61/62

16. Каролина – 60/61



Западная конференция

1. Миннесота – 88 очков/62 матча

2. Чикаго – 87/64

3. Сан-Хосе – 83/63

4. Анахайм – 76/64

5. Эдмонтон – 76/64

6. Калгари – 74/65

7. Нэшвилл – 73/64

8. Лос-Анджелес – 68/64

9. Сент-Луис – 67/63

10. Виннипег – 64/65

11. Даллас – 60/64

12. Ванкувер – 59/63

13. Аризона – 53/64

14. Колорадо – 37/62 В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня.Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2), который стал для него 700-м в НХЛ.Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в матче с «Сент-Луисом» (3:0) при 29 отраженных бросках.Третьей звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший 2 шайбы в матче с «Торонто» (5:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/57 матчей2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 31/573. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/644. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/655. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/641. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 21 гол/51 передача/64 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/35/573. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 27/41/644. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 29/38/645. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/40/63— Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)0:1 — Эрне (Наместников, Пакетт) — 26:181:1 — Малкин (Кессел, Шульц) — 28:39 (5x4)2:1 — Малкин (Кессел, Коул) — 36:492:2 — Кучеров (Друен, Хедман) — 41:10 (5x4)3:2 — Штрайт (Кросби, Малкин) — 42:384:2 — Шульц (Кросби, Штрайт) — 56:37 (5x4)5:2 — Кюнхакль (Бонино) — 59:00 (en)— Торонто Мэйпл Лифс — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)1:0 – Ракелль (Вагнер, Шоу) – 10:401:1 – Хайман (Зайцев, Нюландер) – 16:15 (1:2 – Кадри (Бозак, Марнер) – 25:53 (5x4)2:2 – Сильверберг (Кеслер) – 29:413:2 – Ракелль (Линдхольм, Ритчи) – 29:574:2 – Ватанен (Гецлаф) – 41:195:2 – Ивз (Гецлаф, Ватанен) – 58:46 (en)— Детройт Ред Уингз — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)0:1 – Хельм (Абделкейдер, Манта) – 06:551:1 – Верстиг (Броди, Монахан) – 08:19 (5x4)2:1 – Ткачук – 13:072:2 – Татар (Зеттерберг, Абделкейдер) – 59:58 (6x5)3:2 – Баклунд (Фролик, Джиордано) – 63:56 (3x3)— Сент-Луис Блюз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)1:0 — Уилер (Перро, Бафлин) — 10:50 (5x4)2:0 — Литтл (Бафлин, Уилер) — 57:44 (en)3:0 — Уилер (Литтл, Троуба) — 58:51 (en)Каролина Харрикейнз —— 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)0:1 — Дворак (Доан) — 11:340:2 — Голигоски (Врбата, Доми) — 17:291:2 — Стемпняк (Слэвин, Макклемент) — 19:112:2 — Стаал (Терявяйнен, Ди Джузеппе) — 21:302:3 — Мартинук (Доан) — 49:022:4 — Доан (Ридер) — 59:01 (en)— Нью-Йорк Айлендерс — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)0:1 — Нельсон (Хэмоник, Чимера) — 33:27 (4x5)1:1 — Панарин (Кит, Сибрук) — 58:46 (6x5)2:1 — Тэйвз — 65:00 (ПБ)1. Вашингтон – 93 очка / 63 матча2. Коламбус – 86/623. Питтсбург – 86/634. Рейнджерс – 84/645. Монреаль – 80/656. Оттава – 74/627. Бостон – 72/648. Айлендерс – 71/639. Торонто – 70/6410. Флорида – 69/6311. Филадельфия – 67/6312. Тампа-Бэй – 66/6313. Баффало – 65/6414. Нью-Джерси – 62/6315. Детройт – 61/6216. Каролина – 60/611. Миннесота – 88 очков/62 матча2. Чикаго – 87/643. Сан-Хосе – 83/634. Анахайм – 76/645. Эдмонтон – 76/646. Калгари – 74/657. Нэшвилл – 73/648. Лос-Анджелес – 68/649. Сент-Луис – 67/6310. Виннипег – 64/6511. Даллас – 60/6412. Ванкувер – 59/6313. Аризона – 53/6414. Колорадо – 37/62