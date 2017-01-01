НХЛ. «Флорида» победила «Сент-Луис» за пять секунд до конца третьего периода, «Анахайм» проиграл «Аризоне»

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 февраля

В ночь на 21 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.«Флорида Пантерз» одержала гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:1.В составе «Флориды» отличились Джонатан Маршессо (11-я минута) и Винсент Трочек, забросивший шайбу в ворота «Блюз» за 5 секунд до окончания третьего периода.«Сент-Луис» ответил шайбой Кайла Бродзяка (43).Эта победа стала для «Флориды» пятой подряд. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд.В Восточной конференции «Флорида» на 7-м месте (66 очков, 58 матчей), «Сент-Луис» на Западе – шестой (67 очков, 60 матчей).«Аризона Койотс» на своем льду победил «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.В составе «Аризоны» отличились Кристиан Дворак (3), Джейкоб Чикран (5) и Радим Врбата (15).В составе «Анахайма» дубль сделал Райан Гецлаф (33, 60).«Аризона» одержала третью победу в последних пяти матчах, «Анахайм» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.В Западной конференции «Аризона» занимает 13-е место (49 очков, 58 матчей), «Анахайм» на пятом месте (72 очка, 61 матч)Первой звездой признан голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 26 бросков из 27 в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1).Второй звездой назван форвард «Флориды» Винсент Трочек, забивший победный гол «Сент-Луису» за 5 секунд до финальной сирены.Звание третьей звезды игрового дня разделили голкиперы «Аризоны Койотс» Майк Смит и Марек Лангхамер (дебютировавший в НХЛ, выйдя на замену после травмы Смита), отразившие совместно 34 броска из 36.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32 гола/52 матча2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/583. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 28/544. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/585. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/595. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/591. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/59 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32/33/523. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/604. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/585. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/35/59Сент-Луис Блюз —— 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)0:1 – Маршессо (Бьюгстад) – 10:401:1 – Бродзяк (Апшолл, Ривз) – 42:541:2 – Трочек (Писик, Смит) – 59:55— Анахайм Дакс — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)1:0 – Дворак (Доан, Перлини) – 02:022:0 – Чикран (Уайт, Ридер) – 04:463:0 – Врбата (Доми, Шенн) – 14:503:1 – Гецлаф (Мэнсон, Ритчи) – 32:263:2 – Гецлаф (Ватанен, Фаулер) – 59:33 (6x5)1. Вашингтон – 85 очков / 58 матчей2. Питтсбург – 80/583. Коламбус – 79/584. Рейнджерс – 77/585. Монреаль – 70/596. Оттава – 68/577. Флорида – 66/588. Бостон – 66/599. Торонто – 65/5810. Айлендерс – 64/5811. Филадельфия – 63/5912. Баффало – 62/6013. Тампа-Бэй – 60/5814. Нью-Джерси – 60/5915. Детройт – 58/5916. Каролина – 56/551. Миннесота – 84 очка/58 матчей2. Чикаго – 77/593. Сан-Хосе – 77/604. Эдмонтон – 72/595. Анахайм – 72/616. Сент-Луис – 67/607. Нэшвилл – 64/588. Калгари – 62/599. Виннипег – 61/6210. Лос-Анджелес – 60/5811. Ванкувер – 58/6012. Даллас – 56/6013. Аризона – 49/5814. Колорадо – 35/57