УХЛ. 26-й тур. Хет-трик Савченко помог «Кривбассу» победить «Белый Барс»

Хоккей. Украинская хоккейная лига. (УХЛ)2016/2017. 28 февраля

В Кривом Роге в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся перенесенный матч 26-го тура между «Кривбассом» и «Белым Барсом». Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2. Хет-трик в ворота гостей оформил форвард Иван Савченко.Свою первую шайбу Савченко забросил на экваторе стартового периода, а ассистентами выступили Алексей Ворона и Александр Александров.Второй период получился результативнее, команды обменялись голами. Сперва «Кривбасс» удвоил преимущество усилиями Никиты Попова, которому ассистировали Савченко и Владислав Куцевич. «Белый Барс» ответил шайбой в большинстве – ее автором стал Дмитрий Даниленко.В дебюте заключительного периода подопечные Константина Буценко сумели сравнять счет. И вновь благодаря численному большинству – отличился Руслан Ромащенко.Ничейный счет продержался почти до самого конца встречи, пока на авансцену не вышел Иван Савченко. Сперва форвард, благодаря индивидуальному мастерству, вывел «Кривбасс» вперед, а под занавес встречи оформил хет-трик.Повторная встреча этих команд состоится в среду, 1 марта. На этот раз уже в рамках 39 тура УХЛ.1:0 – Савченко (Ворона, Александров), 11:322:0 – Попов (Савченко, Куцевич), 27:262:1 – Даниленко (Разумов, Печерских), 30:06 больш.2:2 - Ромащенко (Бондаренко), 44:32 больш.3:2 - Савченко, 52:494:2 - Савченко (Попов, Секирко), 57:411. Кременчук – 93 очка/38 матчей (шайбы 184-65)2. Донбасс – 93/38 ( 195-56)3. Кривбасс –70/38 (134-89)4. Дженералз – 41/37 (90-138)5. Белый Барс – 29/38 (94-187)6. Витязь – 13/37 (76-238)