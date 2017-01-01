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НХЛ. «Бостон» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Детройт» и другие результаты

Бостон — Монреаль (4:0). Эндрю Шоу #65 (Монреаль), Тори Круг #47 (Бостон)

В ночь на 13 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, ставший автором двух голов в ворота «Нью-Джерси» (4:1).
Второй звездой назван защитник Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», сделавший дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).
Третьей звездой дня стал защитник Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/58
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/54
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/56
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/56

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/48
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 24/35/57
5. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/34/58

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 12 февраля
Нэшвилл Предаторз — Даллас Старз — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
0:1 — Бенн (Факса, Сегин) — 12:24 )5х4)
0:2 — Шарп (Сегин, Бенн) — 15:46 (5х3)
0:3 — Шор (Ритчи, Сегин) — 32:02 (5х4)
1:3 — Йози (Арвидссон) — 35:25
2:3 — Йози (Нил, Суббэн) — 40:45 )5х3)
3:3 — Ернкрок (Нил, Суббэн) — 44:40
4:3 — Форсберг — 46:02 )4х5)
5:3 — Фишер — 58:22

Бостон Брюинз — Монреаль Канадиенс — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Маккуэйд (Цегларик, Круг) — 08:57  
2:0 — Хара (Спунер, Маршан) — 25:08 (4х5)
3:0 — Крейчи (Бэйкс, Цегларик) — 35:05 (5х4)
4:0 — Ватрано (Крейчи, Пастрняк) — 45:00

Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
1:0 — Эннис (Родригес) — 04:58
1:1 — Хорват (Хаттон, Гранлунд) — 09:07 (5х4)
1:2 — Шапу (Седин) — 16:37
2:2 — Окпосо (Ристолайнен, О'Райлли) — 19:44
2:3 — Барроуз (Стечер, Хорват) — 25:00
2:4 — Шапу (Эдлер, Барроуз) — 35:33

Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 — Паренто (Холл, Юсефсон) — 11:42
1:1 — Бернс (Торнтон, Мартин) — 22:27
1:2 — Бернс (Лабанк, Павелски) — 27:46
1:3 — Торнтон (Власич, Лабанк) — 31:22
1:4 — Гертл (Браун, Уорд) — 58:36 (en)

Миннесота  Уайлд – Детройт  Ред Уингз– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
1:0 – Гранлунд (Олофссон, Койву) – 13:01 (5х4)
2:0 – Нидеррайтер (Проссер, Койву) – 15:47 (5х4)
2:1 – Манта (Нюквист, Улле) -26:56
3:1 – Койл (Поминвилл, Олофссон) – 34:14
3:2 – Зеттерберг (Манта, Улле) – 35:39
4:2 – Паризе (Поминвилл) - 43:59
4:3 – Атанасиу (Крунвалль, Дженсен) – 44:34
5:3 – Фолин (Койл) – 47:20
6:3 – Паризе (Сперджен, Э.Стаал) – 50:50 (5х4)

Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
0:1 – Колборн (Тютин, Мартинсен) – 8:12
1:1 – Ледди (Сизикас, Джионта) – 12:01
2:1 – Строум (Ледди, Таварес) – 34:46 (5х3)
3:1 – Ли (Бойчак, Таварес)- 41:21
4:1 – Ли (Ледди, Бойчак) – 51:22 (5х4)
5:1 – Чимера (Нелсон) – 53:48

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Коламбус – 75/54
3. Питтсбург – 75/54
4. Рейнджерс – 73/55
5. Монреаль – 70/58
6. Оттава – 64/53
7. Бостон – 64/58
8. Торонто – 61/54
9. Филадельфия – 61/56
10. Айлендерс – 60/54
11. Флорида – 58/54
12. Тампа-Бэй – 57/56
13. Нью-Джерси – 56/55
14. Баффало – 56/56
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/56
 
Западная конференция
1. Миннесота – 80 очков/55 матчей
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 73/57
4. Анахайм – 68/57
5. Эдмонтон – 66/56
6. Сент-Луис – 63/56
7. Нэшвилл – 62/56
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/56
10. Ванкувер – 56/56
11. Даллас – 54/57
12. Виннипег – 54/58
13. Аризона – 43/53
4. Колорадо – 32/53
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