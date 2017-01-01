Хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки

Все хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» должны будут пройти повторную вакцинацию от свинки. Об этом сообщил телеканал CTV. Также сообщается, что в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.Такие меры приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи хоккеистов, а также одного члена тренерского штаба были выявлены симптомы свинки.На данный момент диагноз подтвержден только у защитника Троя Стечера. Остальные игроки — Антон Родин, Бен Хаттон, Крис Танев, Никита Трямкин, Майкл Шапу и Маркус Гранлунд — будут в течение пяти дней находиться на домашнем карантине.