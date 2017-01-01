НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Бостон», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Коламбусу» и другие результаты

В ночь на 3 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.
Лидер Западной конференции «Миннесота Уайлд» на выезде с минимальным счетом уступила «Коламбус Блю Джекетс», занимающему второе место на Востоке, со счетом 0:1.
Единственную шайбу на 43-й минуте встречи забросил Брэндон Саад.
«Вашингтон Кэпиталз» дома выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 1:0. Автором единственной шайбы в третьем периоде стал Якуб Врана.
Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший шатаут в матче с «Миннесотой» (1:0) при 38 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Оттавы» Алекс Берроуз, сделавший дубль в ворота «Колорадо» (2:1).
Третьей звездой дня стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отстоявший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (1:0) при 15 отраженных бросках.
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/56 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 31/56
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/63
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/65
5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/64
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 21 гол/51 передача/64 матча
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 27/41/63
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/33/56
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 29/38/64
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/40/63
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 марта
Коламбус Блю
Джекетс — Миннесота Уайлд — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Саад (Фолиньо) – 44:32
Вашингтон Кэпиталз
— Нью-Джерси Дэвилз — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Врана (Кузнецов, Карлсон) – 47:21 (5x4)
Бостон Брюинз— Нью-Йорк Рейнджерс
— 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
0:1 – Бучневич (Холден, Нэш) – 45:10
0:2 – Линдберг (Пампел, Шей) – 49:35
1:2 – Маршан (Пастрняк, Миллер) – 52:56
Сан-Хосе Шаркс
— Ванкувер Кэнакс — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
0:1 — Хорват (Хаттон, Берчи) — 07:38 (5x4)
1:1 — Бедкер (Кутюр, Мартин) — 15:45
2:1 — Серенсен (Гертл, Уорд) — 29:28
3:1 — Кутюр (Марло, Бернс) — 33:49
Даллас Старз — Нью-Йорк Айлендерс
— 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
0:1 — Строум (Чимера) — 09:29
1:1 — Бенн (Сегин, Спецца) — 19:52 (5x4)
2:1 — Факса (Шарп, Пэтерин) — 27:33
3:1 — Спецца (Клингберг, Сегин) — 30:14
3:2 — Лэдд (Строум, Бейли) — 34:49
3:3 — Ледди (Ли, Таварес) — 40:25
3:4 — Зайденберг (де Хаан, Строум) — 47:46
3:5 — Кулемин (Ледди) — 49:30
4:5 — Бенн — 57:09 (4x5)
Филадельфия Флайерз
— Флорида Пантерз — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Экблад – 31:34 (4x5)
1:1 – Фильппула (Шенн, Ворачек) – 50:38
2:1 – Ворачек – 65:00 ( ПБ)
Монреаль Канадиенс
— Нэшвилл Предаторз — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
0:1 – Эллис (Суббэн, Фишер) – 18:25 (5x4)
1:1 – Галлахер (Гальченюк) – 50:55
2:1 – Байрон – 59:51
Баффало Сэйбрз
– Аризона Койотс– 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
0:1 – Пулккинен (Дворак, Доми) – 7:54
1:1 – Фолиньо (Ристолайнен, О′Райлли) – 11:54 (4х5)
2:1 – О′Райлли (Окпосо, Айкел) – 20:57 (5х4)
2:2 – Ридер – 22:05 (4х5)
3:2 – Айкел (Окпосо, Райнхарт) – 31:08 (5х4)
3:3 – Голигоски (Ридер, Экман-Ларссон) – 48:20
4:3 – Кэйн (Маккейб, О′Райлли) – 54:24
5:3 – Фолиньо (Фрэнсон, Айкел) – 58:17 (en)
6:3 – Райнхарт - 59:56 (en)
Оттава Сенаторз
– Колорадо Эвеланш – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 – Берроуз (Сиси, Хоффман) – 8:39
2:0 – Берроуз (Хоффман) – 35:41
2:1 – Бурк (Бэрри, Маккиннон) – 45:25
Лос-Анджелес Кингз
– Торонто Мэйпл Лифс– 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 0:04
0:2 – Зайцев (Бойл) -27:20
1:2 – Копитар (Маззин, Даути) – 40:27
2:2 – Пирсон (Тоффоли, Мартинес) – 41:57
3:2 – Копитар – 65:00 ПБ
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 93 очка / 63 матча
2. Коламбус – 86/62
3. Питтсбург – 84/62
4. Рейнджерс – 84/64
5. Монреаль – 80/65
6. Оттава – 74/62
7. Бостон – 72/64
8. Айлендерс – 70/62
9. Торонто – 70/63
10. Флорида – 69/63
11. Филадельфия – 67/63
12. Тампа-Бэй – 66/62
13. Баффало – 65/64
14. Нью-Джерси – 62/63
15. Каролина – 60/60
16. Детройт – 60/61
Западная конференция
1. Миннесота – 88 очков/62 матча
2. Чикаго – 85/63
3. Сан-Хосе – 83/63
4. Эдмонтон – 76/64
5. Анахайм – 74/63
6. Нэшвилл – 73/64
7. Калгари – 72/64
8. Лос-Анджелес – 68/64
9. Сент-Луис – 67/62
10. Виннипег – 62/64
11. Даллас – 60/64
12. Ванкувер – 59/63
13. Аризона – 51/63
14. Колорадо – 37/62