На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Флорида» победила «Сент-Луис» за пять секунд до конца третьего периода, «Анахайм» проиграл «Аризоне»

Сент-Луис — Флорида ( 1:2)

В ночь на 21 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Флорида Пантерз» одержала гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:1.
В составе «Флориды» отличились Джонатан Маршессо (11-я минута) и Винсент Трочек, забросивший шайбу в ворота «Блюз» за 5 секунд до окончания третьего периода.
«Сент-Луис» ответил шайбой Кайла Бродзяка (43).
Эта победа стала для «Флориды» пятой подряд. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд.
В Восточной конференции «Флорида» на 7-м месте (66 очков, 58 матчей), «Сент-Луис» на Западе – шестой (67 очков, 60 матчей).

«Аризона Койотс» на своем льду победил «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.
В составе «Аризоны» отличились Кристиан Дворак (3), Джейкоб Чикран (5) и Радим Врбата (15).
В составе «Анахайма» дубль сделал Райан Гецлаф (33, 60).
«Аризона» одержала третью победу в последних пяти матчах, «Анахайм» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.
В Западной конференции «Аризона» занимает 13-е место (49 очков, 58 матчей), «Анахайм» на пятом месте (72 очка, 61 матч)

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 26 бросков из 27 в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1).
Второй звездой назван форвард «Флориды» Винсент Трочек, забивший победный гол «Сент-Луису» за 5 секунд до финальной сирены.
Звание третьей звезды игрового дня разделили голкиперы «Аризоны Койотс» Майк Смит и Марек Лангхамер (дебютировавший в НХЛ, выйдя на замену после травмы Смита), отразившие совместно 34 броска из 36.
 
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32 гола/52 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/58
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 28/54
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/58
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/59
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/59

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/59 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32/33/52
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/58
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/35/59

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 февраля
Сент-Луис Блюз — Флорида Пантерз — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Маршессо (Бьюгстад) – 10:40
1:1 – Бродзяк (Апшолл, Ривз) – 42:54
1:2 – Трочек (Писик, Смит) – 59:55

Аризона Койотс  — Анахайм Дакс — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Дворак (Доан, Перлини) – 02:02
2:0 – Чикран (Уайт, Ридер) – 04:46
3:0 – Врбата (Доми, Шенн) – 14:50
3:1 – Гецлаф (Мэнсон, Ритчи) – 32:26
3:2 – Гецлаф (Ватанен, Фаулер) – 59:33 (6x5)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 58 матчей
2. Питтсбург – 80/58
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 77/58
5. Монреаль – 70/59
6. Оттава – 68/57
7. Флорида – 66/58
8. Бостон – 66/59
9. Торонто – 65/58
10. Айлендерс – 64/58
11. Филадельфия – 63/59
12. Баффало – 62/60
13. Тампа-Бэй – 60/58
 14. Нью-Джерси – 60/59
15. Детройт – 58/59
16. Каролина – 56/55
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/58 матчей
2. Чикаго – 77/59
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 72/59
5. Анахайм – 72/61
6. Сент-Луис – 67/60
7. Нэшвилл – 64/58
8. Калгари – 62/59
9. Виннипег – 61/62
10. Лос-Анджелес – 60/58
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/58
14. Колорадо – 35/57
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Аризона» на выезде всухую разгромила «Калгари», Коламбус» дома проиграл «Рейнджерс»
НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» победил «Каролину», «Анахайм» уступил «Флориде»
НХЛ. «Нэшвиллз»по буллитам обыграл «Филадельфию, Сент-Луис» проиграл в овертайме «Эдмонтону» и другие результаты
НХЛ. «Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», «Тампа» по буллитам уступила «Миннесоте»
НХЛ. «Калгари» по буллитам одолел «Миннесоту», «Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»
НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»
НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ. «Чикаго» в овертайме победил «Сент-Луис», «Коламбус» - «Анахайм», «Баффало» по буллитам уступил «Оттаве»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

УХЛ. 38 тур. «Дженералз» - «Кривбасс»: анонс матча
НХЛ. «Флорида» победила «Сент-Луис» за пять секунд до конца третьего периода, «Анахайм» проиграл «Аризоне»
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Коламбус» уступил «Нэшвиллу» и другие результаты
УХЛ. 37-й тур. «Витязь» оставляет «Белый Барс» без плей-офф
НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Вашингтон», «Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», «Тампа» в ОТ проиграла «Далласу» и другие результаты

Последние новости спорта

16:04 Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео) 75 | Бокс / Видео

15:31 Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты 124 | Теннис / Главные новости спорта

15:01 Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе 112 | Теннис / Главные новости спорта

14:54 УХЛ. 38 тур. «Дженералз» - «Кривбасс»: анонс матча 91 | Хоккей

14:37 Кайса Макарайнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам 111 | Биатлон

13:58 Цибулкова проиграла Макаровой во втором круге на турнире в Дубае 117 | Теннис

13:36 Дубай. Сестры Киченок выбыли в первом круге в парном разряде 111 | Теннис

13:15 Валттери Боттас о сложностях супружеской жизни спортсменов 115 | Формула-1

11:52 На чемпионате Украины легкоатлеты сражались за медали и место в сборной на европейское первенство 108 | Легкая атлетика

11:13 НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео) 179 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты
Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе
Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа КМ в Ванкувере
Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе
Сборная Украины по биатлону - седьмая в общекомандном зачете на ЧМ–2017









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (434)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги