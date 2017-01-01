Последние новости спорта

16:21 Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года 34 | Биатлон

16:11 Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я 59 | Биатлон

15:22 Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место 94 | Биатлон

14:35 Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане 149 | Биатлон / Главные новости спорта

13:33 Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно 98 | Бокс

13:08 Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й 117 | Биатлон

12:23 Дубай. Федерер и Бердых зачехлили ракетки во втором круге и другие результаты 117 | Теннис

10:26 НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину» 135 | Хоккей

10:09 НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты 112 | Баскетбол