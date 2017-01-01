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НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину»

Чикаго Блэкхоукс – Питтсбург Пингвинз - 4:1

В ночь на 2 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34 гола/56 матчей
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 31/56
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 31/62
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 31/64
5. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 30/63

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 21 гол/51 передача/64 матча
2. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 27/41/63
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 34/33/56
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 28/38/63
5. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/39/62
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 1 марта
Чикаго Блэкхоукс – Питтсбург Пингвинз - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
1:0 — Кейн (Шмальц) — 28:49
1:1 — Уилсон (Хэйнси) — 37:00
2:1 — Паник (Кит) — 39:36
3:1 — Кейн (Шмальц, Панарин) — 56:52
4:1 — Кейн — 59:19 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг — КаролинаХаррикейнз — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0).
1:0 — Хедман (Кучеров, Палат) — 07:58 (5x4)
1:1 — Хэнифин (Линдхольм, Ахо) — 11:51
1:2 — Райан (Хэнифин, Раск) — 14:54 (5x4)
2:2 — Джонсон (Дотчин, Палат) — 50:51
3:2 — Кучеров (Джонсон, Гэррисон) — 55:18
3:3 — Макклемент (Слэвин, Линдхольм) — 57:23 (4x5)
4:3 — Хедман (Кучеров, Джонсон) — 60:46 (3x3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  91 очко / 62 матча
2. Коламбус – 84/61
3. Питтсбург – 84/62
4. Рейнджерс – 82/63
5. Монреаль – 78/64
6. Оттава – 72/61
7. Бостон – 72/63
8. Торонто – 69/62
9. Айлендерс – 68/61
10. Флорида – 68/62
11. Тампа-Бэй – 66/62
12. Филадельфия – 65/62
13. Баффало – 63/63
14. Нью-Джерси – 62/62
15. Каролина – 60/60
16. Детройт – 60/61

Западная конференция
1. Миннесота – 88 очков/61 матч
2. Чикаго – 85/63
3. Сан-Хосе – 81/62
4. Эдмонтон – 76/64
5. Анахайм – 74/63
6. Нэшвилл – 73/63
7. Калгари – 72/64
8. Сент-Луис – 67/62
9. Лос-Анджелес – 66/63
10. Виннипег – 62/64
11. Даллас – 60/63
12. Ванкувер – 59/62
13. Аризона – 51/62
14. Колорадо – 37/61
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