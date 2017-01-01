УХЛ. 38 тур. «Кривбасс» обыграл «Дженералз» в Броварах

Хоккей. Украинская хоккейная лига. (УХЛ). Бровары, ТЦ «Терминал». 21 февраля

Вчера, 21 февраля, в ТЦ «Терминал» (Бровары) столичный «Дженералз» в своем последнем домашнем поединке в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в текущем сезоне принимал криворожский «Кривбасс». Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.Основные события встречи развивались во втором периоде. Первые 20 минут завершились без голов.В дебюте второго периода Сергей Черненко (21-я минута) реализовал большинство для «Дженералз», выведя хозяев вперед. «Кривбасс» ответил практически мгновенно, забросив три шайбы за полторы минуты. Поочередно у криворожан отметились Александр Михеенок (23), Иван Савченко (24) и Алексей Ворона (25). Еще через пару мгновений Алексей Янишевский (26) сократил разрыв в счете до одной шайбы, но, как оказалось, это был последний гол «Дженералз» в этой игре.До конца периода все тот же Савченко (34) реализовал большинство «Кривбасса» и оформил дубль, а на последних секундах заключительного периода свою вторую шайбу в матче забросил Михеенок (60), поразив пустые ворота.«Дженералз» проиграли последний домашний матч в регулярном чемпионате, но это уже никак не отразится на турнирном положении команды.1:0 - Черненко (Янишевский, Татаренко), 20:57 больш.1:1 - Михеенок (Куцевич, Коваленко), 22:261:2 - Савченко (Попов, Рябенко), 23:081:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:012:3 - Янишевский (Черненко, Сирченко), 25:342:4 - Савченко (Рябенко, Афанасьев-больш.), 33:082:5 - Михеёнок (Слюсарь, Алексюк) - 59:26 ПВ1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)3. Кривбасс – 67/37 (130-87)4. Дженералз – 41/37 (90-138)5. Белый Барс – 29/36 (90-177)6. Витязь – 13/36 (76-238)