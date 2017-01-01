НХЛ. «Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», «Питтсбург» победил «Каролину», «Миннесота» проиграла «Чикаго» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21

февраля

В ночь на 22 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.«Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удачливее были гости.На старте первого периода нападающий «Канадиенс» Эндрю Шоу (4-я минута) открыл счет, но Оскар Линдберг (11) восстановил равновесие.На 22-й минуте Ши Уэбер вернул лидерство «Монреалю». В середине второго периода форвард «Рейнджерс» Рик Нэш (30) сделал счет равным. После этого до конца основного времени и в дополнительное ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.В серии буллитов свои попытки реализовали Матс Цуккарелло (Рейнджерс») и Александр Радулов («Монреаль), а победу «Монреалю» принес точный бросок Пола Байрона.Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвс, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:3).Второй звездой назван форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который за 8 минут 37 секунд оформил хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» (5:6 ОТ).Звание третьей звезды игрового дня разделили игроки из «Тампы Бэй Лайтнинг» – Онрджей Палат, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. На троих они набрали 8 (3+5) очков в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (4:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/553. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/594. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/595. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/605. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/601. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/60 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/533. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/604. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/37/605. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/58Колорадо Эвеланш —— 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)1:0 – Рантанен – 20:321:1 – Тоффоли (Даути, Кемпе) – 23:181:2 – Льюис (Пирсон) – 29:32Нэшвилл Предаторз —— 5:6 ОТ (1:3, 4:1, 0:1, 0:1)0:1 — Ферланд (Годро, Джиордано) — 00:461:1 — Суббэн (Уотсон, Экхольм) — 09:201:2 — Баклунд (Ткачук, Хэмилтон) — 11:001:3 — Ферланд (Годро, Монахан) — 17:241:4 — Хэмилтон (Годро, Монахан) — 25:122:4 — Форсберг (Уилсон, Арвидссон) — 30:503:4 — Уилсон (Эллис, Суббэн) — 31:474:4 — Форсберг (Йози, Нил) — 36:07 (4x4)5:4 — Форсберг (Джохансен) — 39:275:5 — Баклунд (Ткачук, Стоун) — 50:505:6 — Джиордано (Монахан, Годро) — 60:43 (3x3)Миннесота Уайлд —— 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)0:1 — Тэйвз (Кэмпбелл, ван Римсдайк) — 20:581:1 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 24:20 (5x4)1:2 — Паник (Тэйвз) — 25:011:3 — Шмальц (Тэйвз) — 40:332:3 — Паризе (Сканделла, Поминвилль) — 46:412:4 — Тэйвз (Шмальц, Паник) — 48:233:4 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 53:09 (5x4)3:5 — Тэйвз (Шмальц) — 58:58 (en)— Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)1:0 — Комаров (Лейво, Зайцев) — 01:021:1 — Лайне (Шайфли, Перро) — 04:241:2 — Литтл (Лоури, Бафлин) — 10:33 (5x4)2:2 — Кадри (Лейво, Райлли) — 35:522:3 — Элерс (Моррисси, Уилер) — 37:243:3 — Комаров (Нюландер, Мэттьюс) — 39:28 (5x4)3:4 — Лайне (Шайфли, Перро) — 39:574:4 — Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) — 43:30 (5x4)5:4 — Гардинер (Мэттьюс) — 62:29 (3x3)— Эдмонтон Ойлерз — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)1:0 — Палат (Кучеров) — 04:262:0 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 20:162:1 — Пакаринен (Клефбом, Ларссон) — 30:173:1 — Кучеров (Строльман, Джонсон) — 40:494:1 — Наместников (Кучеров) — 59:59 (en)Детройт Ред Уингз —— 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)0:1 — Бейли — 15:001:1 — Зеттерберг (Ванек, Нильсен) — 19:59 (5x4)1:2 — де Хаан (Нельсон, Куин) — 30:46 (5x4)1:3 — Таварес (Бейли) — 43:42Нью-Йорк Рейнджерс —— 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Шоу (Уэбер, Емелин) — 03:551:1 — Линдберг (Фаст, Шей) — 10:031:2 — Уэбер (Марков, Пачьоретти) — 21:42 (5x4)2:2 — Нэш (Макдона, Веси) — 29:262:3 — Байрон – 65:00 ( ПБ)Каролина Харрикейнз —— 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)0:1 — Уилсон (Хёрнквист, Каллен) — 02:151:1 — Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе) — 08:00 (5x4)1:2 — Кросби (Кессел, Летанг) — 36:21 (5x3)1:3 — Малкин (Хагелин) — 49:41Нью-Джерси Дэвилз —— 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)0:1 — Туррис (Дзингел, Пажо) — 20:590:2 — Карлссон (Фанёф, Брассар) — 44:11 (5x4)1:2 — Зейджак (Бландизи, Палмьери) — 46:37 (5x4)1. Вашингтон – 85 очков / 58 матчей2. Питтсбург – 82/593. Коламбус – 79/584. Рейнджерс – 78/595. Монреаль – 72/606. Оттава – 70/587. Торонто – 67/598. Флорида – 66/589. Бостон – 66/5910. Айлендерс – 66/5911. Филадельфия – 63/5912. Тампа-Бэй – 62/5913. Баффало – 62/6014. Нью-Джерси – 60/6015. Детройт – 58/6016. Каролина – 56/561. Миннесота – 84 очка/59 матчей2. Чикаго – 79/603. Сан-Хосе – 77/604. Эдмонтон – 72/605. Анахайм – 72/616. Сент-Луис – 67/607. Нэшвилл – 65/598. Калгари – 66/609. Лос-Анджелес – 62/5910. Виннипег – 62/6311. Ванкувер – 58/6012. Даллас – 56/6013. Аризона – 49/5814. Колорадо – 35/58