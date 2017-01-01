Хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки

Все хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» должны будут пройти повторную вакцинацию от свинки. Об этом сообщил телеканал CTV. Также сообщается, что в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.
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