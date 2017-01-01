НХЛ. «Вашингтон» победил «Эдмонтон», «Каролина» всухую обыграла «Оттаву», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты

В ночь на 25 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Каролины» Эдди Лэк, сделавший шатаут в матче с «Оттавой» (3:0) при 34 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Калгари» Трой Брауэр, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Флоридой» (4:2).

Третьей звездой дня стал капитан «Далласа» Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (5:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча

2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/55

3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/60

4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/60

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/60

5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/61



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/49 передач/62 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/53

3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 23/40/61

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/60



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 февраля

Даллас Старз — Аризона Койотс — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

0:1 — Врбата (Доми, Голигоски) — 07:06

1:1 — Шор (Гудлер, Линделль) — 14:12

1:2 — Ганзал (Врбата, Мёрфи) — 33:59

2:2 — Клингберг (Спецца, Шор) — 38:58 (5x4)

3:2 — Бенн (Бенн, Линделль) — 43:03

4:2 — Корпикоски (Факса, Олексиак) — 49:22

5:2 — Икин (Бенн, Ритчи) — 55:58



Флорида Пантерз — Калгари Флэймз — 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

1:0 — Бьюгстад (Йокинен, Смит) — 04:54 (5x4)

1:1 — Беннетт (Стоун, Брауэр) — 08:57

1:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 10:16

1:3 — Энгелланд (Фролик, Ткачук) — 13:51

2:3 — Барков (Юбердо, Смит) — 17:20

2:4 — Брауэр (Стэйджан, Боума) — 26:19



Каролина Харрикейнз — Оттава Сенаторз — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0

1:0 — Стаал (Ди Джузеппе, Макгинн) — 01:19

2:0 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Стаал) — 35:16

3:0 — Стольберг (Ахо, Раск) — 39:18



Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Уилсон (Орлов, Чорни) — 12:22

1:1 — Драйзайтль (Секера, Макдэвид) — 20:35

2:1 — Уильямс (Бигл, Алзнер) — 45:48



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 85 очков / 60 матчей

2. Питтсбург – 82/59

3. Рейнджерс – 808/60

4. Коламбус – 79/58

5. Монреаль – 72/61

6. Оттава – 70/59

7. Айлендерс – 68/60

8. Торонто – 68/60

9. Бостон – 68/61

10. Флорида – 66/60

11. Филадельфия – 63/60

12. Баффало – 62/60

13. Тампа-Бэй – 62/60

14. Нью-Джерси – 60/60

15. Каролина – 57/57

16. Детройт – 58/60



Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/59 матчей

2. Чикаго – 81/61

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Анахайм – 74/62

5. Эдмонтон – 74/61

6. Калгари – 68/62

7. Сент-Луис – 67/60

8. Нэшвилл – 67/60

9. Лос-Анджелес – 62/60

10. Виннипег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 58/61

13. Аризона – 49/60

14. Колорадо – 35/59 В ночь на 25 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.Первой звездой признан голкипер «Каролины» Эдди Лэк, сделавший шатаут в матче с «Оттавой» (3:0) при 34 отраженных бросках.Второй звездой назван форвард «Калгари» Трой Брауэр, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Флоридой» (4:2).Третьей звездой дня стал капитан «Далласа» Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (5:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/553. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/604. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/604. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/605. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/611. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/49 передач/62 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/533. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/604. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 23/40/615. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/60— Аризона Койотс — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)0:1 — Врбата (Доми, Голигоски) — 07:061:1 — Шор (Гудлер, Линделль) — 14:121:2 — Ганзал (Врбата, Мёрфи) — 33:592:2 — Клингберг (Спецца, Шор) — 38:58 (5x4)3:2 — Бенн (Бенн, Линделль) — 43:034:2 — Корпикоски (Факса, Олексиак) — 49:225:2 — Икин (Бенн, Ритчи) — 55:58Флорида Пантерз —— 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)1:0 — Бьюгстад (Йокинен, Смит) — 04:54 (5x4)1:1 — Беннетт (Стоун, Брауэр) — 08:571:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 10:161:3 — Энгелланд (Фролик, Ткачук) — 13:512:3 — Барков (Юбердо, Смит) — 17:202:4 — Брауэр (Стэйджан, Боума) — 26:19— Оттава Сенаторз — 3:0 (1:0, 2:0, 0:01:0 — Стаал (Ди Джузеппе, Макгинн) — 01:192:0 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Стаал) — 35:163:0 — Стольберг (Ахо, Раск) — 39:18— Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)1:0 — Уилсон (Орлов, Чорни) — 12:221:1 — Драйзайтль (Секера, Макдэвид) — 20:352:1 — Уильямс (Бигл, Алзнер) — 45:481. Вашингтон – 85 очков / 60 матчей2. Питтсбург – 82/593. Рейнджерс – 808/604. Коламбус – 79/585. Монреаль – 72/616. Оттава – 70/597. Айлендерс – 68/608. Торонто – 68/609. Бостон – 68/6110. Флорида – 66/6011. Филадельфия – 63/6012. Баффало – 62/6013. Тампа-Бэй – 62/6014. Нью-Джерси – 60/6015. Каролина – 57/5716. Детройт – 58/601. Миннесота – 84 очка/59 матчей2. Чикаго – 81/613. Сан-Хосе – 77/604. Анахайм – 74/625. Эдмонтон – 74/616. Калгари – 68/627. Сент-Луис – 67/608. Нэшвилл – 67/609. Лос-Анджелес – 62/6010. Виннипег – 62/6311. Ванкувер – 58/6012. Даллас – 58/6113. Аризона – 49/6014. Колорадо – 35/59