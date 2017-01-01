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УХЛ. 39-й тур. «Кременчук» не оставил шансов «Дженералз»

УХЛ. 39-й тур. «Кременчук» не оставил шансов «Дженералз». Фото uhl.com.ua

В Кременчуге на ЛА «Айсберг» в рамках 39-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кременчук» разгромил «Дженералз» со счетом 10:2.

Уже в первом периоде хозяева четырежды расписались в воротах Евгения Напненко. По разу отметились Тимур Гриценко (6-я минута) и Владимир Романенко (19), а дубль на свой счет записал Артем Гниденко (8, 18).

Во втором периоде «Кременчук» лишь увеличил разрыв в счете, дважды реализовав численное большинство. Авторами голов стали Игорь Коваленя (24) и Илья Коренчук (33).

Хозяева льда продолжали активно идти вперед и в последние 20 минут матча. В дебюте заключительного периода Георгий Кича (42) поразил ворота «Дженералз», на что киевляне сумели ответить голом капитана Андрея Татаренко (43).

Денис Исаенко (45), Виталий Кирющенков (50) и Максим Слыш (60) довели счет до двухзначного, а за считанные секунды до финальной сирены Алексей Костюк (60) сумел забросить вторую шайбу гостей в этом поединке.

«Кременчуку» до победы в регулярном чемпионате осталось выиграть в основное время у «Белого Барса». Киевлян ждет еще два матча с «Витязем» в Харькове.

Хоккей. Украинская хоккейная лига. Кременчуг. ЛА «Айсберг». 2 марта
39 тур. «Кременчук» (Кременчуг) - «Дженералз» (Киев) - 10:2 (4:0, 2:0, 4:2)
Шайбы:
1:0 - Гриценко (Коваленя, Гаврик), 05:15
2:0 - Гниденко (Кича, Кирющенков), 07:14
3:0 - Гниденко (Коваленя, Кича), 17:24
4:0 - Романенко (Коваленя, Гриценко), 18:13
5:0 - Коваленя (Гаврик), 25:38 бол.
6:0 - Коренчук (Андрейкив, Слыш), 32:50 бол.
7:0 - Кича (Гниденко, Кирющенков), 41:38
7:1 - Татаренко (Янишевский, Скрипец), 42:29 бол.
8:1 - Исаенко (Игнатенко), 44:59 бол.
9:1 - Кирющенков (Романенко), 49:44
10:1 - Слыш (Коренчук), 59:01
10:2 - Костюк (Боевых, Овчинников), 59:45.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/2017
1. Кременчук – 96 очков /39 матчей  (шайбы 194-67)
2. Донбасс – 96/39 (207-56)
3. Кривбасс –73/39 (138-91)
4. Дженералз – 41/38 (92-148)
5. Белый Барс – 29/39 (96-191)
6. Витязь – 13/38 (76-250)
По материалам: uhl.com.ua/
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