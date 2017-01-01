НХЛ. «Бостон» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Детройт» и другие результаты

В ночь на 13 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, ставший автором двух голов в ворота «Нью-Джерси» (4:1).

Второй звездой назван защитник Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», сделавший дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).

Третьей звездой дня стал защитник Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55

3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58

4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/54

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/56

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/56



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/48

3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/57

5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 12 февраля

Нэшвилл Предаторз — Даллас Старз — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

0:1 — Бенн (Факса, Сегин) — 12:24 )5х4)

0:2 — Шарп (Сегин, Бенн) — 15:46 (5х3)

0:3 — Шор (Ритчи, Сегин) — 32:02 (5х4)

1:3 — Йози (Арвидссон) — 35:25

2:3 — Йози (Нил, Суббэн) — 40:45 )5х3)

3:3 — Ернкрок (Нил, Суббэн) — 44:40

4:3 — Форсберг — 46:02 )4х5)

5:3 — Фишер — 58:22



Бостон Брюинз — Монреаль Канадиенс — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Маккуэйд (Цегларик, Круг) — 08:57

2:0 — Хара (Спунер, Маршан) — 25:08 (4х5)

3:0 — Крейчи (Бэйкс, Цегларик) — 35:05 (5х4)

4:0 — Ватрано (Крейчи, Пастрняк) — 45:00



Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

1:0 — Эннис (Родригес) — 04:58

1:1 — Хорват (Хаттон, Гранлунд) — 09:07 (5х4)

1:2 — Шапу (Седин) — 16:37

2:2 — Окпосо (Ристолайнен, О'Райлли) — 19:44

2:3 — Барроуз (Стечер, Хорват) — 25:00

2:4 — Шапу (Эдлер, Барроуз) — 35:33



Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

1:0 — Паренто (Холл, Юсефсон) — 11:42

1:1 — Бернс (Торнтон, Мартин) — 22:27

1:2 — Бернс (Лабанк, Павелски) — 27:46

1:3 — Торнтон (Власич, Лабанк) — 31:22

1:4 — Гертл (Браун, Уорд) — 58:36 (en)



Миннесота Уайлд – Детройт Ред Уингз– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

1:0 – Гранлунд (Олофссон, Койву) – 13:01 (5х4)

2:0 – Нидеррайтер (Проссер, Койву) – 15:47 (5х4)

2:1 – Манта (Нюквист, Улле) -26:56

3:1 – Койл (Поминвилл, Олофссон) – 34:14

3:2 – Зеттерберг (Манта, Улле) – 35:39

4:2 – Паризе (Поминвилл) - 43:59

4:3 – Атанасиу (Крунвалль, Дженсен) – 44:34

5:3 – Фолин (Койл) – 47:20

6:3 – Паризе (Сперджен, Э.Стаал) – 50:50 (5х4)



Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Колборн (Тютин, Мартинсен) – 8:12

1:1 – Ледди (Сизикас, Джионта) – 12:01

2:1 – Строум (Ледди, Таварес) – 34:46 (5х3)

3:1 – Ли (Бойчак, Таварес)- 41:21

4:1 – Ли (Ледди, Бойчак) – 51:22 (5х4)

5:1 – Чимера (Нелсон) – 53:48



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Коламбус – 75/54

3. Питтсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 61/54

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 60/54

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бэй – 57/56

13. Нью-Джерси – 56/55

14. Баффало – 56/56

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/56



Западная конференция

1. Миннесота – 80 очков/55 матчей

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 68/57

5. Эдмонтон – 66/56

6. Сент-Луис – 63/56

7. Нэшвилл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгари – 59/56

10. Ванкувер – 56/56

11. Даллас – 54/57

12. Виннипег – 54/58

13. Аризона – 43/53

4. Колорадо – 32/53 В ночь на 13 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.Первой звездой признан защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, ставший автором двух голов в ворота «Нью-Джерси» (4:1).Второй звездой назван защитник Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», сделавший дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).Третьей звездой дня стал защитник Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/553. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/584. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/545. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/565. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/561. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/483. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/564. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/575. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58— Даллас Старз — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)0:1 — Бенн (Факса, Сегин) — 12:24 )5х4)0:2 — Шарп (Сегин, Бенн) — 15:46 (5х3)0:3 — Шор (Ритчи, Сегин) — 32:02 (5х4)1:3 — Йози (Арвидссон) — 35:252:3 — Йози (Нил, Суббэн) — 40:45 )5х3)3:3 — Ернкрок (Нил, Суббэн) — 44:404:3 — Форсберг — 46:02 )4х5)5:3 — Фишер — 58:22— Монреаль Канадиенс — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)1:0 — Маккуэйд (Цегларик, Круг) — 08:572:0 — Хара (Спунер, Маршан) — 25:08 (4х5)3:0 — Крейчи (Бэйкс, Цегларик) — 35:05 (5х4)4:0 — Ватрано (Крейчи, Пастрняк) — 45:00Баффало Сэйбрз —— 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)1:0 — Эннис (Родригес) — 04:581:1 — Хорват (Хаттон, Гранлунд) — 09:07 (5х4)1:2 — Шапу (Седин) — 16:372:2 — Окпосо (Ристолайнен, О'Райлли) — 19:442:3 — Барроуз (Стечер, Хорват) — 25:002:4 — Шапу (Эдлер, Барроуз) — 35:33Нью-Джерси Дэвилз —— 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)1:0 — Паренто (Холл, Юсефсон) — 11:421:1 — Бернс (Торнтон, Мартин) — 22:271:2 — Бернс (Лабанк, Павелски) — 27:461:3 — Торнтон (Власич, Лабанк) — 31:221:4 — Гертл (Браун, Уорд) — 58:36 (en)– Детройт Ред Уингз– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)1:0 – Гранлунд (Олофссон, Койву) – 13:01 (5х4)2:0 – Нидеррайтер (Проссер, Койву) – 15:47 (5х4)2:1 – Манта (Нюквист, Улле) -26:563:1 – Койл (Поминвилл, Олофссон) – 34:143:2 – Зеттерберг (Манта, Улле) – 35:394:2 – Паризе (Поминвилл) - 43:594:3 – Атанасиу (Крунвалль, Дженсен) – 44:345:3 – Фолин (Койл) – 47:206:3 – Паризе (Сперджен, Э.Стаал) – 50:50 (5х4)– Колорадо Эвеланш – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)0:1 – Колборн (Тютин, Мартинсен) – 8:121:1 – Ледди (Сизикас, Джионта) – 12:012:1 – Строум (Ледди, Таварес) – 34:46 (5х3)3:1 – Ли (Бойчак, Таварес)- 41:214:1 – Ли (Ледди, Бойчак) – 51:22 (5х4)5:1 – Чимера (Нелсон) – 53:481. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей2. Коламбус – 75/543. Питтсбург – 75/544. Рейнджерс – 73/555. Монреаль – 70/586. Оттава – 64/537. Бостон – 64/588. Торонто – 61/549. Филадельфия – 61/5610. Айлендерс – 60/5411. Флорида – 58/5412. Тампа-Бэй – 57/5613. Нью-Джерси – 56/5514. Баффало – 56/5615. Каролина – 55/5316. Детройт – 54/561. Миннесота – 80 очков/55 матчей2. Чикаго – 75/573. Сан-Хосе – 73/574. Анахайм – 68/575. Эдмонтон – 66/566. Сент-Луис – 63/567. Нэшвилл – 62/568. Лос-Анджелес – 60/559. Калгари – 59/5610. Ванкувер – 56/5611. Даллас – 54/5712. Виннипег – 54/5813. Аризона – 43/534. Колорадо – 32/53