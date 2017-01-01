НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 17 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду выиграл в овертайме у «Виннипег Джетс» со счетом 4:3.
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. , которому ассистировал Евгений Малкин. Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ. На достижение этой отметки хоккеист затратил 757 матчей. В 50 матчах текущего сезона на его счету 64 (31+33) очка. Кросби возглавляет список лучших снайперов текущего чемпионата и занимает второе место в списке лучших бомбардиров.
В Восточной конференции «Питтсбург» на втором месте (79 очков, 56 матчей), «Виннипег» на Западе – десятый (57 очков, 60 матчей).
НХЛ определила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).
Второй звездой назван капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Оттавы Сенаторз» Майк Кондон, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31 гол/50 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/56
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Патрик Лайне (Виннипег Джетс) – 27/52
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/56
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/56
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 19 голов/47 передач/58 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 31/33/50
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 25/36/58
4. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/33/57
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 16 февраля
Питтсбург Пингвинз
— Виннипег Джетс — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
1:0 – Малкин (Уилсон, Хёрнквист) – 00:59
2:0 – Куниц (Кросби, Летанг) – 06:28
2:1 – Лайне (Перро, Шайфли) – 37:10
2:2 – Постма (Лоури) – 44:22
2:3 – Бафлин (Шайфли) – 48:24
3:3 – Кессел (Летанг, Кросби) – 53:55 (5x4)
4:3 – Кросби (Малкин, Летанг) – 64:38 (3x3)
Нью-Йорк Айлендерс
— Нью-Йорк Рейнджерс — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
0:1 – Холден (Цуккарелло, Шей) – 06:23
1:1 – Ли (Бейли, Таварес) – 22:43
2:1 – Лэдд (Джионта) – 26:24
3:1 – Кулемин (Таварес) – 43:03 (4x5)
3:2 – Веси (Нэш, Шей) – 43:46 (5x4)
4:2 – Лэдд (Чимера) – 58:50 (en)
Лос-Анджелес Кингз — Аризона Койотс
— 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)
0:1 — Перлини (Врбата, Экман-Ларссон) — 04:51 (5x4)
0:2 — Ридер (Мартинук, Голигоски) — 05:07
1:2 — Пирсон (Картер, Браун) — 48:38
1:3 — Перлини (Голигоски) — 49:55
2:3 — Браун (Пирсон) — 51:07
2:4 — Мартинук — 54:08 (4x5)
2:5 — Мартинук (Дворак, Джурис) — 58:35 (en)
3:5 — Пирсон (Копитар, Маззин) — 59:37 (5x4)
Эдмонтон Ойлерз
— Филадельфия Флайерз— 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
1:0 — Хендрикс (Летестю, Пакаринен) — 02:14
2:0 — Драйзайтль (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) — 15:19 (4x4)
2:1 — Гудас (Кутюрье) — 20:31
3:1 — Эберле (Макдэвид, Марун) — 27:17
4:1 — Ньюджент-Хопкинс (Гриба, Кассиан) — 28:32
5:1 — Клефбом (Макдэвид, Хендрикс) — 36:39
5:2 — Симмондс (Шенн) — 39:15
5:3 — Шенн (Ворачек, Жиру) — 47:13 (5x4)
6:3 — Макдэвид (Эберле, Марун) — 54:50
Миннесота Уайлд
— Даллас Старз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Сутер (Поминвилль, Койву) – 19:59 (5x4)
2:0 – Хаула (Шредер, Койву) – 24:51
2:1 – Икин (Руссель, Ивз) – 45:19
3:1 – Спаржон (Хаула, Гранлунд) – 53:04 (4x4)
Сент-Луис Блюз
— Ванкувер Кэнакс — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
1:0 – Пяаярви (Шаттенкирк, Барбашев) – 04:30
1:1 – Хорват (Трямкин) – 10:15
2:1 – Лехтеря (Тарасенко, Парэйко) – 17:17
2:2 – Седин (Седин, Гранлунд) – 28:27
3:2 – Тарасенко (Шаттенкирк, Стин) – 40:58 (5x4)
4:2 – Стин (Шаттенкирк) – 45:00 (5x4)
4:3 – Саттер (Эдлер, Стечер) – 46:49
Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз
— 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – Фанеф (Уайдман, Райан) – 38:03 (5x4)
0:2 – Карлссон – 56:02
0:3 – Туррис (Смит, Хоффман) – 58:23
Баффало Сэйбрз
– Колорадо Эвеланш – 2:0
1:0 – Райнхарт (Ристолайнен, О`Райлли) – 20:48 (5х4)
2:0 – Кейн (Родригес, Айкел) – 55:46
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей
2. Питтсбург – 79/56
3. Коламбус – 77/56
4. Рейнджерс – 75/57
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 66/55
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 63/56
9. Айлендерс – 62/56
10. Филадельфия – 61/58
11. Флорида – 60/55
12. Баффало – 60/58
13. Нью-Джерси – 58/57
14. Тампа-Бэй – 57/56
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/57
Западная конференция
1. Миннесота – 82 очка/57 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 74/58
4. Анахайм – 70/58
5. Эдмонтон – 70/58
6. Сент-Луис – 67/58
7. Нэшвилл – 62/56
8. Калгари – 61/58
9. Лос-Анджелес – 60/56
10. Виннипег – 57/60
11. Ванкувер – 56/58
12. Даллас – 54/59
13. Аризона – 47/56
4. Колорадо – 32/55