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НХЛ. «Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», «Тампа» по буллитам уступила «Миннесоте»

Миннесота — Тампа-Бэй (2:1 Б)

В ночь на 11 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/47 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 27/56
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 26/53
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/55
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/55

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/30 передач/47 матчей
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18/42/55
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/33/56
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/35/55
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 16/41/55

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 февраля
Миннесота Уайлд  — Тампа-Бэй Лайтнинг  — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Поминвилль) – 34:31 (5x4)
1:1 – Пойнт (Гэррисон, Киллорн) – 37:16
2:1 – Койву – 65:00 ( ПБ)

Виннипег Джетс  — Чикаго Блэкхоукс  — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
0:1 – Кейн (Панарин, Анисимов) – 15:37
1:1 – Литтл (Энстрем, Лайне) – 21:43
1:2 – Анисимов (Панарин, Кейн) – 32:16
1:3 – Кит (Шмальц) – 57:01
1:4 – Мариан Госса (Яльмарссон) – 58:09 (en)
2:4 – Лоури (Армиа, Троуба) – 58:49 (5x4)
2:5 – Панарин (Кит) – 59:44 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  82 очка / 55 матчей
2. Питтсбург – 74/53
3. Коламбус – 73/53
4. Рейнджерс – 71/54
5. Монреаль – 70/56
6. Оттава – 62/52
7. Торонто – 61/53
8. Бостон – 60/56
9. Филадельфия – 59/55
10. Айлендерс – 58/52
11. Флорида – 56/53
12. Нью-Джерси – 56/54
13. Каролина – 55/52
14. Тампа-Бэй – 55/55
15. Баффало – 54/54
16. Детройт – 54/54
 
Западная конференция
1. Миннесота – 78 очков/54 матча
2. Чикаго – 73/56
3. Сан-Хосе – 70/55
4. Анахайм – 68/56
5. Эдмонтон – 66/55
6. Сент-Луис – 61/55
7. Нэшвилл – 60/54
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/56
10. Ванкувер – 54/54
11. Виннипег – 54/57
12. Даллас – 52/55
13. Аризона – 41/52
14. Колорадо – 32/51
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