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НХЛ. «Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», «Питтсбург» победил «Каролину», «Миннесота» проиграла «Чикаго» и другие результаты

Рейнджерс — Монреаль (2:3 Б). Эндрю Шоу #65 (Монреаль)

В ночь на 22 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.

«Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удачливее были гости.
На старте первого периода нападающий «Канадиенс» Эндрю Шоу (4-я минута) открыл счет, но Оскар Линдберг (11) восстановил равновесие.
На 22-й минуте Ши Уэбер вернул лидерство «Монреалю». В середине второго периода форвард «Рейнджерс» Рик Нэш (30) сделал счет равным. После этого до конца основного времени и в дополнительное ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.

В серии буллитов свои попытки реализовали Матс Цуккарелло (Рейнджерс») и Александр Радулов («Монреаль), а победу  «Монреалю» принес точный бросок Пола Байрона.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвс, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:3).
Второй звездой назван форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который за 8 минут 37 секунд оформил хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» (5:6 ОТ).
Звание третьей звезды игрового дня разделили игроки из «Тампы Бэй Лайтнинг» – Онрджей Палат, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. На троих они набрали 8 (3+5) очков в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (4:1).
 
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33 гола/53 матча
2. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 30/55
3. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/59
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/59
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/60
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/60

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/60 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 33/33/53
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/37/60
5.  Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/58

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 февраля
Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
1:0 – Рантанен – 20:32
1:1 – Тоффоли (Даути, Кемпе) – 23:18
1:2 – Льюис (Пирсон) – 29:32

Нэшвилл Предаторз — Калгари Флэймз — 5:6 ОТ (1:3, 4:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Ферланд (Годро, Джиордано) — 00:46
1:1 — Суббэн (Уотсон, Экхольм) — 09:20
1:2 — Баклунд (Ткачук, Хэмилтон) — 11:00
1:3 — Ферланд (Годро, Монахан) — 17:24
1:4 — Хэмилтон (Годро, Монахан) — 25:12
2:4 — Форсберг (Уилсон, Арвидссон) — 30:50
3:4 — Уилсон (Эллис, Суббэн) — 31:47
4:4 — Форсберг (Йози, Нил) — 36:07 (4x4)
5:4 — Форсберг (Джохансен) — 39:27
5:5 — Баклунд (Ткачук, Стоун) — 50:50
5:6 — Джиордано (Монахан, Годро) — 60:43 (3x3)

Миннесота Уайлд — Чикаго Блэкхоукс — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
0:1 — Тэйвз (Кэмпбелл, ван Римсдайк) — 20:58
1:1 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 24:20 (5x4)
1:2 — Паник (Тэйвз) — 25:01
1:3 — Шмальц (Тэйвз) — 40:33
2:3 — Паризе (Сканделла, Поминвилль) — 46:41
2:4 — Тэйвз (Шмальц, Паник) — 48:23
3:4 — Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) — 53:09 (5x4)
3:5 — Тэйвз (Шмальц) — 58:58 (en)

Торонто Мэйпл Лифс — Виннипег Джетс — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
1:0 — Комаров (Лейво, Зайцев) — 01:02
1:1 — Лайне (Шайфли, Перро) — 04:24
1:2 — Литтл (Лоури, Бафлин) — 10:33 (5x4)
2:2 — Кадри (Лейво, Райлли) — 35:52
2:3 — Элерс (Моррисси, Уилер) — 37:24
3:3 — Комаров (Нюландер, Мэттьюс) — 39:28 (5x4)
3:4 — Лайне (Шайфли, Перро) — 39:57
4:4 — Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) — 43:30 (5x4)
5:4 — Гардинер (Мэттьюс) — 62:29 (3x3)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Эдмонтон Ойлерз — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 — Палат (Кучеров) — 04:26
2:0 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 20:16
2:1 — Пакаринен (Клефбом, Ларссон) — 30:17
3:1 — Кучеров (Строльман, Джонсон) — 40:49
4:1 — Наместников (Кучеров) — 59:59 (en)

Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Айлендерс — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Бейли — 15:00
1:1 — Зеттерберг (Ванек, Нильсен) — 19:59 (5x4)
1:2 — де Хаан (Нельсон, Куин) — 30:46 (5x4)
1:3 — Таварес (Бейли) — 43:42

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Шоу (Уэбер, Емелин) — 03:55
1:1 — Линдберг (Фаст, Шей) — 10:03
1:2 — Уэбер (Марков, Пачьоретти) — 21:42 (5x4)
2:2 — Нэш (Макдона, Веси) — 29:26
2:3 — Байрон – 65:00 ( ПБ)

Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Уилсон (Хёрнквист, Каллен) — 02:15
1:1 — Скиннер (Стемпняк, Ди Джузеппе) — 08:00 (5x4)
1:2 — Кросби (Кессел, Летанг) — 36:21 (5x3)
1:3 — Малкин (Хагелин) — 49:41

Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 — Туррис (Дзингел, Пажо) — 20:59
0:2 — Карлссон (Фанёф, Брассар) — 44:11 (5x4)
1:2 — Зейджак (Бландизи, Палмьери) — 46:37 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 58 матчей
2. Питтсбург – 82/59
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 78/59
5. Монреаль – 72/60
6. Оттава – 70/58
7. Торонто – 67/59
8. Флорида – 66/58
9. Бостон – 66/59
10. Айлендерс – 66/59
11. Филадельфия – 63/59
12. Тампа-Бэй – 62/59
13. Баффало – 62/60
14. Нью-Джерси – 60/60
15. Детройт – 58/60
16. Каролина – 56/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/59 матчей
2. Чикаго – 79/60
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 72/60
5. Анахайм – 72/61
6. Сент-Луис – 67/60
7. Нэшвилл – 65/59
8. Калгари – 66/60
9. Лос-Анджелес – 62/59
10. Виннипег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/58
14. Колорадо – 35/58
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