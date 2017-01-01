На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

Питтсбург — Виннипег (4:3 ОТ). Сидни Кросби #87 (Питтсбург)

В ночь на 17 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.

Сидни Кросби набрал 1000-е очко в НХЛДействующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду выиграл в овертайме у «Виннипег Джетс» со счетом 4:3.
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. , которому ассистировал Евгений Малкин. Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ. На достижение этой отметки хоккеист затратил 757 матчей. В 50 матчах текущего сезона на его счету 64 (31+33) очка. Кросби возглавляет список лучших снайперов текущего чемпионата и занимает второе место в списке лучших бомбардиров.
В Восточной конференции «Питтсбург» на втором месте (79 очков, 56 матчей), «Виннипег» на Западе – десятый (57 очков, 60 матчей).

НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).
Второй звездой назван капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Оттавы Сенаторз» Майк Кондон, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/50 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/56
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 27/52
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/56
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/56

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 19 голов/47 передач/58 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/50
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 25/36/58
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/33/57

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 16 февраля
Питтсбург Пингвинз  — Виннипег Джетс  — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
1:0 – Малкин (Уилсон, Хёрнквист) – 00:59
2:0 – Куниц (Кросби, Летанг) – 06:28
2:1 – Лайне (Перро, Шайфли) – 37:10
2:2 – Постма (Лоури) – 44:22
2:3 – Бафлин (Шайфли) – 48:24
3:3 – Кессел (Летанг, Кросби) – 53:55 (5x4)
4:3 – Кросби (Малкин, Летанг) – 64:38 (3x3)

Нью-Йорк Айлендерс  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 – Холден (Цуккарелло, Шей) – 06:23
1:1 – Ли (Бейли, Таварес) – 22:43
2:1 – Лэдд (Джионта) – 26:24
3:1 – Кулемин (Таварес) – 43:03 (4x5)
3:2 – Веси (Нэш, Шей) – 43:46 (5x4)
4:2 – Лэдд (Чимера) – 58:50 (en)

Лос-Анджелес Кингз — Аризона Койотс — 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)
0:1 — Перлини (Врбата, Экман-Ларссон) — 04:51 (5x4)
0:2 — Ридер (Мартинук, Голигоски) — 05:07
1:2 — Пирсон (Картер, Браун) — 48:38
1:3 — Перлини (Голигоски) — 49:55
2:3 — Браун (Пирсон) — 51:07
2:4 — Мартинук — 54:08 (4x5)
2:5 — Мартинук (Дворак, Джурис) — 58:35 (en)
3:5 — Пирсон (Копитар, Маззин) — 59:37 (5x4)

Эдмонтон Ойлерз — Филадельфия Флайерз— 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
1:0 — Хендрикс (Летестю, Пакаринен) — 02:14
2:0 — Драйзайтль (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) — 15:19 (4x4)
2:1 — Гудас (Кутюрье) — 20:31
3:1 — Эберле (Макдэвид, Марун) — 27:17
4:1 — Ньюджент-Хопкинс (Гриба, Кассиан) — 28:32
5:1 — Клефбом (Макдэвид, Хендрикс) — 36:39
5:2 — Симмондс (Шенн) — 39:15
5:3 — Шенн (Ворачек, Жиру) — 47:13 (5x4)
6:3 — Макдэвид (Эберле, Марун) — 54:50

Миннесота Уайлд — Даллас Старз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Сутер (Поминвилль, Койву) – 19:59 (5x4)
2:0 – Хаула (Шредер, Койву) – 24:51
2:1 – Икин (Руссель, Ивз) – 45:19
3:1 – Спаржон (Хаула, Гранлунд) – 53:04 (4x4)

Сент-Луис Блюз — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
1:0 – Пяаярви (Шаттенкирк, Барбашев) – 04:30
1:1 – Хорват (Трямкин) – 10:15
2:1 – Лехтеря (Тарасенко, Парэйко) – 17:17
2:2 – Седин (Седин, Гранлунд) – 28:27
3:2 – Тарасенко (Шаттенкирк, Стин) – 40:58 (5x4)
4:2 – Стин (Шаттенкирк) – 45:00 (5x4)
4:3 – Саттер (Эдлер, Стечер) – 46:49

Нью-Джерси Дэвилз  — Оттава Сенаторз  — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – Фанеф (Уайдман, Райан) – 38:03 (5x4)
0:2 – Карлссон – 56:02
0:3 – Туррис (Смит, Хоффман) – 58:23

Баффало Сэйбрз – Колорадо Эвеланш – 2:0
1:0 – Райнхарт (Ристолайнен, О`Райлли) – 20:48 (5х4)
2:0 – Кейн (Родригес, Айкел) – 55:46

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Питтсбург – 79/56
3. Коламбус – 77/56
4. Рейнджерс – 75/57
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 66/55
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 63/56
9. Айлендерс – 62/56
10. Филадельфия – 61/58
11. Флорида – 60/55
12. Баффало – 60/58
13. Нью-Джерси – 58/57
14. Тампа-Бэй – 57/56
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/57
 
Западная конференция
1. Миннесота – 82 очка/57 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 74/58
4. Анахайм – 70/58
5. Эдмонтон – 70/58
6. Сент-Луис – 67/58
7. Нэшвилл – 62/56
8. Калгари – 61/58
9. Лос-Анджелес – 60/56
10. Виннипег – 57/60
11. Ванкувер – 56/58
12. Даллас – 54/59
13. Аризона – 47/56
4. Колорадо – 32/55
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты
НХЛ. «Аризона» на выезде всухую разгромила «Калгари», Коламбус» дома проиграл «Рейнджерс»
НХЛ. «Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», «Тампа» по буллитам уступила «Миннесоте»
НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Баффало», «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Монреаль» проиграл «Филадельфии» и другие результаты
НХЛ. «Эдмонтон» всухую обыграл «Анахайм», «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» всухую разгромил «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Ванкувер», «Даллас» проиграл «Чикаго» и другие результаты
НХЛ. «Калгари» по буллитам одолел «Миннесоту», «Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты
УХЛ. 36 тур. «Белый Барс» обыгрывает «Дженералз» и сохраняет шансы на плей-офф
УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырвал победу у «Кременчука»
УХЛ. 36 тур. «Кременчук» - «Донбасс»: анонс матча
УХЛ. 36 тур. «Витязь» - «Кривбасс»: анонс матча

Последние новости спорта

12:57 Уайлдер: Я с нетерпением ждал боя с Поветкиным, чтобы защищать мою страну против России 66 | Бокс

11:52 Дубай. Сестры Киченок не смогли пробиться в основную сетку в одиночном разряде 86 | Теннис

11:07 Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме 195 | Биатлон

10:31 Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене 140 | Биатлон

09:50 НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 113 | Хоккей

09:10 НБА. «Чикаго» одолел «Бостон», «Индиана» проиграла «Вашингтону» 125 | Баскетбол

08:40 Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде на турнире в Темпе 190 | Теннис

22:59 Джошуа: Кличко - великий чемпион, но сейчас начинается мой путь 280 | Бокс

22:47 Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате 176 | Формула-1

22:38 Дэвид Хэй: Даже в своей худшей форме я нокаутирую Беллью за один раунд 211 | Бокс

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в 1/4 финала, обыграв второго сеяного Куэваса
Лоуэлл Бэйли – чемпион мира по биатлону в индивидуальной гонке; Семенов - пятый
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая
Фигуристка Анастасия Гожва – серебряный призер олимпийского юношеского фестиваля
Долгополов стартовал с победы над Типсаревичем на турнире в Буэнос-Айресе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (340)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги