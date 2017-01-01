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НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Анахайма», «Рейнджерс» победил «Колорадо», «Питтсбург» в ОТ проиграл «Аризоне» и другие результаты

Аризона — Питтсбург (4:3 ОТ)

В ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.

Один из лидеров Восточной конференции, действующий чемпион лили «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил в овертайме предпоследней команде Запада «Аризона Койотс» со счетом 3:4 ОТ.
Победный бросок незадолго до завершения дополнительной пятиминутки сделал Коннор Мёрфи

В НХЛ определи лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, сделавший шатаут в матче с «Айлендерс» (3:0) при 33 отраженных бросках.
Второй звездой назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, победа которого в матче с «Колорадо» (4:2) стала для него 400-й в лиге.
Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, оформивший хет-трик в матче с «Монреалем» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/48 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 28/57
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 27/54
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/56
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/56

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/43 передачи/56 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/30/48
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 17/43/56
4. Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) = 19/39/57
5. 3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/33/57

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 11 февраля
Эдмонтон Ойлерз — Чикаго Блэкхоукс — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
1:0 — Марун (Макдэвид) — 04:01
1:1 — Паник (Шмальц, Сибрук) — 05:49
1:2 — Кейн (Тэйвз, Кит) — 09:54 (5x4)
1:3 — ван Римсдайк — 28:37
1:4 — Паник (Тэйвз, Кейн) — 38:26 (5x4)
1:5 — Анисимов (Кейн, Кэмпбелл) — 55:49

Торонто Мэйпл Лифс — Баффало Сэйбрз — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
0:1 — Кейн (Райнхарт, Айкел) — 04:13
0:2 — Райнхарт (Окпосо, Айкел) — 05:08 (5x4)
0:3 — Кейн (Айкел, Фолк) — 18:02
1:3 — Марнер (Бозак, Зайцев) — 35:57 (5x4)

Аризона Койотс  — Питтсбург Пингвинз  — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
0:1 – Арчибальд (Фер, Кюнхакль) – 25:41
1:1 – Ридер – 26:40
2:1 – Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) – 29:00 (5x4)
3:1 – Ганзал (Экман-Ларссон, Доми) – 43:36
3:2 – Арчибальд – 54:38 (4x5)
3:3 – Кессел (Летанг, Гюнцель) – 59:45 (6x5)
4:3 – Мерфи (Бурмистров) – 64:38 (3x3)

Вашингтон Кэпиталз  — Анахайм Дакс  — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
1:0 – Оши (Юханссон, Бекстрём) – 06:45 (5x4)
2:0 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 14:35
3:0 – Уилсон (Винник, Бигл) – 17:48
3:1 – Сильверберг (Кольяно, Гецлаф) – 27:16
4:1 – Винник – 32:18 (4x5)
4:2 – Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг) – 37:36
4:3 – Кеслер (Фаулер) – 49:38
4:4 – Гецлаф (Фаулер, Биекса) – 51:48
5:4 – Сэнфорд (Коннолли, Нисканен) – 57:21
6:4 – Юханссон (Бекстрем) – 59:47 (en)

Виннипег Джетс  — Тампа-Бэй Лайтнинг  — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – Пойнт (Друен) – 12:04
0:2 – Бойл (Хедман, Дотчин) – 17:02
0:3 – Палат (Пойнт, Шустр) – 22:11
1:3 – Троуба (Бафлин, Уилер) – 51:15
1:4 – Хедман (Пакетт, Палат) – 59:24 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс  — Колорадо Эвеланш  — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
1:0 – Кляйн (Шей, Линдберг) – 02:26
1:1 – Ландеског (Маккиннон, Тютин) – 19:44
1:2 – Митчелл (Комо, Игинла) – 23:01
2:2 – Кляйн (Фаст, Линдберг) – 42:50
3:2 – Нэш (Степан, Макдона) – 45:36
4:2 – Хейз (Грабнер, Миллер) – 58:22 (en)

