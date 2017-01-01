НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты

В ночь на 15 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.



В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший хет-трик в матче с «Далласом» (5:2).

Второй звездой назван голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отстоявший на ноль в матче с «Миннесотой» (1:0) при 37 отраженных бросках.

Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, сделавший шатаут в матче с «Ванкувером» (4:0), отразив все 29 бросков.



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/49 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55

3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58

4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/55

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/55



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/45 передач/57 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/31/49

3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/57

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 14 февраля



Питтсбург Пингвинз — Ванкувер Кэнакс — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 – Малкин (Мяяття, Дейли) – 25:16

2:0 – Гюнцель (Кросби, Дюмоулин) – 42:27

3:0 – Кессел (Малкин, Уилсон) – 54:03

4:0 – Каллен (Бонино, Летанг) – 58:03



Эдмонтон Ойлерз — Аризона Койотс — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

0:1 — Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук) — 10:44

1:1 — Драйзайтль (Лучич, Клефбом) — 22:51 (5х4)

2:1 — Хендрикс (Пакаринен, Летестю) — 23:22

2:2 — Ганзал (Доми, Врбата) — 23:33

3:2 — Летестю (Макдэвид, Драйзайтль) — 30:24 (5х4)

4:2 — Клефбом (Слепышев, Драйзайтль) — 42:43

5:2 — Марун (Клефбом, Макдэвид) — 46:29



Виннипег Джетс — Даллас Старз — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

1:0 – Лайне (Копп, Шайфли) – 15:04

2:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:37

2:1 – Бенн (Спецца, Сегин) – 28:43

2:2 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4)

3:2 – Лайне (Шайфли) – 54:53

4:2 – Уилер – 58:12 (en),

5:2 – Лайне (Шайфли, Моррисси) – 58:58 (en)



Оттава Сенаторз — Баффало Сэйбрз — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 – О'Райлли (Окпосо, Фолк) – 00:24

1:1 – Райан (Карлссон, Клаэссон) – 14:45

2:1 – Фанёф (Райан) – 34:33

2:2 – Мулсон (Райнхарт, Айкел) – 40:51

2:3 – Бейли (Маккейб, Ристолайнен) – 47:38



Миннесота Уайлд — Анахайм Дакс — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – Крамаросса (Перри, Линдхольм) – 04:38



Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Айлендерс — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

1:0 – Лейво – 11:36

2:0 – Кадри (Зайцев, Нюландер) – 19:28

3:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:26

3:1 – Чимера – 36:55 (бул.)

4:1 – Мэттьюс (Комаров, Лейво) – 45:41 (5x4)

5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:16

6:1 – Мэттьюс (Браун) – 51:51

7:1 – Ханвик (Лейво, Смит) – 55:40



Нью-Джерси Дэвилз — Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

1:0 – Заха (Ноэсен, Юсефсон) – 02:04

1:1 – Барберио (Ландеског, Рантанен) – 26:43 (5x4)

2:1 – Грин (Зейджак) – 28:55 (5x4)

3:1 – Палмьери (Холл) – 36:25

3:2 – Григоренко (Дюшейн) – 38:34

Турнирное положение в конференциях Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Питтсбург – 77/55

3. Коламбус – 75/55

4. Рейнджерс – 75/56

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/54

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 63/55

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 60/55

11. Флорида – 58/54

12. Нью-Джерси – 58/56

13. Баффало – 58/57

14. Тампа-Бэй – 57/56

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/56



Западная конференция

1. Миннесота – 80 очков/56 матчей

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 70/58

5. Эдмонтон – 68/57

6. Сент-Луис – 63/56

7. Нэшвилл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгари – 59/57

10. Ванкувер – 56/57

11. Виннипег – 56/59

12. Даллас – 54/58

13. Аризона – 45/55

4. Колорадо – 32/54 В ночь на 15 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.Первой звездой признан форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший хет-трик в матче с «Далласом» (5:2).Второй звездой назван голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отстоявший на ноль в матче с «Миннесотой» (1:0) при 37 отраженных бросках.Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, сделавший шатаут в матче с «Ванкувером» (4:0), отразив все 29 бросков.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/49 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/553. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/584. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/555. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/551. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/45 передач/57 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/31/493. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/564. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/575. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58— Ванкувер Кэнакс — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)1:0 – Малкин (Мяяття, Дейли) – 25:162:0 – Гюнцель (Кросби, Дюмоулин) – 42:273:0 – Кессел (Малкин, Уилсон) – 54:034:0 – Каллен (Бонино, Летанг) – 58:03— Аризона Койотс — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)0:1 — Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук) — 10:441:1 — Драйзайтль (Лучич, Клефбом) — 22:51 (5х4)2:1 — Хендрикс (Пакаринен, Летестю) — 23:222:2 — Ганзал (Доми, Врбата) — 23:333:2 — Летестю (Макдэвид, Драйзайтль) — 30:24 (5х4)4:2 — Клефбом (Слепышев, Драйзайтль) — 42:435:2 — Марун (Клефбом, Макдэвид) — 46:29— Даллас Старз — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)1:0 – Лайне (Копп, Шайфли) – 15:042:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:372:1 – Бенн (Спецца, Сегин) – 28:432:2 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4)3:2 – Лайне (Шайфли) – 54:534:2 – Уилер – 58:12 (en),5:2 – Лайне (Шайфли, Моррисси) – 58:58 (en)Оттава Сенаторз —— 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)0:1 – О'Райлли (Окпосо, Фолк) – 00:241:1 – Райан (Карлссон, Клаэссон) – 14:452:1 – Фанёф (Райан) – 34:332:2 – Мулсон (Райнхарт, Айкел) – 40:512:3 – Бейли (Маккейб, Ристолайнен) – 47:38Миннесота Уайлд —— 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)0:1 – Крамаросса (Перри, Линдхольм) – 04:38— Нью-Йорк Айлендерс — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)1:0 – Лейво – 11:362:0 – Кадри (Зайцев, Нюландер) – 19:283:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:263:1 – Чимера – 36:55 (бул.)4:1 – Мэттьюс (Комаров, Лейво) – 45:41 (5x4)5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:166:1 – Мэттьюс (Браун) – 51:517:1 – Ханвик (Лейво, Смит) – 55:40— Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)1:0 – Заха (Ноэсен, Юсефсон) – 02:041:1 – Барберио (Ландеског, Рантанен) – 26:43 (5x4)2:1 – Грин (Зейджак) – 28:55 (5x4)3:1 – Палмьери (Холл) – 36:253:2 – Григоренко (Дюшейн) – 38:341. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей2. Питтсбург – 77/553. Коламбус – 75/554. Рейнджерс – 75/565. Монреаль – 70/586. Оттава – 64/547. Бостон – 64/588. Торонто – 63/559. Филадельфия – 61/5610. Айлендерс – 60/5511. Флорида – 58/5412. Нью-Джерси – 58/5613. Баффало – 58/5714. Тампа-Бэй – 57/5615. Каролина – 55/5316. Детройт – 54/561. Миннесота – 80 очков/56 матчей2. Чикаго – 75/573. Сан-Хосе – 73/574. Анахайм – 70/585. Эдмонтон – 68/576. Сент-Луис – 63/567. Нэшвилл – 62/568. Лос-Анджелес – 60/559. Калгари – 59/5710. Ванкувер – 56/5711. Виннипег – 56/5912. Даллас – 54/5813. Аризона – 45/554. Колорадо – 32/54