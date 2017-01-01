НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Анахайма», «Рейнджерс» победил «Колорадо», «Питтсбург» в ОТ проиграл «Аризоне» и другие результаты

В ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.



Один из лидеров Восточной конференции, действующий чемпион лили «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил в овертайме предпоследней команде Запада «Аризона Койотс» со счетом 3:4 ОТ.

Победный бросок незадолго до завершения дополнительной пятиминутки сделал Коннор Мёрфи



В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, сделавший шатаут в матче с «Айлендерс» (3:0) при 33 отраженных бросках.

Второй звездой назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, победа которого в матче с «Колорадо» (4:2) стала для него 400-й в лиге.

Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, оформивший хет-трик в матче с «Монреалем» (4:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55

3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/57

4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/54

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/56

5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/56



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/48

3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56

4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) = 19/39/57

5. 3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/33/57



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 11 февраля

Эдмонтон Ойлерз — Чикаго Блэкхоукс — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

1:0 — Марун (Макдэвид) — 04:01

1:1 — Паник (Шмальц, Сибрук) — 05:49

1:2 — Кейн (Тэйвз, Кит) — 09:54 (5x4)

1:3 — ван Римсдайк — 28:37

1:4 — Паник (Тэйвз, Кейн) — 38:26 (5x4)

1:5 — Анисимов (Кейн, Кэмпбелл) — 55:49



Торонто Мэйпл Лифс — Баффало Сэйбрз — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

0:1 — Кейн (Райнхарт, Айкел) — 04:13

0:2 — Райнхарт (Окпосо, Айкел) — 05:08 (5x4)

0:3 — Кейн (Айкел, Фолк) — 18:02

1:3 — Марнер (Бозак, Зайцев) — 35:57 (5x4)



Аризона Койотс — Питтсбург Пингвинз — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Арчибальд (Фер, Кюнхакль) – 25:41

1:1 – Ридер – 26:40

2:1 – Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) – 29:00 (5x4)

3:1 – Ганзал (Экман-Ларссон, Доми) – 43:36

3:2 – Арчибальд – 54:38 (4x5)

3:3 – Кессел (Летанг, Гюнцель) – 59:45 (6x5)

4:3 – Мерфи (Бурмистров) – 64:38 (3x3)



Вашингтон Кэпиталз — Анахайм Дакс — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

1:0 – Оши (Юханссон, Бекстрём) – 06:45 (5x4)

2:0 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 14:35

3:0 – Уилсон (Винник, Бигл) – 17:48

3:1 – Сильверберг (Кольяно, Гецлаф) – 27:16

4:1 – Винник – 32:18 (4x5)

4:2 – Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг) – 37:36

4:3 – Кеслер (Фаулер) – 49:38

4:4 – Гецлаф (Фаулер, Биекса) – 51:48

5:4 – Сэнфорд (Коннолли, Нисканен) – 57:21

6:4 – Юханссон (Бекстрем) – 59:47 (en)



Виннипег Джетс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – Пойнт (Друен) – 12:04

0:2 – Бойл (Хедман, Дотчин) – 17:02

0:3 – Палат (Пойнт, Шустр) – 22:11

1:3 – Троуба (Бафлин, Уилер) – 51:15

1:4 – Хедман (Пакетт, Палат) – 59:24 (en)



Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

1:0 – Кляйн (Шей, Линдберг) – 02:26

1:1 – Ландеског (Маккиннон, Тютин) – 19:44

1:2 – Митчелл (Комо, Игинла) – 23:01

2:2 – Кляйн (Фаст, Линдберг) – 42:50

3:2 – Нэш (Степан, Макдона) – 45:36

4:2 – Хейз (Грабнер, Миллер) – 58:22 (en)



Монреаль Канадиенс — Сент-Луис Блюз — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Берглунд (Шварц, Пьетранджело) – 03:49

1:1 – Уэбер (Пачьоретти) – 16:39

1:2 – Перрон (Лехтеря, Шаттенкирк) – 27:20

2:2 – Пачьоретти (Больё, Пэтерин) – 32:55

2:3 – Берглунд (Боумистер, Пьетранджело) – 39:35 (

2:4 – Берглунд (Перрон, Шварц) – 58:59 (en)



Коламбус Блю Джекетс — Детройт Ред Уингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 – Дженнер (Дубински) – 09:26

1:1 – Ванек (Зеттерберг, Хельм) – 16:06 (5x4)

2:1 – Аткинсон (Дженнер, Дубински) – 31:27



Даллас Старз — Каролина Харрикейнз — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Линделль – 00:51

2:0 – Ивз (Икин, Бенн) – 05:49

3:0 – Маккензи – 06:11

3:1 – Ахо (Линдхольм, Стаал) – 25:06

4:1 – Ивз (Факса, Бенн) – 37:09 (5x4)

