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УХЛ. 36 тур. «Кременчук» в гостях победил «Кривбасс»

УХЛ. 36 тур. «Кременчук» в гостях победил «Кривбасс». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 18 февраля, в Кривом Роге рамках 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кривбасс» принимал «Кременчук». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Кременчук», соответствуя статусу фаворита дуэли и понимая, насколько важна победа, с первых минут пошел в атаку и сумел открыть счет уже на 7-й минуте – отличился Дмитрий Игнатенко.

Во втором периоде гости владели игровым преимуществом, а единственный гол на счету Ильи Коренчука (36-я минута). С перевесом в две шайбы в пользу «Кременчука» соперники готовились к заключительному периоду.

Было заметно, что подопечные Дмитрия Пидгурского играют по счету, ведь им нужна была исключительно победа. «Кривбасс» стал все чаще переходить в атаку и угрожать воротам Эдуарда Захарченко. И в одном из эпизодов Никита Попов (50) таки сумел воспользоваться численным преимуществом своей команды, сократив разрыв в счете до минимума.

Гол форварда криворожан привнес определенную нервозность в игру «Кременчука», поскольку одна-единственная ошибка могла, учитывая гонку с «Донбассом» за первое место, просто-напросто перечеркнуть все надежды на победу в регулярном чемпионате.

И, тем не менее, первым дрогнул «Кривбасс». За три минуты до финальной сирены Георгий Кича реализовал большинство, поставив финальную точку в этом поединке. 3:1 – выездная победа «Кременчука», которая возвращает команду на первую строчку в таблице.

Впереди у команды Дмитрия Пидгурского еще три игры – против «Витязя», «Дженералз» и «Белым Барсом».

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 18 февраля
37-й тур. «Кривбасс» (Кривой Рог) – «Кременчук» (Кренчуг) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 - Игнатенко (Гниденко, Исаенко), 06:24 – больш.
0:2 - Коренчук (Слыш), 35:39
1:2 - Попов (Савченко, Секирко), 49:05 – больш.
1:3 -  Кича (Гниденко, Игнатенко),  56:50 – больш.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)
2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)
3. Кривбасс – 64/36 (125-85)
4. Дженералз – 41/36 (88-133)
5. Белый Барс – 27/35 (86-174)
6. Витязь – 12/35 (73-234)
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