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УХЛ. 36 тур. «Кременчук» - «Донбасс»: анонс матча

УХЛ. 36 тур. «Кременчук» - «Донбасс»: анонс матча. Фото uhl.com.ua

В Кременчуге состоится центральное противостояние оставшейся части регулярного сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги.

На поединок на арене «Айсберг» в Кременчуге все билеты были распроданы за несколько дней до игры, поэтому ожидается аншлаг. Без сомнений, хоккеисты хозяев, увидев такую поддержку, с двойной мотивацией выйдут на лед против принципиального соперника и главного конкурента в борьбе за первую строчку в регулярном чемпионате.

На самом деле матч отчасти превратился в формальность благодаря одному из его участников – «Донбассу». Донецкий клуб безвольно уступил на своей площадке «Кривбассу» (2:3) в матче 35 тура, после чего был отправлен в отставку весь тренерский штаб во главе с Анатолием Степанищевым.

Дебютировать в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Донбасса» предстоит Сергею Витеру, а также его ассистенту – Игорю Чибиреву. Кроме того, накануне игры дончане пополнились тремя новичками – защитником Максимом Каменьковым, а также нападающими Алексеем Автаевым и Сергеем Бабинцом. Последний начинал сезон как раз в «Донбассе», после чего выступал в «Белом Барсе», а на днях вернулся в донецкий клуб.

Хозяева и тренерский штаб спокойно подходят к этому поединку, ведь имеют перевес в три пункта в турнирной таблице. Таким образом, даже в случае неудачного результата дома, «Кременчук» все равно сохранит первое место, поскольку превосходит соперника по дополнительным показателям. В дальнейшем же, для итоговой победы в регулярном чемпионате, в оставшихся четырех поединках им необходимо будет набрать не меньше очков, чем «Донбассу».

В нынешнем сезоне команды уже провели между собой семь поединков. Четыре победы (все – в основное время) на счету «Кременчука» и три (одна – в овертайме) в активе «Донбасса». Последняя встреча этих соперников на «Айберге» завершилась уверенной победой кременчужан – 6:1.

36 тур. «Кременчук» - «Донбасс». Кременчуг, СК «Айсберг». Начало – 18:45.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)
2. Донбасс – 84/35 (180-48)
3. Кривбасс – 61/34 (116-79)
4. Дженералз – 41/34 (83-125)
5. Белый Барс – 24/34 (82-171)
6. Витязь – 12/34 (70-226)

По материалам: uhl.com.ua
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