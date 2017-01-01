НХЛ. «Калгари» по буллитам обыграл «Питтсбург», «Рейнджерс» победил «Анахайм», «Вашингтон» разгромил «Каролину» и другие результаты

В ночь на 8 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-триком в ворота «Монреаля» (4:0).

Второй звездой назван форвард «Баффало» Эвандер Кэйн, сделавший дубль в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), в том числе забивший победный гол в овертайме.

Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Джейсон Поминвилл, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Виннипегом» (4:2).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/46 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/54

3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 26/52

4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/54

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 25/52



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/30 передач/46 матчей

2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18/42/55

3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/35/54

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 февраля

Колорадо Эвеланш — Монреаль Канадиенс — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Рантанен (Маккиннон, Ландеског) — 00:30

2:0 — Мартинсен (Бошмен, Пикар) — 02:25

3:0 — Рантанен (Барберио, Ландеског) — 33:10

4:0 — Рантанен (Маккиннон, Барберио) — 46:01 (5x3)



Нэшвилл Предаторз — Ванкувер Кэнакс — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

0:1 — Гранлунд — 06:01

1:1 — Арвидссон (Уилсон, Ернкрок) — 12:20 (

2:1 — Ернкрок (Арвидссон, Йози) — 16:32

3:1 — Форсберг (Джохансен, Йози) — 49:04 (5x4)

3:2 — Эдлер (Хорват, Хаттон) — 52:06 (5x4)

4:2 — Фишер — 59:17 (en)



Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

0:1 — Нидеррайтер (Койл, Поминвилль) — 11:51

0:2 — Поминвилль (Койл) — 19:19

0:3 — Поминвилль (Койл) — 22:33

1:3 — Литтл (Троуба, Армиа) — 25:35 (

2:3 — Армиа (Мэттьяс, Лоури) — 36:42 (5x4)

2:4 — Нидеррайтер (Поминвилль, Сканделла) — 58:40 (en)



Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Дженсен (Ларкин, Шихэн) — 03:22

1:1 — Дубински (Дженнер) — 09:20

1:2 — Аткинсон (Дубински, Джонсон) — 15:56

2:2 — Ванек (Абделкейдер, Грин) — 29:00 (5x3)

2:3 — Джонс (Дубински) — 63:22 (3x3)



Торонто Мэйпл Лифс — Даллас Старз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Гардинер (Марнер, Бозак) — 09:09

2:0 — Мэттьюс (Гардинер) — 37:32

2:1 — Сегин (Икин) — 44:00 (5x4)

3:1 — Зайцев (Кадри, Райлли) — 47:26 (5x3)



Оттава Сенаторз — Сент-Луис Блюз — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

0:1 — Пяаярви (Шаттенкирк) — 21:5

0:2 — Тарасенко (Штястны, Перрон) — 26:46 (

0:3 — Берглунд (Агостино, Перрон) — 41:46 (5x4)

0:4 — Стин (Штястны) — 50:43

0:5 — Тарасенко (Стин, Парэйко) — 53:49

0:6 — Барбашев — 55:01



Тампа-Бэй Лайтнинг — Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 — Друен — 07:46 (4x4)

2:0 — Кучеров (Наместников, Шустр) — 26:55

3:0 — Дюмон (Браун, Хедман) — 31:02

4:0 — Кучеров (Наместников, Уитковски) — 38:18

5:0 — Коберн (Друен, Вермин) — 53:08



Питтсбург Пингвинз — Калгари Флэймз — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Ферланд — 36:19

0:2 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 38:03

1:2 — Куниц (Кросби, Летанг) — 45:51

2:2 — Гюнцель (Коул) — 55:06

2:3 — Верстиг — 65:00 (ПБ)



Баффало Сэйбрз— Сан-Хосе Шаркс — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

1:0 — Мулсон (Джионта, Эннис) — 07:24 (5x4)

1:1 — Уорд (Бернс, Мартин) — 14:03

1:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 17:13

1:3 — Карлссон (Серенсен, Хэйли) — 31:23

1:4 — Павелски (Бернс, Марло) — 46:07 (5x4)

2:4 — О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) — 49:03 (5x4)

3:4 — Кейн (Франсон, Джионта) — 51:36 (5x4)

4:4 — Окпосо (Райнхарт, О'Райлли) — 52:31

5:4 — Кейн (Айкел) — 61:05 (3x3)



Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Дакс — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Линдберг (Бучневич, Стаал) — 04:01

2:0 — Цуккарелло (Крайдер, Шей) — 21:06

2:1 — Сильверберг (Кольяно) — 26:14

3:1 — Грабнер (Миллер, Шей) — 43:45 (4x4)

4:1 — Грабнер (Миллер, Хейз) — 59:41 (en)



Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

1:0 — Овечкин (Нисканен, Бекстрем) — 10:23 (5x4)

2:0 — Коннолли (Бураковски, Карлсон) — 13:47

3:0 — Эллер (Коннолли, Шмидт) — 46:10

4:0 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 46:37

5:0 — Юханссон (Овечкин, Нисканен) — 54:12 (5x4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 80 очков / 54 матча

