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НХЛ. «Ренджерс» по буллитам одолел «Торонто», «Монреаль» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Рейнджерс (1:2 Б). Мика Зибанеджад #93 (Рейнджерс). Победный буллит.

В ночь на 24 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Чикаго» Патрик Кэйн, сделавший хет-трик в ворота «Аризоны» (6:3).  
Второй звездой назван форвард «Нэшвилла» Филипп Форсберг, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо» (4:2).
Третьей звездой дня стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 32 броска из 33 в матче с «Торонто» (2:1 Б).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/55
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/60
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/59
4. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/60
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/61

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/48 передач/61 матч
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/53
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) – 23/40/6
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/59

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 февраля
Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Рейнджерс — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Браун (Бозак, Гардинер) — 10:56
1:1 — Миллер (Хейз, Пирри) — 50:50
1:2 — Зибанеджад — 65:00 (ПБ)

Лос-Анджелес Кингз — Бостон Брюинз — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
0:1 — Маршан — 03:16
1:1 — Грэвел (Кемпе, Мартинес) — 18:12 (5x4)
1:2 — Пастрняк (Спунер, Бержерон) — 24:43 (5x4)
1:3 — Мур (Маршан, Маккуэйд) — 58:58 (en)
1:4 — Крейчи (Круг) — 59:52 (en)

Нэшвилл Предаторз — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
1:0 — Арвидссон (Смит, Йози) — 11:31
1:1 — Игинла (Митчелл) — 17:52
1:2 — Виркиох (Игинла, Мартинсен) — 22:34
2:2 — Форсберг (Йози, Джохансен) — 25:26
3:2 — Форсберг (Джохансен) — 30:59
4:2 — Форсберг — 59:23 (en)

Чикаго Блэкхоукс — Аризона Койотс — 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)
1:0 – Шмальц (Тэйвз, Паник) – 00:37
1:1 – Чикран (Бурмистров, Доми) – 07:36
2:1 – Хартман (Мариан Госса) – 10:28
3:1 – Кейн (Хартман, Керо) – 16:41
3:2 – Уайт (Бурмистров, Голигоски) – 17:42
3:3 – Врбата (Ганзал, Ридер) – 18:39
4:3 – Розсивал (Шмальц, Тэйвз) – 22:56
5:3 – Кейн (Сибрук) – 32:41
6:3 – Кейн (Панарин, Анисимов) – 49:49

Монреаль Канадиенс  — Нью-Йорк Айлендерс  — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 – Бовилье (Нельсон, Ледди) – 05:28
0:2 – Ли (Бейли, Таварес) – 25:58
0:3 – Таварес (Бейли, Нельсон) – 59:01 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг  — Калгари Флэймз  — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
1:0 – Наместников (Коберн, Пойнт) – 06:17
1:1 – Джиордано (Баклунд, Хэмилтон) – 25:04
1:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 26:25
1:3 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 57:02 (5x4)
2:3 – Кучеров (Хедман, Фильппула) – 58:47 (6x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 59 матчей
2. Питтсбург – 82/59
3. Рейнджерс – 808/60
4. Коламбус – 79/58
5. Монреаль – 72/61
6. Оттава – 70/58
7. Айлендерс – 68/60
8. Торонто – 68/60
9. Бостон – 68/61
10. Флорида – 66/59
11. Филадельфия – 63/60
12. Баффало – 62/60
13. Тампа-Бэй – 62/60
14. Нью-Джерси – 60/60
15. Детройт – 58/60
16. Каролина – 56/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/59 матчей
2. Чикаго – 81/61
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 74/61
5. Анахайм – 74/62
6. Сент-Луис – 67/60
7. Нэшвилл – 67/60
8. Калгари – 66/61
9. Лос-Анджелес – 62/60
10. Виннипег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/59
14. Колорадо – 35/59
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