НХЛ. «Питтсбург» победил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс» и другие результаты

В ночь на 10 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 11 матчей.
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти, набравший 4 (2+2) очка в матче против «Аризоны» (5:4 ОТ).
Второй звездой назван форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер с 4 (2+2) очками в матче с «Флоридой» (6:3).
Третьей звездой дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, сделавший шатаут в матче с «Коламбусом» (3:0) при 33 сэйвах.
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/47 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 29/55
3. Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) – 27/56
4. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 26/53
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/55
5. Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) – 26/55
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/30 передач/47 матчей
2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18/42/55
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 24/33/56
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/35/55
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 16/41/55
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 9 февраля
Аризона Койотс — Монреаль Канадиенс
— 4:5 ОТ (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)
0:1 — Пачьоретти (Дано, Питри) — 00:57
0:2 — Марков (Маккэррон, Карр) — 13:10
1:2 — Дворак (Доми, Экман-Ларссон) — 33:48 (5x4)
2:2 — Доми (Холланд, Мерфи) — 35:44 (4x4)
3:2 — Голигоски (Мартинук) — 36:07 (4x5)
3:3 — Пачьоретти (Марков, Питри) — 42:52 (5x4)
3:4 — Радулов (Пачьоретти, Дано) — 49:56
4:4 — Дворак — 55:08
4:5 — Гальченюк (Пачьоретти) — 62:13 (3x3)
Колорадо Эвеланш — Питтсбург Пингвинз
— 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
0:1 — Кессел (Каллен) — 04:01
0:2 — Хернквист (Кессел, Шульц) — 23:50 (5x4)
0:3 — Хернквист (Шульц) — 38:38
1:3 — Ландеског (Маккиннон, Рантанен) — 56:44 (5x4)
1:4 — Куниц (Каллен) — 59:23 (en)
Флорида Пантерз — Лос-Анджелес Кингз
— 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)
0:1 — Браун (Мартинес, Картер) — 01:39 (5x4)
0:2 — Картер (Пирсон) — 08:16
1:2 — Йокинен (Бьюгстад, Трочек) — 12:04
1:3 — Тоффоли (Даути, Картер) — 14:59 (4x4)
1:4 — Пирсон (Браун) — 24:06
1:5 — Кинг (Льюис, Ладю) — 24:27
1:6 — Картер (Пирсон, Макнэбб) — 27:31
2:6 — Маршессо (Сгарбосса, Йокинен) — 51:09
3:6 — Барков (Ягр, Юбердо) — 59:38
Оттава Сенаторз
— Даллас Старз — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
1:0 — Фанеф (Пажо) — 14:41 (4x5)
2:0 — Келли — 17:55 (en)
2:1 — Руссель (Факса, Бенн) — 31:28
2:2 — Бенн (Линделль) — 36:09
3:2 — Стоун (Дзингел, Сеси) — 46:03
Торонто Мэйпл Лифс — Сент-Луис Блюз
— 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Берглунд (Пяаярви, Шварц) – 04:15 (
1:1 – Райлли (Нюландер, Кадри) – 38:56
1:2 – Тарасенко (Лехтеря, Шаттенкирк) – 60:20 (3x3)
Нью-Йорк Рейнджерс
— Нэшвилл Предаторз — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
0:1 – Маклеод (Суббэн, Уотсон) – 16:39
0:2 – Ернкрок (Фишер, Суббэн) – 23:50 (5x4)
1:2 – Грабнер (Хейз) – 28:12
2:2 – Миллер (Хейз) – 34:58
3:2 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 45:36
4:2 – Миллер (Хейз, Макдона) – 56:00
4:3 – Йози (Джохансен, Эллис) – 57:59 (6x4)
Баффало Сэйбрз — Анахайм Дакс
— 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
0:1 – Перри – 19:57
1:1 – Айкел (Окпосо, О'Райлли) – 26:04 (5x4)
1:2 – Ракелль (Перри, Линдхольм) – 40:55
1:3 – Верметт (Монтур, Линдхольм) – 45:46 (5x4)
1:4 – Перри (Ракелль, Фаулер) – 50:11
2:4 – Ристолайнен (Бейли, Райнхарт) – 58:22
2:5 – Кольяно (Кеслер, Шоу) – 59:04 (en)
Вашингтон Кэпиталз
— Детройт Ред Уингз — 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
1:0 – Юханссон (Кузнецов, Уильямс) – 05:57
1:1 – Атанасью (Спроул, Ванек) – 13:30
1:2 – Атанасью (Ванек) – 16:23 (5x4)
2:2 – Коннолли (Эллер, Алзнер) – 18:30
3:2 – Оши (Карлсон, Бекстрем) – 21:16
3:3 – Зеттерберг (Манта, Нюквист) – 41:25
4:3 – Карлсон (Оши) – 44:15
5:3 – Оши (Бекстрем, Юханссон) – 54:18 (5x4)
6:3 – Бекстрем (Бигл) – 58:28 (en)
Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс
— 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Симмондс (Гостисбер, Ворачек) – 12:07 (5x4)
1:1 – Таварес (Строум, Бейли) – 16:40 (5x4)
1:2 – Чимера (Лэдд, Зайденберг) – 22:13
1:3 – Цизикас (Бойчак) – 41:21
Бостон Брюинз
— Сан-Хосе Шаркс — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
1:0 – Бэйкс (Круг, Крейчи) – 00:52
1:1 – Торнтон (Гертл) – 07:51
2:1 – Бержерон (Бэйкс, Карло) – 15:52
3:1 – Пастрняк (Бержерон) – 17:31 (5x4)
3:2 – Браун (Кутюр, Марло) – 21:08
4:2 – Шаллер (Нэш, Мур) – 33:04
5:2 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 39:11 (5x4)
5:3 – Майер (Уорд, Гертл) – 57:23
6:3 – Маршан (Бержерон, Бэйкс) – 59:30 (en)
Коламбус Блю Джекетс — Ванкувер Кэнакс
— 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
0:1 – Седин (Гранлунд, Седин) – 20:44
0:2 – Эрикссон (Седин, Седин) – 28:11 (5x4)
0:3 – Мегна (Стечер, Эдлер) – 50:47
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 82 очка / 55 матчей
2. Питтсбург – 74/53
3. Коламбус – 73/53
4. Рейнджерс – 71/54
5. Монреаль – 70/56
6. Оттава – 62/52
7. Торонто – 61/53
8. Бостон – 60/56
9. Филадельфия – 59/55
10. Айлендерс – 58/52
11. Флорида – 56/53
12. Нью-Джерси – 56/54
13. Каролина – 55/52
14. Тампа-Бэй – 54/54
15. Баффало – 54/54
16. Детройт – 54/54
Западная конференция
1. Миннесота – 76 очков/53 матча
2. Чикаго – 71/55
3. Сан-Хосе – 70/55
4. Анахайм – 68/56
5. Эдмонтон – 66/55
6. Сент-Луис – 61/55
7. Нэшвилл – 60/54
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/56
10. Ванкувер – 54/54
11. Виннипег – 54/56
12. Даллас – 52/55
13. Аризона – 41/52
14. Колорадо – 32/51