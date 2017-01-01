УХЛ. 36 тур. «Кременчук» в гостях победил «Кривбасс»

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Кривом Роге рамках 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кривбасс» принимал «Кременчук». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.«Кременчук», соответствуя статусу фаворита дуэли и понимая, насколько важна победа, с первых минут пошел в атаку и сумел открыть счет уже на 7-й минуте – отличился Дмитрий Игнатенко.Во втором периоде гости владели игровым преимуществом, а единственный гол на счету Ильи Коренчука (36-я минута). С перевесом в две шайбы в пользу «Кременчука» соперники готовились к заключительному периоду.Было заметно, что подопечные Дмитрия Пидгурского играют по счету, ведь им нужна была исключительно победа. «Кривбасс» стал все чаще переходить в атаку и угрожать воротам Эдуарда Захарченко. И в одном из эпизодов Никита Попов (50) таки сумел воспользоваться численным преимуществом своей команды, сократив разрыв в счете до минимума.Гол форварда криворожан привнес определенную нервозность в игру «Кременчука», поскольку одна-единственная ошибка могла, учитывая гонку с «Донбассом» за первое место, просто-напросто перечеркнуть все надежды на победу в регулярном чемпионате.И, тем не менее, первым дрогнул «Кривбасс». За три минуты до финальной сирены Георгий Кича реализовал большинство, поставив финальную точку в этом поединке. 3:1 – выездная победа «Кременчука», которая возвращает команду на первую строчку в таблице.Впереди у команды Дмитрия Пидгурского еще три игры – против «Витязя», «Дженералз» и «Белым Барсом».0:1 - Игнатенко (Гниденко, Исаенко), 06:24 – больш.0:2 - Коренчук (Слыш), 35:391:2 - Попов (Савченко, Секирко), 49:05 – больш.1:3 - Кича (Гниденко, Игнатенко), 56:50 – больш.1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)3. Кривбасс – 64/36 (125-85)4. Дженералз – 41/36 (88-133)5. Белый Барс – 27/35 (86-174)6. Витязь – 12/35 (73-234)