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НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Коламбус» уступил «Нэшвиллу» и другие результаты

Рейнджерс — Вашингтон (2:1). Райан Макдона #27 (Рейнджерс)

В ночь на 20 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Чикаго» Патрик Кэйн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:1).
Второй звездой назван форвард «Айлендерс» Райан Строум, в активе которого 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (6:4).
Третьей звездой дня стал голкипер «Торонто» Кертис Макиленни, оформивший шатаут в матче с «Каролиной» (4:0) при 37 отраженных бросках.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32 гола/52 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/58
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 28/54
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 28/58
5. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/59
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/59

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/59 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 32/33/52
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/37/60
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/58
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/35/59

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 февраля
Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон Кэпиталз — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Макдона (Нэш, Степан) — 07:49
1:1 — Овечкин (Эллер, Кузнецов) — 37:24 (5x4)
2:1 — Цуккарелло (Крайдер, Зибанеджад) — 48:37

Питтсбург Пингвинз  — Детройт Ред Уингз  — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
0:1 – Дженсен (Абделкейдер, Атанасью) – 08:48
1:1 – Кюнхакль (Летанг) – 14:09 (4x5)
1:2 – Отт (Шихэн) – 16:29
1:3 – Татар (Зеттерберг, Манта) – 40:27
1:4 – Ванек – 42:16
2:4 – Кросби (Гюнцель) – 42:23
2:5 – Гленденинг (Отт, Зеттерберг) – 59:08 (en)

Коламбус Блю Джекетс — Нэшвилл Предаторз — 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
0:1 – Эллис (Йози, Нил) – 02:24
0:2 – Фиала (Фишер) – 29:38
1:2 – Саад (Джонс, Веренски) – 30:36
1:3 – Ернкрок (Нил, Суббэн) – 35:40
2:3 – Бьеркстранд (Веннберг, Веренски) – 37:39
3:3 – Веренски (Веннберг, Джонс) – 43:41
3:4 – Экхольм (Форсберг, Суббэн) – 49:09

Ванкувер Кэнакс — Филадельфия Флайерз — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
0:1 — Симмондс (Гостисбер, Проворов) — 05:45 (5x4)
0:2 — Ворачек (Кутюрье, Гостисбер) — 21:11
0:3 — Шенн (Гостисбер) — 22:38 (5x4)
1:3 — Гранлунд (Седин, Седин) — 23:43
2:3 — Хансен (Хорват, Хаттон) — 32:42

Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Мэнсон (Гецлаф) — 21:19

Сан-Хосе Шаркс — Бостон Брюинз — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Спунер (Хейз, Маккуэйд) – 11:05
1:1 – Марло (Бёрнс, Шлемко) – 37:37 (4x4)
1:2 – Маршан (Круг, Бержерон) – 62:36 (3x3)

Колорадо Эвеланш  — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
0:1 – Пойнт (Киллорн, Хедман) – 18:18  
0:2 – Наместников (Фильппула, Бойл) – 30:09
1:2 – Рантанен (Комо, Дюшейн) – 42:46
2:2 – Дюшейн (Бэрри, Маккиннон) – 59:18 (6x5)
2:3 – Друен – 62:27 (3x3)

Каролина Харрикейнз — Торонто Мэйпл Лифс — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 – Браун (ван Римсдайк, Бозак) – 21:07  
0:2 – Мэттьюс (Гардинер) – 29:53 (
0:3 – Гардинер (Кадри, Комаров) – 46:10
0:4 – Браун (ван Римсдайк, Гардинер) – 48:09

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз — 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)
0:1 – Вуд (Холл, Палмьери) – 09:15 (5x4)
1:1 – Строум (Бовилье, Зайденберг) – 14:33
2:1 – Цизикас (Джионта) – 22:44
3:1 – Строум – 29:32
4:1 – Лэдд (Бойчак) – 31:59 (4x5)
4:2 – Палмьери (Зейджак, Холл) – 33:21
4:3 – Бландизи (Сантини, Ноэсен) – 37:55
5:3 – Таварес (Строум, Ли) – 40:26 (5x4)
6:3 – Чимера – 41:00
6:4 – Холл (Сиверсон, Кинкейд) – 48:37 (5x4)

Баффало Сэйбрз — Чикаго Блэкхоукс — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
0:1 – Хартман (Керо, Кит) – 13:34
1:1 – Кейн (Айкел, Ристолайнен) – 19:54
1:2 – Мариан Госса (Крюгер, Кемпны) – 29:40
1:3 – Тэйвз (Паник, Шмальц) – 35:26
1:4 – Анисимов (Кейн, Панарин) – 43:29
1:5 – Кейн (Панарин) – 46:36

Оттава Сенаторз  — Виннипег Джетс  — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
0:1 – Бафлин (Шайфли, Лайне) – 01:09
0:2 – Перро (Шайфли, Лайне) – 12:28
1:2 – Стоун (Карлссон, Фанёф) – 25:10 (5x4)
1:3 – Моррисси – 42:33
2:3 – Смит (Брассар, Карлссон) – 45:05

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 58 матчей
2. Питтсбург – 80/58
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 77/58
5. Монреаль – 70/59
6. Оттава – 68/57
7. Бостон – 66/59
8. Торонто – 65/58
9. Флорида – 64/57
10. Айлендерс – 64/58
11. Филадельфия – 63/59
12. Баффало – 62/60
13. Тампа-Бэй – 60/58
 14. Нью-Джерси – 60/59
15. Детройт – 58/59
16. Каролина – 56/55
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/58 матчей
2. Чикаго – 77/59
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Эдмонтон – 72/59
5. Анахайм – 72/60
6. Сент-Луис – 67/59
7. Нэшвилл – 64/58
8. Калгари – 62/59
9. Виннипег – 61/62
10. Лос-Анджелес – 60/58
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 47/57
14. Колорадо – 35/57
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