На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

УХЛ. 38 тур. «Кривбасс» обыграл «Дженералз» в Броварах

УХЛ. 38 тур. «Кривбасс» обыграл «Дженералз» в Броварах. Фото uhl.com.ua

Вчера, 21 февраля, в ТЦ «Терминал» (Бровары) столичный «Дженералз» в своем последнем домашнем поединке в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в текущем сезоне принимал криворожский «Кривбасс». Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

Основные события встречи развивались во втором периоде. Первые 20 минут завершились без голов.
В дебюте второго периода Сергей Черненко (21-я минута) реализовал большинство для «Дженералз», выведя хозяев вперед. «Кривбасс» ответил практически мгновенно, забросив три шайбы за полторы минуты. Поочередно у криворожан отметились Александр Михеенок (23), Иван Савченко (24) и Алексей Ворона (25). Еще через пару мгновений Алексей Янишевский (26) сократил разрыв в счете до одной шайбы, но, как оказалось, это был последний гол «Дженералз» в этой игре.
До конца периода все тот же Савченко (34) реализовал большинство «Кривбасса» и оформил дубль, а на последних секундах заключительного периода свою вторую шайбу в матче забросил Михеенок (60), поразив пустые ворота.

«Дженералз» проиграли последний домашний матч в регулярном чемпионате, но это уже никак не отразится на турнирном положении команды.
 
Хоккей. Украинская хоккейная лига. (УХЛ). Бровары, ТЦ «Терминал». 21 февраля
38 тур. «Дженералз»  (Киев)- «Кривбасс» (Кривой Рог) - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Шайбы:
1:0 - Черненко (Янишевский, Татаренко), 20:57 больш.
1:1 - Михеенок (Куцевич, Коваленко), 22:26
1:2 - Савченко (Попов, Рябенко), 23:08
1:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:01
2:3 - Янишевский (Черненко, Сирченко), 25:34
2:4 - Савченко (Рябенко, Афанасьев-больш.), 33:08
2:5 - Михеёнок (Слюсарь, Алексюк) - 59:26 ПВ

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)
2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)
3. Кривбасс – 67/37 (130-87)
4. Дженералз – 41/37 (90-138)
5. Белый Барс – 29/36 (90-177)
6. Витязь – 13/36 (76-238)

По материалам: УХЛ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

УХЛ. 23-й тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь»
УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз»
УХЛ. 17-й тур. «Кривбасс» в гостях забросил «Витязю» 10 шайб
УХЛ. 8-й тур. «Дженералз» забросили четыре безответных шайбы «Витязю» в Броварах
УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырвал победу у «Кременчука»
УХЛ. 20-й тур. «Кременчук» крупно обыграл «Витязь», «Кривбасс» минимально победил «Дженералз»
УХЛ. 29 тур. «Кривбасс» вырвал победу у «Дженералз», «Кременчук» забросил «Витязю» 18 шайб
УХЛ. 15-й тур. «Дженералз» всухую обыграли «Белый Барс»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», «Питтсбург» победил «Каролину», «Миннесота» проиграла «Чикаго» и другие результаты
УХЛ. 38 тур. «Кривбасс» обыграл «Дженералз» в Броварах
УХЛ. 38 тур. «Дженералз» - «Кривбасс»: анонс матча
НХЛ. «Флорида» победила «Сент-Луис» за пять секунд до конца третьего периода, «Анахайм» проиграл «Аризоне»
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Коламбус» уступил «Нэшвиллу» и другие результаты

Последние новости спорта

16:09 Дубай. Савчук и Олару не прошли в ¼ финала в парном разряде 37 | Теннис

15:35 Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала 100 | Теннис / Главные новости спорта

14:50 Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером 163 | Теннис / Главные новости спорта

14:31 Нико Росберг: Феттель еще порадует болельщиков 98 | Формула-1

13:57 Канадец Гранбуа выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону; Телень – 19-й 139 | Биатлон

13:06 Младенович не пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае 160 | Теннис

12:53 Дубай. Конюх не пустила Веснину в ¼ финала 129 | Теннис

12:37 WADA не планирует ужесточать систему выдачи терапевтических исключений 110 | Новости спорта

12:26 FIS может потребовать увеличения срока дисквалификации Терезы Йохауг 120 | Лыжные гонки

11:51 Странджа-2017: Лидеры сборной Украины по боксу уверенно побеждают россиян 243 | Бокс

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала
Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером
Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае
Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе
Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (457)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги