НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» победил «Каролину», «Анахайм» уступил «Флориде»

В ночь на 18 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Брендон Дубински, завбросивший победную шайбу в матче с Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).

Второй звездой назван форвард «Колорад Эвеланшо» Микко Рантанен, ставший автором победного гола в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ).

Третьей звездой дня стал голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам в матче с «Анахаймом Дакс» (4:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/51 матч

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/56

3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58

4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 27/52

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/56



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 19 голов/47 передач/58 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/51

3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 25/36/58

4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 24/35/50



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 февраля

Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Мюррей (Карлссон, Андерсон) — 21:33

1:1 — Коул (Малкин) — 26:13

2:1 — Дубински (Эткинсон, Джонс) — 61:04 (3x3)

Вратари: Бобровский 38/39 – Мюррей 37/39



Анахайм Дакс — Флорида Пантерз — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

1:0 — Кольяно (Шоу) — 22:45 (4х5)

1:1 — Севьюр (Маккензи, Торнтон) — 24:18

1:2 — Ягр — 26:58

1:3 — Экблад (Трочек, Маршессо) — 30:08 (5х4)

1:4 — Маккензи — 58:02

Вратари: Гибсон 27/30 – Раймер 35/36



Каролина Харрикейнз — Колорадо Эвеланш — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Бэрри (Игинла, Митчелл) — 13:48

1:1 – Скиннер (Стемпняк, Песке) – 19:11

1:2 – Рантанен (Дюшейн) – 64:23

Вратари: К. Уорд 35/37 – Пикар 28/29



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Питтсбург – 80/57

3. Коламбус – 79/57

4. Рейнджерс – 75/57

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 66/55

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 63/56

9. Айлендерс – 62/56

10. Флорида – 62/56

11. Филадельфия – 61/58

12. Баффало – 60/58

13. Нью-Джерси – 58/57

14. Тампа-Бэй – 57/56

15. Каролина – 56/54

16. Детройт – 54/57



Западная конференция

1. Миннесота – 82 очка/57 матчей

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 74/58

4. Эдмонтон – 70/58

5. Анахайм – 70/59

6. Сент-Луис – 67/58

7. Нэшвилл – 62/56

8. Калгари – 61/58

9. Лос-Анджелес – 60/56

10. Виннипег – 57/60

11. Ванкувер – 56/58

12. Даллас – 54/59

13. Аризона – 47/56

4. Колорадо – 34/56 В ночь на 18 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Брендон Дубински, завбросивший победную шайбу в матче с Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).Второй звездой назван форвард «Колорад Эвеланшо» Микко Рантанен, ставший автором победного гола в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ).Третьей звездой дня стал голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам в матче с «Анахаймом Дакс» (4:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/51 матч2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/563. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/584. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 27/525. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/561. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 19 голов/47 передач/58 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/513. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 25/36/584. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/565. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 24/35/50— Питтсбург Пингвинз — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)1:0 — Мюррей (Карлссон, Андерсон) — 21:331:1 — Коул (Малкин) — 26:132:1 — Дубински (Эткинсон, Джонс) — 61:04 (3x3)Бобровский 38/39 – Мюррей 37/39Анахайм Дакс —— 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)1:0 — Кольяно (Шоу) — 22:45 (4х5)1:1 — Севьюр (Маккензи, Торнтон) — 24:181:2 — Ягр — 26:581:3 — Экблад (Трочек, Маршессо) — 30:08 (5х4)1:4 — Маккензи — 58:02Гибсон 27/30 – Раймер 35/36Каролина Харрикейнз —— 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Бэрри (Игинла, Митчелл) — 13:481:1 – Скиннер (Стемпняк, Песке) – 19:111:2 – Рантанен (Дюшейн) – 64:23К. Уорд 35/37 – Пикар 28/291. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей2. Питтсбург – 80/573. Коламбус – 79/574. Рейнджерс – 75/575. Монреаль – 70/586. Оттава – 66/557. Бостон – 64/588. Торонто – 63/569. Айлендерс – 62/5610. Флорида – 62/5611. Филадельфия – 61/5812. Баффало – 60/5813. Нью-Джерси – 58/5714. Тампа-Бэй – 57/5615. Каролина – 56/5416. Детройт – 54/571. Миннесота – 82 очка/57 матчей2. Чикаго – 75/573. Сан-Хосе – 74/584. Эдмонтон – 70/585. Анахайм – 70/596. Сент-Луис – 67/587. Нэшвилл – 62/568. Калгари – 61/589. Лос-Анджелес – 60/5610. Виннипег – 57/6011. Ванкувер – 56/5812. Даллас – 54/5913. Аризона – 47/564. Колорадо – 34/56