4:2 – Фолк (Линдхольм, Стаал) – 45:13 (5x4)

5:2 – Кракнелл (Маккензи) – 50:19



Нэшвилл Предаторз — Флорида Пантерз — 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

0:1 – Ягр (Яндл, Юбердо) – 04:24

1:1 – Йози – 09:19 (5x4)

1:2 – Йокинен (Трочек, Смит) – 25:52 (5x4)

2:2 – Арвидссон (Эллис, Йози) – 26:56

2:3 – Бьюгстад (Сгарбосса, Писик) – 27:24

2:4 – Трочек – 27:53

2:5 – Барков (Юбердо) – 29:53 (5x4)

3:5 – Арвидссон (Эллис) – 37:01 (4x5)

3:6 – Юбердо (Петровик) – 42:30

4:6 – Арвидссон (Вебер) – 58:48 (6x5)

4:7 – Трочек (Йокинен, Смит) – 59:22 (en)



Филадельфия Флайерз — Сан-Хосе Шаркс — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Проворов (Макдональд, Ворачек) – 46:22

1:1 – Марло (Лабанк, Торнтон) – 49:23 (5x4)

2:1 – Симмондс – 61:04 (3x3)



Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

0:1 – Хорват (Хансен, Барроуз) – 04:56

1:1 – Миллер (Спунер, Ватрано) – 13:33

2:1 – Ватрано (Крейчи, Круг) – 19:22 (5x4)

2:2 – Барроуз (Хансен, Хорват) – 39:59

3:2 – Миллер (Хейз, Ватрано) – 42:12

3:3 – Гранлунд (Эдлер, Хаттон) – 54:23 (5x4)