Монреаль Канадиенс  — Сент-Луис Блюз  — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
0:1 – Берглунд (Шварц, Пьетранджело) – 03:49
1:1 – Уэбер (Пачьоретти) – 16:39
1:2 – Перрон (Лехтеря, Шаттенкирк) – 27:20
2:2 – Пачьоретти (Больё, Пэтерин) – 32:55
2:3 – Берглунд (Боумистер, Пьетранджело) – 39:35 (
2:4 – Берглунд (Перрон, Шварц) – 58:59 (en)

Коламбус Блю Джекетс  — Детройт Ред Уингз  — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 – Дженнер (Дубински) – 09:26
1:1 – Ванек (Зеттерберг, Хельм) – 16:06 (5x4)
2:1 – Аткинсон (Дженнер, Дубински) – 31:27

Даллас Старз  — Каролина Харрикейнз  — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
1:0 – Линделль – 00:51
2:0 – Ивз (Икин, Бенн) – 05:49
3:0 – Маккензи – 06:11
3:1 – Ахо (Линдхольм, Стаал) – 25:06
4:1 – Ивз (Факса, Бенн) – 37:09 (5x4)
4:2 – Фолк (Линдхольм, Стаал) – 45:13 (5x4)
5:2 – Кракнелл (Маккензи) – 50:19

Нэшвилл Предаторз  — Флорида Пантерз  — 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)
0:1 – Ягр (Яндл, Юбердо) – 04:24
1:1 – Йози – 09:19 (5x4)
1:2 – Йокинен (Трочек, Смит) – 25:52 (5x4)
2:2 – Арвидссон (Эллис, Йози) – 26:56
2:3 – Бьюгстад (Сгарбосса, Писик) – 27:24
2:4 – Трочек – 27:53
2:5 – Барков (Юбердо) – 29:53 (5x4)
3:5 – Арвидссон (Эллис) – 37:01 (4x5)
3:6 – Юбердо (Петровик) – 42:30
4:6 – Арвидссон (Вебер) – 58:48 (6x5)
4:7 – Трочек (Йокинен, Смит) – 59:22 (en)

Филадельфия Флайерз  — Сан-Хосе Шаркс  — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Проворов (Макдональд, Ворачек) – 46:22
1:1 – Марло (Лабанк, Торнтон) – 49:23 (5x4)
2:1 – Симмондс – 61:04 (3x3)

Бостон Брюинз  — Ванкувер Кэнакс  — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
0:1 – Хорват (Хансен, Барроуз) – 04:56
1:1 – Миллер (Спунер, Ватрано) – 13:33
2:1 – Ватрано (Крейчи, Круг) – 19:22 (5x4)
2:2 – Барроуз (Хансен, Хорват) – 39:59
3:2 – Миллер (Хейз, Ватрано) – 42:12
3:3 – Гранлунд (Эдлер, Хаттон) – 54:23 (5x4)
4:3 – Пастрняк (Крейчи, Маккуэйд) – 58:00

Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
1:0 – Стоун (Карлссон) – 04:10
2:0 – Смит (Туррис, Фанеф) – 24:35
3:0 – Пажо (Пайят) – 27:12

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  84 очка / 56 матчей
2. Коламбус – 75/54
3. Питтсбург – 75/54
4. Рейнджерс – 73/55
5. Монреаль – 70/57
6. Оттава – 64/53
7. Бостон – 62/57
8. Торонто – 61/54
9. Филадельфия – 61/56
10. Айлендерс – 58/53
11. Флорида – 58/54
12. Тампа-Бэй – 57/56
13. Нью-Джерси – 56/54
14. Баффало – 56/55
15. Каролина – 55/53
16. Детройт – 54/55
 
Западная конференция
1. Миннесота – 78 очков/54 матча
2. Чикаго – 75/57
3. Сан-Хосе – 70/56
4. Анахайм – 68/57
5. Эдмонтон – 66/56
6. Сент-Луис – 63/56
7. Лос-Анджелес – 60/55
8. Нэшвилл – 60/55
9. Калгари – 59/56
10. Ванкувер – 54/55
11. Даллас – 54/56
12. Виннипег – 54/58
13. Аризона – 43/53
14. Колорадо – 32/52
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