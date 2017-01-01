УХЛ. 38 тур. «Дженералз» - «Кривбасс»: анонс матча

Сегодня, 21 февраля, в ТЦ «Терминал» (Бровары) столичный «Дженералз» будет принимать «Кривбасс». Для киевлян этот поединок станет последней домашней встречей в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в текущем сезоне.Осечка «Белого Барса» в Харькове вывела «Генералов» в следующий этап турнира, где им предстоит сразиться либо с «Кременчуком», либо с «Донбассом». Но до плей-офф еще есть немного времени, а главному тренеру киевлян Александру Сеуканду необходимо как-то справляться в условиях кадрового дефицита. Несмотря на то, что именно через «Дженералз» в нынешнем сезоне прошло больше всего игроков – 52, опытный наставник столичного клуба не устает говорить о нехватке игроков.«Кривбасс», как темная лошадка сезона, свое дело уже сделал и спутал все карты «Донбассу» в борьбе за первое место в таблице. Отобрать очки у «Кременчука» команде Александра Куликова не удалось, но сейчас самое важное – планомерная подготовка к плей-офф. Кроме того, у «Кривбасса» будет еще один шанс сказать свое слово перед стартом второй части соревнования – в заключительном матче «регулярки» к ним в гости приедет «Донбасс». Этот матч состоится 5 марта.1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)3. Кривбасс – 64/36 (125-85)4. Дженералз – 41/36 (88-133)5. Белый Барс – 29/36 (90-177)6. Витязь – 13/36 (76-238)