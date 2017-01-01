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НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты

Питтсбург— Ванкувер (4:0)

В ночь на 15 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.

В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший хет-трик в матче с «Далласом» (5:2).
Второй звездой назван голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отстоявший на ноль в матче с «Миннесотой» (1:0) при 37 отраженных бросках.
Третьей звездой стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, сделавший шатаут в матче с «Ванкувером» (4:0), отразив все 29 бросков.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/49 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/55
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 27/55

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/45 передач/57 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/31/49
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/57
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 14 февраля

Питтсбург Пингвинз  — Ванкувер Кэнакс  — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
1:0 – Малкин (Мяяття, Дейли) – 25:16
2:0 – Гюнцель (Кросби, Дюмоулин) – 42:27
3:0 – Кессел (Малкин, Уилсон) – 54:03  
4:0 – Каллен (Бонино, Летанг) – 58:03

Эдмонтон Ойлерз — Аризона Койотс — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
0:1 — Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук) — 10:44
1:1 — Драйзайтль (Лучич, Клефбом) — 22:51 (5х4)
2:1 — Хендрикс (Пакаринен, Летестю) — 23:22
2:2 — Ганзал (Доми, Врбата) — 23:33
3:2 — Летестю (Макдэвид, Драйзайтль) — 30:24 (5х4)
4:2 — Клефбом (Слепышев, Драйзайтль) — 42:43
5:2 — Марун (Клефбом, Макдэвид) — 46:29

Виннипег Джетс — Даллас Старз — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
1:0 – Лайне (Копп, Шайфли) – 15:04
2:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:37
2:1 – Бенн (Спецца, Сегин) – 28:43
2:2 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4)
3:2 – Лайне (Шайфли) – 54:53
4:2 – Уилер – 58:12 (en),
5:2 – Лайне (Шайфли, Моррисси) – 58:58 (en)

Оттава Сенаторз — Баффало Сэйбрз — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
0:1 – О'Райлли (Окпосо, Фолк) – 00:24
1:1 – Райан (Карлссон, Клаэссон) – 14:45
2:1 – Фанёф (Райан) – 34:33
2:2 – Мулсон (Райнхарт, Айкел) – 40:51
2:3 – Бейли (Маккейб, Ристолайнен) – 47:38

Миннесота Уайлд — Анахайм Дакс — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – Крамаросса (Перри, Линдхольм) – 04:38

Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Айлендерс  — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)
1:0 – Лейво – 11:36
2:0 – Кадри (Зайцев, Нюландер) – 19:28
3:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:26
3:1 – Чимера – 36:55 (бул.)
4:1 – Мэттьюс (Комаров, Лейво) – 45:41 (5x4)
5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:16
6:1 – Мэттьюс (Браун) – 51:51
7:1 – Ханвик (Лейво, Смит) – 55:40

Нью-Джерси Дэвилз — Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
1:0 – Заха (Ноэсен, Юсефсон) – 02:04
1:1 – Барберио (Ландеског, Рантанен) – 26:43 (5x4)
2:1 – Грин (Зейджак) – 28:55 (5x4)
3:1 – Палмьери (Холл) – 36:25
3:2 – Григоренко (Дюшейн) – 38:34
 
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Питтсбург – 77/55
3. Коламбус – 75/55
4. Рейнджерс – 75/56
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 64/54
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 63/55
9. Филадельфия – 61/56
10. Айлендерс – 60/55
11. Флорида – 58/54
12. Нью-Джерси – 58/56
13. Баффало – 58/57
14. Тампа-Бэй – 57/56
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 80 очков/56 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 73/57
4. Анахайм – 70/58
5. Эдмонтон – 68/57
6. Сент-Луис – 63/56
7. Нэшвилл – 62/56
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/57
10. Ванкувер – 56/57
11. Виннипег – 56/59
12. Даллас – 54/58
13. Аризона – 45/55
4. Колорадо – 32/54
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