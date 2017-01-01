НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Анахайм» выиграл у «Бостона», «Флорида» уступила «Эдмонтону»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 февраля

В ночь на 23 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.«Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:4.Победная серия «Пантерз» прервалась на отметке в пять матчей. «Ойлерз» одержали четвертую победу в последних пяти играх.«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» - 4:1.«Кэпиталз» одержали победу после двух поражений подряд. «Флайерз» потерпели третье поражение в последних пяти матчах.«Анахайм Дакс» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» со счетом 5:3. Для «Дакс» эта победа стала третьей в последних пяти матчах. «Брюинз» потерели поражение после серии из четырех побед.Первой звездой признан форвард «Вашингтона Кэпиталз» Евгений Кузнецов, сделавший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1).Второй звездой назван нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, оформивший дубль в ворота «Бостон Брюинз» (5:3).Третьей звездой дня стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Крис Расселл, ставший автором победного гола в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/553. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/594. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/595. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/605. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/601. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/48 передач/61 матч2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/533. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/604. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/595. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/37/60Филадельфия Флайерз —— 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)0:1 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 06:330:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 16:28 (5x4)1:2 – Шенн (Мэннинг) – 26:541:3 – Кузнецов (Уильямс, Чорни) – 37:591:4 – Оши (Овечкин, Бекстрем) – 54:43Флорида Пантерз —— 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)0:1 – Клефбом – 05:181:1 – Барков (Йокинен, Экблад) – 20:21 (5x4)1:2 – Кассиан (Гриба, Летестю) – 30:262:2 – Севьюр (Йокинен, Яндл) – 35:532:3 – Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Лучич) – 38:593:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4)3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02– Бостон Брюинз – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)0:1 – Карло (Бэкес)- 9:021:1 – Каше (Гецлаф, Ричи) – 22:031:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:552:2 – Ракелль (Перри) – 27:423:2 – Мэнсон (Каше, Ричи) – 33:123:3 – Ватрано (Миллер, Крейчи) – 51:354:3 – Ракелль (Биекса, Перри) – 57:265:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11 (en)1. Вашингтон – 85 очков / 59 матчей2. Питтсбург – 82/593. Коламбус – 79/584. Рейнджерс – 78/595. Монреаль – 72/606. Оттава – 70/587. Торонто – 67/598. Айлендерс – 66/599. Флорида – 66/5910. Бостон – 66/6011. Филадельфия – 63/6012. Тампа-Бэй – 62/5913. Баффало – 62/6014. Нью-Джерси – 60/6015. Детройт – 58/6016. Каролина – 56/561. Миннесота – 84 очка/59 матчей2. Чикаго – 79/603. Сан-Хосе – 77/604. Эдмонтон – 74/615. Анахайм – 74/626. Сент-Луис – 67/607. Нэшвилл – 65/598. Калгари – 64/609. Лос-Анджелес – 62/5910. Виннипег – 62/6311. Ванкувер – 58/6012. Даллас – 56/6013. Аризона – 49/5814. Колорадо – 35/58