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НХЛ. «Аризона» на выезде всухую разгромила «Калгари», Коламбус» дома проиграл «Рейнджерс»

Коламбус—Рейнджерс (2:3)

В ночь на 14 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан вратарь «Аризоны» Майк Смит, отразивший все 36 бросков в матче с «Калгари» (5:0). Страж ворот «Аризоны» в 21-й раз отыграл на ноль.
Второй звездой назван форвард «Аризоны» Кристиан Дворак, набравший 3 (2+1) очка в той же игре.
Третьей звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси, забросивший победную шайбу в матче с «Коламбусом» (3:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/55
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/56
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/56

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/48
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/57
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 13 февраля
Коламбус Блю Джекетс  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
1:0 – Дубински (Саад, Джонс) – 08:12 (5x4)
1:1 – Жирарди (Хейз, Миллер) – 20:12 (4x5)
1:2 – Хейз – 44:49
2:2 – Фолиньо (Савар) – 51:53
2:3 – Веси (Степан, Холден) – 53:28
Вратари: Бобровский 20/23 – Раанта 30/32


Калгари Флэймз  – Аризона Койотс  – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
0:1 – Ганзал (Доми, Врбата) – 6:45
0:2 – Дворак (Экман-Ларссон, Перлини) – 22:38
0:3 – Мартинук (Мерфи, Уайт) – 04:04
0:4 – Уайт (Дворак, Шенн) – 31:08
0:5 – Дворак (Шенн, Доун) – 42:12
Вратари: Джонсон 19/23, Б.Эллиотт 8/9 – Майк Смит 36/36

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Питтсбург – 75/54
3. Коламбус – 75/55
4. Рейнджерс – 75/56
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 64/53
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 61/54
9. Филадельфия – 61/56
10. Айлендерс – 60/54
11. Флорида – 58/54
12. Тампа-Бэй – 57/56
13. Нью-Джерси – 56/55
14. Баффало – 56/56
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 80 очков/55 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 73/57
4. Анахайм – 68/57
5. Эдмонтон – 66/56
6. Сент-Луис – 63/56
7. Нэшвилл – 62/56
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/57
10. Ванкувер – 56/56
11. Даллас – 54/57
12. Виннипег – 54/58
13. Аризона – 45/54
4. Колорадо – 32/53
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