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УХЛ. 36 тур. «Белый Барс» обыгрывает «Дженералз» и сохраняет шансы на плей-офф

УХЛ. 36 тур. «Белый Барс» обыгрывает «Дженералз» и сохраняет шансы на плей-офф. Фото uhl.com.ua

Напряженный поединок получился в Белой Церкви, в котором «Белый Барс» принимал столичный «Дженералз».

В первом и второй периодах «Барс» забросил сопернику по две шайбы, в то время как «Дженералз» отвечали одной. В равных составах за хозяев отметился Дмитрий Даниленко, Дмитрий Толкунов реализовал большинство, а еще дважды подопечные Константина Буценко забрасывали, выпуская на площадку шестого полевого игрока.

За киевлян голы на счету Алексея Янишевского и Ильи Генералова. В заключительном периоде «Дженералз» удалось сократить разрыв в счете всего до одной шайбы, ворота «Барса» поразил Сергей Черненко, но на большее команды Александра Сеуканда не хватило.
4:3 – непростая победа «Белого Барса», которая сохраняет команде шансы на попадание в плей-офф. Задачи «Генералов» не изменились, ведь им в оставшихся 5 матчах достаточно набрать всего два пункта.

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 16 февраля
36 тур. «Белый Барс» (Белая Церковь) - «Дженералз» (Киев) - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 - Даниленко (Печерских), 08:00
1:1 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 09:31
2:1 - Бондаренко (Лесников, Ромащенко, шестой полевой), 18:59
3:1 - Толкунов (Ромащенко),  22:20 больш.
3:2 - Генералов (Скрипец, Костюк), 27:53
4:2 - Даниленко (Ромащенко, Печерских, шестой полевой), 28:42
4:3 - Черненко (Генералов, Сирченко), 49:42

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/36 матчей (шайбы 181-64)
2. Донбасс – 87/36 (185-52)
3. Кривбасс – 64/35 (124-82)
4. Дженералз – 41/35 (86-129)
5. Белый Барс – 27/35 (86-174)
6. Витязь – 12/35 (73-234)
По материалам: УХЛ
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