4:3 – Пастрняк (Крейчи, Маккуэйд) – 58:00



Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – Стоун (Карлссон) – 04:10

2:0 – Смит (Туррис, Фанеф) – 24:35

3:0 – Пажо (Пайят) – 27:12



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Коламбус – 75/54

3. Питтсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/57

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 62/57

8. Торонто – 61/54

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 58/53

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бэй – 57/56

13. Нью-Джерси – 56/54

14. Баффало – 56/55

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/55



Западная конференция

1. Миннесота – 78 очков/54 матча

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 70/56

4. Анахайм – 68/57

5. Эдмонтон – 66/56

6. Сент-Луис – 63/56

7. Лос-Анджелес – 60/55

8. Нэшвилл – 60/55

9. Калгари – 59/56

10. Ванкувер – 54/55

11. Даллас – 54/56

12. Виннипег – 54/58

13. Аризона – 43/53

14. Колорадо – 32/52 В ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.Один из лидеров Восточной конференции, действующий чемпион лили «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил в овертайме предпоследней команде Запада «Аризона Койотс» со счетом 3:4 ОТ.Победный бросок незадолго до завершения дополнительной пятиминутки сделал Коннор МёрфиПервой звездой признан голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, сделавший шатаут в матче с «Айлендерс» (3:0) при 33 отраженных бросках.Второй звездой назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, победа которого в матче с «Колорадо» (4:2) стала для него 400-й в лиге.Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, оформивший хет-трик в матче с «Монреалем» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/553. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/574. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/545. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/565. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/561. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/483. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/564. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) = 19/39/575. 3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/33/57Эдмонтон Ойлерз —— 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)1:0 — Марун (Макдэвид) — 04:011:1 — Паник (Шмальц, Сибрук) — 05:491:2 — Кейн (Тэйвз, Кит) — 09:54 (5x4)1:3 — ван Римсдайк — 28:371:4 — Паник (Тэйвз, Кейн) — 38:26 (5x4)1:5 — Анисимов (Кейн, Кэмпбелл) — 55:49Торонто Мэйпл Лифс —— 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)0:1 — Кейн (Райнхарт, Айкел) — 04:130:2 — Райнхарт (Окпосо, Айкел) — 05:08 (5x4)0:3 — Кейн (Айкел, Фолк) — 18:021:3 — Марнер (Бозак, Зайцев) — 35:57 (5x4)— Питтсбург Пингвинз — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)0:1 – Арчибальд (Фер, Кюнхакль) – 25:411:1 – Ридер – 26:402:1 – Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) – 29:00 (5x4)3:1 – Ганзал (Экман-Ларссон, Доми) – 43:363:2 – Арчибальд – 54:38 (4x5)3:3 – Кессел (Летанг, Гюнцель) – 59:45 (6x5)4:3 – Мерфи (Бурмистров) – 64:38 (3x3)— Анахайм Дакс — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)1:0 – Оши (Юханссон, Бекстрём) – 06:45 (5x4)2:0 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 14:353:0 – Уилсон (Винник, Бигл) – 17:483:1 – Сильверберг (Кольяно, Гецлаф) – 27:164:1 – Винник – 32:18 (4x5)4:2 – Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг) – 37:364:3 – Кеслер (Фаулер) – 49:384:4 – Гецлаф (Фаулер, Биекса) – 51:485:4 – Сэнфорд (Коннолли, Нисканен) – 57:216:4 – Юханссон (Бекстрем) – 59:47 (en)Виннипег Джетс —— 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)0:1 – Пойнт (Друен) – 12:040:2 – Бойл (Хедман, Дотчин) – 17:020:3 – Палат (Пойнт, Шустр) – 22:111:3 – Троуба (Бафлин, Уилер) – 51:151:4 – Хедман (Пакетт, Палат) – 59:24 (en)— Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)1:0 – Кляйн (Шей, Линдберг) – 02:261:1 – Ландеског (Маккиннон, Тютин) – 19:441:2 – Митчелл (Комо, Игинла) – 23:012:2 – Кляйн (Фаст, Линдберг) – 42:503:2 – Нэш (Степан, Макдона) – 45:364:2 – Хейз (Грабнер, Миллер) – 58:22 (en)Монреаль Канадиенс —— 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)0:1 – Берглунд (Шварц, Пьетранджело) – 03:491:1 – Уэбер (Пачьоретти) – 16:391:2 – Перрон (Лехтеря, Шаттенкирк) – 27:202:2 – Пачьоретти (Больё, Пэтерин) – 32:552:3 – Берглунд (Боумистер, Пьетранджело) – 39:35 (2:4 – Берглунд (Перрон, Шварц) – 58:59 (en)— Детройт Ред Уингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)1:0 – Дженнер (Дубински) – 09:261:1 – Ванек (Зеттерберг, Хельм) – 16:06 (5x4)2:1 – Аткинсон (Дженнер, Дубински) – 31:27— Каролина Харрикейнз — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)1:0 – Линделль – 00:512:0 – Ивз (Икин, Бенн) – 05:493:0 – Маккензи – 06:113:1 – Ахо (Линдхольм, Стаал) – 25:064:1 – Ивз (Факса, Бенн) – 37:09 (5x4)4:2 – Фолк (Линдхольм, Стаал) – 45:13 (5x4)5:2 – Кракнелл (Маккензи) – 50:19Нэшвилл Предаторз —— 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)0:1 – Ягр (Яндл, Юбердо) – 04:241:1 – Йози – 09:19 (5x4)1:2 – Йокинен (Трочек, Смит) – 25:52 (5x4)2:2 – Арвидссон (Эллис, Йози) – 26:562:3 – Бьюгстад (Сгарбосса, Писик) – 27:242:4 – Трочек – 27:532:5 – Барков (Юбердо) – 29:53 (5x4)3:5 – Арвидссон (Эллис) – 37:01 (4x5)3:6 – Юбердо (Петровик) – 42:304:6 – Арвидссон (Вебер) – 58:48 (6x5)4:7 – Трочек (Йокинен, Смит) – 59:22 (en)— Сан-Хосе Шаркс — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)1:0 – Проворов (Макдональд, Ворачек) – 46:221:1 – Марло (Лабанк, Торнтон) – 49:23 (5x4)2:1 – Симмондс – 61:04 (3x3)— Ванкувер Кэнакс — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)0:1 – Хорват (Хансен, Барроуз) – 04:561:1 – Миллер (Спунер, Ватрано) – 13:332:1 – Ватрано (Крейчи, Круг) – 19:22 (5x4)2:2 – Барроуз (Хансен, Хорват) – 39:593:2 – Миллер (Хейз, Ватрано) – 42:123:3 – Гранлунд (Эдлер, Хаттон) – 54:23 (5x4)4:3 – Пастрняк (Крейчи, Маккуэйд) – 58:00— Нью-Йорк Айлендерс — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)1:0 – Стоун (Карлссон) – 04:102:0 – Смит (Туррис, Фанеф) – 24:353:0 – Пажо (Пайят) – 27:121. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей2. Коламбус – 75/543. Питтсбург – 75/544. Рейнджерс – 73/555. Монреаль – 70/576. Оттава – 64/537. Бостон – 62/578. Торонто – 61/549. Филадельфия – 61/5610. Айлендерс – 58/5311. Флорида – 58/5412. Тампа-Бэй – 57/5613. Нью-Джерси – 56/5414. Баффало – 56/5515. Каролина – 55/5316. Детройт – 54/551. Миннесота – 78 очков/54 матча2. Чикаго – 75/573. Сан-Хосе – 70/564. Анахайм – 68/575. Эдмонтон – 66/566. Сент-Луис – 63/567. Лос-Анджелес – 60/558. Нэшвилл – 60/559. Калгари – 59/5610. Ванкувер – 54/5511. Даллас – 54/5612. Виннипег – 54/5813. Аризона – 43/5314. Колорадо – 32/52