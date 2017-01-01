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НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» победил «Каролину», «Анахайм» уступил «Флориде»

Коламбус— Питтсбург (2:1 ОТ)

В ночь на 18 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Брендон Дубински, завбросивший победную шайбу в матче с Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).
Второй звездой назван форвард «Колорад Эвеланшо» Микко Рантанен, ставший автором победного гола в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ).  
Третьей звездой дня стал голкипер «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам в матче с «Анахаймом Дакс» (4:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/51 матч
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/56
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 27/52
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/56

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 19 голов/47 передач/58 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/51
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 25/36/58
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 24/35/50

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 17 февраля
Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Мюррей (Карлссон, Андерсон) — 21:33
1:1 — Коул (Малкин) — 26:13
2:1 — Дубински (Эткинсон, Джонс) — 61:04 (3x3)
Вратари: Бобровский 38/39 – Мюррей 37/39

Анахайм Дакс — Флорида Пантерз — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
1:0 — Кольяно (Шоу) — 22:45 (4х5)
1:1 — Севьюр (Маккензи, Торнтон) — 24:18
1:2 — Ягр — 26:58
1:3 — Экблад (Трочек, Маршессо) — 30:08 (5х4)
1:4 — Маккензи — 58:02
Вратари: Гибсон 27/30 – Раймер 35/36

Каролина Харрикейнз — Колорадо Эвеланш — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Бэрри (Игинла, Митчелл) — 13:48
1:1 – Скиннер (Стемпняк, Песке) – 19:11
1:2 – Рантанен (Дюшейн) – 64:23
Вратари: К. Уорд 35/37 – Пикар 28/29

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Питтсбург – 80/57
3. Коламбус – 79/57
4. Рейнджерс – 75/57
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 66/55
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 63/56
9. Айлендерс – 62/56
10. Флорида – 62/56
11. Филадельфия – 61/58
12. Баффало – 60/58
13. Нью-Джерси – 58/57
14. Тампа-Бэй – 57/56
15. Каролина – 56/54
16. Детройт – 54/57
 
Западная конференция
1. Миннесота – 82 очка/57 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 74/58
4. Эдмонтон – 70/58
5. Анахайм – 70/59
6. Сент-Луис – 67/58
7. Нэшвилл – 62/56
8. Калгари – 61/58
9. Лос-Анджелес – 60/56
10. Виннипег – 57/60
11. Ванкувер – 56/58
12. Даллас – 54/59
13. Аризона – 47/56
4. Колорадо – 34/56
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