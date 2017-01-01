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УХЛ. 36 тур. «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»

УХЛ. 36 тур. «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз». Фото КХ Донбасс

Сегодня, 18 февраля, в рамках 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» принимал «Дженералз».

За три тура до окончания регулярной части чемпионата «Донбасс» добыл 29-ю победу в чемпионате Украины сезона-2016/17. На дружковском «Альтаире» дончане под руководством Сергея Витера обыграли киевских «Дженералз» со счетом 4:2.

Дончане уже в первом периоде предрешили исход встречи. Поочередно забили Артем Бондарев (4-я минута, Денис Петрухно (13) и Никита Буценко (19).

Во второй 20-минутке хозяева несколько сбавили обороты в плане результативности, поразив цель лишь раз - во втором матче кряду отличился Александр Сырей (26). Нашелся свой ответ и у гостей - точно в цель попал Алексей Овчинников (30).

В третьем периоде киевляне забили еще раз, когда отличился Николай Дворник (58), однако для победы этого было не достаточно.

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 18 февраля
37-й тур. «Донбасс» ( Донецк) – «Дженералз» (Киев) - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Бондарев (Автаев), 03:02
2:0 Петрухно, 12:39
3:0 Буценко (Лялька), 18:39
4:0 Сырей (Кугут), 25:58-больш
4:1 Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49
4:2 Н.Дворник (Безуглый, Генералов), 57:40

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 90 очков/37 матчей (шайбы  189-54)
2. Кременчук – 87/36 (шайбы 181-64)
3. Кривбасс – 64/35 (124-82)
4. Дженералз – 41/36 (88-133)
5. Белый Барс – 27/35 (86-174)
6. Витязь – 12/35 (73-234)
По материалам: ХК Донбасс
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