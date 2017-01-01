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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Анахайм» выиграл у «Бостона», «Флорида» уступила «Эдмонтону»

Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз (3:4)

В ночь на 23 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

«Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:4.
Победная серия «Пантерз» прервалась на отметке в пять матчей. «Ойлерз» одержали четвертую победу в последних пяти играх.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» - 4:1.
«Кэпиталз» одержали победу после двух поражений подряд. «Флайерз» потерпели третье поражение в последних пяти матчах.

«Анахайм Дакс» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» со счетом 5:3. Для «Дакс» эта победа стала третьей в последних пяти матчах. «Брюинз» потерели поражение после серии из четырех побед.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Вашингтона Кэпиталз» Евгений Кузнецов, сделавший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1).
Второй звездой назван нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, оформивший дубль в ворота  «Бостон Брюинз» (5:3).
Третьей звездой дня стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Крис Расселл, ставший автором победного гола в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/55
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/59
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/59
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/60
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/60

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/48 передач/61 матч
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/53
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 18/45/59
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/37/60

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 февраля

Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – Бекстрем (Оши, Овечкин) – 06:33
0:2 – Кузнецов (Карлсон, Уильямс) – 16:28 (5x4)
1:2 – Шенн (Мэннинг) – 26:54
1:3 – Кузнецов (Уильямс, Чорни) – 37:59
1:4 – Оши (Овечкин, Бекстрем) – 54:43

Флорида Пантерз  — Эдмонтон Ойлерз  — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
0:1 – Клефбом – 05:18
1:1 – Барков (Йокинен, Экблад) – 20:21 (5x4)
1:2 – Кассиан (Гриба, Летестю) – 30:26
2:2 – Севьюр (Йокинен, Яндл) – 35:53
2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Лучич) – 38:59
3:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4)
3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02

Анахайм Дакс – Бостон Брюинз – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
0:1 – Карло (Бэкес)- 9:02
1:1 – Каше (Гецлаф, Ричи) – 22:03
1:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:55
2:2 – Ракелль (Перри) – 27:42
3:2 – Мэнсон (Каше, Ричи) – 33:12
3:3 – Ватрано (Миллер, Крейчи) – 51:35
4:3 – Ракелль (Биекса, Перри) – 57:26
5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 59 матчей
2. Питтсбург – 82/59
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 78/59
5. Монреаль – 72/60
6. Оттава – 70/58
7. Торонто – 67/59
8. Айлендерс – 66/59
9. Флорида – 66/59
10. Бостон – 66/60
11. Филадельфия – 63/60
12. Тампа-Бэй – 62/59
13. Баффало – 62/60
14. Нью-Джерси – 60/60
15. Детройт – 58/60
16. Каролина – 56/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/59 матчей
2. Чикаго – 79/60
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 74/61
5. Анахайм – 74/62
6. Сент-Луис – 67/60
7. Нэшвилл – 65/59
8. Калгари – 64/60
9. Лос-Анджелес – 62/59
10. Виннипег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/58
14. Колорадо – 35/58
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