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НХЛ. «Детройт» по буллитам одолел «Вашингтон», «Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», «Тампа» в ОТ проиграла «Далласу» и другие результаты

Детройт — Вашингтон (3:2 Б)

В ночь на 19 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Далласа Старз» Антуан Руссель, оформивший хет-трик в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).
Второй звездой назван форвард «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун, набравший 5 (1+4) очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Детройта Ред Уингз» Петр Мразек, отразивший 34 броска из 36 и выигравший серию буллитов в матче с «Вашингтоном Кэпиталз» (3:2 Б).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/51 матч
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/57
3. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 28/53
4. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/59
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 28/59

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 20 голов/47 передач/59 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/51
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 27/36/59
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/44/57
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 24/35/50

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 февраля
Миннесота Уайлд — Нэшвилл Предаторз — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 – Гранлунд (Нидеррайтер, Койву) – 02:38 (5x4)
2:0 – Цукер (Гранлунд, Спаржон) – 37:00
3:0 – Койву (Сутер, Цукер) – 40:35
3:1 – Суббэн (Вебер) – 48:16
3:2 – Суббэн (Нил, Уилсон) – 50:25
4:2 – Цукер – 56:41

Даллас Старз  — Тампа-Бэй Лайтнинг  — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Хедман (Бойл, Дотчин) – 03:07
0:2 – Джонсон (Пойнт, Хедман) – 11:59 (5x4)
1:2 – Руссель (Хэмьюс, Сегин) – 12:50
2:2 – Руссель (Сегин, Ивз) – 18:50
2:3 – Хедман (Джонсон, Палат) – 29:46 (5x4)
3:3 – Руссель (Сегин, Шарп) – 44:40
4:3 – Бенн (Икин) – 63:47 (3x3)

Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз  — 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)
0:1 – Уайдман (Брассар, Стоун) – 17:26
0:2 – Дзингел (Мето, Стоун) – 17:46
1:2 – Райлли (Мэттьюс, Нюландер) – 34:38
2:2 – Кадри (Лейво) – 37:52
3:2 – Нюландер (Мэттьюс, Комаров) – 42:04 (5x4)
3:3 – Хоффман (Туррис, Карлссон) – 45:32
3:4 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 46:26 (5x4)
3:5 – Стоун (Туррис) – 58:10 (en)
3:6 – Брассар (Туррис, Стоун) – 59:15 (en)

Нью-Джерси Дэвилз  — Нью-Йорк Айлендерс  — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
1:0 – Смит-Пелли (Зейджак, Меррилл) – 07:10
2:0 – Зейджак (Хенрик) – 28:49 (4x5)
3:0 – Заха (Паренто, Сиверсон) – 46:21 (5x4)
3:1 – Лэдд (де Хаан) – 48:58
3:2 – Бовилье (Куин, Бойчак) – 53:48

Чикаго Блэкхоукс  — Эдмонтон Ойлерз  — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 – Беннинг – 25:02 (5x4)
0:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Эберле) – 49:50
1:2 – Паник (Тэйвз, ван Римсдайк) – 55:13
1:3 – Макдэвид – 59:33 (en)

Детройт Ред Уингз  — Вашингтон Кэпиталз  — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Нильсен (Зеттерберг, Кронвалль) – 08:13 (5x4)
2:0 – Татар (Зеттерберг, Манта) – 23:33
2:1 – Сэнфорд (Эллер) – 38:36
2:2 – Винник (Оши, Бекстрём) – 55:12
3:2 – Зеттерберг – 65:00 ( ПБ)

Монреаль Канадиенс  — Виннипег Джетс  — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – Марков (Пачьоретти, Гальченюк) – 11:04
1:1 – Армиа – 24:52 (4x5)
1:2 – Перро (Бафлин, Лайне) – 41:16
1:3 – Лайне (Кьярот, Перро) – 58:43 (en)

Баффало Сэйбрз  — Сент-Луис Блюз  — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
0:1 – Тарасенко (Шварц, Эдмундсон) – 01:31
1:1 – Баптист (Айкел, Кейн) – 09:34
2:1 – Кейн (Богосян, Баптист) – 31:58
3:1 – О'Райлли (Ристолайнен, Окпосо) – 39:28 (5x3)
3:2 – Апшолл – 55:03 (4x5)

Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – Бернс (Карлссон) – 9:01
0:2 – Карлссон (Диллон, Хэйли) – 14:26
0:3 – Хэйли (Карлссон, Мартин) – 22:34
1:3 – Ганзал (Врбата, Голигоски) – 40:33
1:4 – Бернс (Торнтон, Кутюр) – 56:35

Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз– 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Эдлер (Стекхер) – 12:44
1:1 – Джиордано (Ткачак, Фролик) – 59:54
2:1 – Танев (Д.Седин)

Лос-Анджелес Кингз – Флорида Пантерз– 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
0:1 – Юбердо (Трочек, Барков) – 15:05
0:2 – Йокинен (Петрович, Смит) – 21:14
1:2 – Кинг (Шор, Льюис) – 25:39
2:2 – Пирсон (ЛаДуэ, Картер, Картер) – 31:56
2:3 – Барков (Экблад, Ягр) – 40:15

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  85 очков / 57 матчей
2. Питтсбург – 80/57
3. Коламбус – 79/57
4. Рейнджерс – 75/57
5. Монреаль – 70/59
6. Оттава – 68/56
7. Флорида – 64/57
8. Бостон – 64/58
9. Торонто – 63/57
10. Айлендерс – 62/57
11. Баффало – 62/59
12. Филадельфия – 61/58
13. Нью-Джерси – 60/58
14. Тампа-Бэй – 58/57
15. Каролина – 56/54
16. Детройт – 56/58
 
Западная конференция
1. Миннесота – 84 очка/58 матчей
2. Сан-Хосе – 76/59
3. Чикаго – 75/58
4. Эдмонтон – 72/59
5. Анахайм – 70/59
6. Сент-Луис – 67/59
7. Нэшвилл – 62/57
8. Калгари – 62/59
9. Лос-Анджелес – 60/57
10. Виннипег – 59/61
11. Ванкувер – 58/59
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 47/57
14. Колорадо – 34/56
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