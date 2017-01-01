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НХЛ. «Вашингтон» победил «Эдмонтон», «Каролина» всухую обыграла «Оттаву», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты

Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз (2:1)

В ночь на 25 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Каролины» Эдди Лэк, сделавший шатаут в матче с «Оттавой» (3:0) при 34 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Калгари» Трой Брауэр, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Флоридой» (4:2).
Третьей звездой дня стал капитан «Далласа» Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (5:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/55
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/60
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/60
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/60
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/61

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/49 передач/62 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/53
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 23/40/61
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/60

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 февраля
Даллас Старз — Аризона Койотс — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
0:1 — Врбата (Доми, Голигоски) — 07:06
1:1 — Шор (Гудлер, Линделль) — 14:12
1:2 — Ганзал (Врбата, Мёрфи) — 33:59
2:2 — Клингберг (Спецца, Шор) — 38:58 (5x4)
3:2 — Бенн (Бенн, Линделль) — 43:03
4:2 — Корпикоски (Факса, Олексиак) — 49:22
5:2 — Икин (Бенн, Ритчи) — 55:58

Флорида Пантерз — Калгари Флэймз — 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)
1:0 — Бьюгстад (Йокинен, Смит) — 04:54 (5x4)
1:1 — Беннетт (Стоун, Брауэр) — 08:57
1:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 10:16
1:3 — Энгелланд (Фролик, Ткачук) — 13:51
2:3 — Барков (Юбердо, Смит) — 17:20
2:4 — Брауэр (Стэйджан, Боума) — 26:19

Каролина Харрикейнз — Оттава Сенаторз — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0
1:0 — Стаал (Ди Джузеппе, Макгинн) — 01:19
2:0 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Стаал) — 35:16
3:0 — Стольберг (Ахо, Раск) — 39:18

Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Уилсон (Орлов, Чорни) — 12:22
1:1 — Драйзайтль (Секера, Макдэвид) — 20:35
2:1 — Уильямс (Бигл, Алзнер) — 45:48

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 60 матчей
2. Питтсбург – 82/59
3. Рейнджерс – 808/60
4. Коламбус – 79/58
5. Монреаль – 72/61
6. Оттава – 70/59
7. Айлендерс – 68/60
8. Торонто – 68/60
9. Бостон – 68/61
10. Флорида – 66/60
11. Филадельфия – 63/60
12. Баффало – 62/60
13. Тампа-Бэй – 62/60
14. Нью-Джерси – 60/60
15. Каролина – 57/57
16. Детройт – 58/60
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/59 матчей
2. Чикаго – 81/61
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Анахайм – 74/62
5. Эдмонтон – 74/61
6. Калгари – 68/62
7. Сент-Луис – 67/60
8. Нэшвилл – 67/60
9. Лос-Анджелес – 62/60
10. Виннипег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 58/61
13. Аризона – 49/60
14. Колорадо – 35/59
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