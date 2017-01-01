УХЛ. 36 тур. «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в рамках 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» принимал «Дженералз».За три тура до окончания регулярной части чемпионата «Донбасс» добыл 29-ю победу в чемпионате Украины сезона-2016/17. На дружковском «Альтаире» дончане под руководством Сергея Витера обыграли киевских «Дженералз» со счетом 4:2.Дончане уже в первом периоде предрешили исход встречи. Поочередно забили Артем Бондарев (4-я минута, Денис Петрухно (13) и Никита Буценко (19).Во второй 20-минутке хозяева несколько сбавили обороты в плане результативности, поразив цель лишь раз - во втором матче кряду отличился Александр Сырей (26). Нашелся свой ответ и у гостей - точно в цель попал Алексей Овчинников (30).В третьем периоде киевляне забили еще раз, когда отличился Николай Дворник (58), однако для победы этого было не достаточно.1:0 Бондарев (Автаев), 03:022:0 Петрухно, 12:393:0 Буценко (Лялька), 18:394:0 Сырей (Кугут), 25:58-больш4:1 Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:494:2 Н.Дворник (Безуглый, Генералов), 57:401. Донбасс – 90 очков/37 матчей (шайбы 189-54)2. Кременчук – 87/36 (шайбы 181-64)3. Кривбасс – 64/35 (124-82)4. Дженералз – 41/36 (88-133)5. Белый Барс – 27/35 (86-174)6. Витязь – 12/35 (73-234)