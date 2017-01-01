УХЛ. 36 тур. «Витязь» - «Кривбасс»: анонс матча

Откроется 36-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги в Харькове, где местный «Витязь» примет «Кривбасс».Криворожане давно гарантировали себе место в плей-офф.С другой стороны, именно подопечные Александра Куликова, возможно, предрешили судьбу первого места по итогам регулярного чемпионата, ведь именно они сумели в гостях переиграть «Донбасс» (2:3) в поединке прошлого тура.Благодаря победе «Кривбасса» «Кременчук» увеличил отрыв от первого места и таким образом именно команда Дмитрия Пидгурского теперь главный фаворит в борьбе за первую строчку.Под занавес трансферного периода «Кривбасс» успел подписать защитника Александра Люльчука, ранее выступавшего за «Белый Барс».«Витязь», потерявший все шансы на плей-офф, также сосредоточен на решении собственных проблем и задач, хотя в начале сезона победы над харьковчанами давались «Кривбассу» значительно труднее, чем в последних играх.Матч «Витязь» - «Кривбасс» - последняя дуэль между этими командами в нынешнем сезоне УХЛ. Ранее во всех семи поединках сильнейшими оказывались именно хоккеисты из Кривого Рога.1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)2. Донбасс – 84/35 (180-48)3. Кривбасс – 61/34 (116-79)4. Дженералз – 41/34 (83-125)5. Белый Барс – 24/34 (82-171)6. Витязь – 12/34 (70-226)