УХЛ. 26-й тур. Хет-трик Савченко помог «Кривбассу» победить «Белый Барс»

В Кривом Роге в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся перенесенный матч 26-го тура между «Кривбассом» и «Белым Барсом». Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2. Хет-трик в ворота гостей оформил форвард Иван Савченко.
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