2. Коламбус – 73/52

3. Питтсбург – 72/52

4. Рейнджерс – 69/53

5. Монреаль – 68/55

6. Оттава – 60/51

7. Торонто – 60/52

8. Филадельфия – 59/54

9. Бостон – 58/55

10. Айлендерс – 56/51

11. Флорида – 56/52

12. Нью-Джерси – 56/54

13. Каролина – 55/52

14. Баффало – 54/53

15. Детройт – 54/53

16. Тампа-Бэй – 54/54



Западная конференция

1. Миннесота – 75 очка/52 матч

2. Сан-Хосе – 70/54

3. Чикаго – 69/54

4. Анахайм – 66/55

5. Эдмонтон – 66/55

6. Нэшвилл – 60/53

7. Сент-Луис – 59/54

8. Калгари – 59/56

9. Лос-Анджелес – 58/54

10. Виннипег – 54/56

11. Ванкувер – 52/53

12. Даллас – 52/54

13. Аризона – 40/51

14. Колорадо – 32/50 В ночь на 8 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.Первой звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-триком в ворота «Монреаля» (4:0).Второй звездой назван форвард «Баффало» Эвандер Кэйн, сделавший дубль в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), в том числе забивший победный гол в овертайме.Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Джейсон Поминвилл, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Виннипегом» (4:2).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/46 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/543. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 26/524. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/545. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 25/521. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/30 передач/46 матчей2. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18/42/553. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/35/544. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/555. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47— Монреаль Канадиенс — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)1:0 — Рантанен (Маккиннон, Ландеског) — 00:302:0 — Мартинсен (Бошмен, Пикар) — 02:253:0 — Рантанен (Барберио, Ландеског) — 33:104:0 — Рантанен (Маккиннон, Барберио) — 46:01 (5x3)— Ванкувер Кэнакс — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)0:1 — Гранлунд — 06:011:1 — Арвидссон (Уилсон, Ернкрок) — 12:20 (2:1 — Ернкрок (Арвидссон, Йози) — 16:323:1 — Форсберг (Джохансен, Йози) — 49:04 (5x4)3:2 — Эдлер (Хорват, Хаттон) — 52:06 (5x4)4:2 — Фишер — 59:17 (en)Виннипег Джетс —— 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)0:1 — Нидеррайтер (Койл, Поминвилль) — 11:510:2 — Поминвилль (Койл) — 19:190:3 — Поминвилль (Койл) — 22:331:3 — Литтл (Троуба, Армиа) — 25:35 (2:3 — Армиа (Мэттьяс, Лоури) — 36:42 (5x4)2:4 — Нидеррайтер (Поминвилль, Сканделла) — 58:40 (en)Детройт Ред Уингз —— 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)1:0 — Дженсен (Ларкин, Шихэн) — 03:221:1 — Дубински (Дженнер) — 09:201:2 — Аткинсон (Дубински, Джонсон) — 15:562:2 — Ванек (Абделкейдер, Грин) — 29:00 (5x3)2:3 — Джонс (Дубински) — 63:22 (3x3)— Даллас Старз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)1:0 — Гардинер (Марнер, Бозак) — 09:092:0 — Мэттьюс (Гардинер) — 37:322:1 — Сегин (Икин) — 44:00 (5x4)3:1 — Зайцев (Кадри, Райлли) — 47:26 (5x3)Оттава Сенаторз —— 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)0:1 — Пяаярви (Шаттенкирк) — 21:50:2 — Тарасенко (Штястны, Перрон) — 26:46 (0:3 — Берглунд (Агостино, Перрон) — 41:46 (5x4)0:4 — Стин (Штястны) — 50:430:5 — Тарасенко (Стин, Парэйко) — 53:490:6 — Барбашев — 55:01— Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)1:0 — Друен — 07:46 (4x4)2:0 — Кучеров (Наместников, Шустр) — 26:553:0 — Дюмон (Браун, Хедман) — 31:024:0 — Кучеров (Наместников, Уитковски) — 38:185:0 — Коберн (Друен, Вермин) — 53:08Питтсбург Пингвинз —— 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)0:1 — Ферланд — 36:190:2 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 38:031:2 — Куниц (Кросби, Летанг) — 45:512:2 — Гюнцель (Коул) — 55:062:3 — Верстиг — 65:00 (ПБ)— Сан-Хосе Шаркс — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)1:0 — Мулсон (Джионта, Эннис) — 07:24 (5x4)1:1 — Уорд (Бернс, Мартин) — 14:031:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 17:131:3 — Карлссон (Серенсен, Хэйли) — 31:231:4 — Павелски (Бернс, Марло) — 46:07 (5x4)2:4 — О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) — 49:03 (5x4)3:4 — Кейн (Франсон, Джионта) — 51:36 (5x4)4:4 — Окпосо (Райнхарт, О'Райлли) — 52:315:4 — Кейн (Айкел) — 61:05 (3x3)— Анахайм Дакс — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)1:0 — Линдберг (Бучневич, Стаал) — 04:012:0 — Цуккарелло (Крайдер, Шей) — 21:062:1 — Сильверберг (Кольяно) — 26:143:1 — Грабнер (Миллер, Шей) — 43:45 (4x4)4:1 — Грабнер (Миллер, Хейз) — 59:41 (en)— Каролина Харрикейнз — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)1:0 — Овечкин (Нисканен, Бекстрем) — 10:23 (5x4)2:0 — Коннолли (Бураковски, Карлсон) — 13:473:0 — Эллер (Коннолли, Шмидт) — 46:104:0 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 46:375:0 — Юханссон (Овечкин, Нисканен) — 54:12 (5x4)1. Вашингтон – 80 очков / 54 матча2. Коламбус – 73/523. Питтсбург – 72/524. Рейнджерс – 69/535. Монреаль – 68/556. Оттава – 60/517. Торонто – 60/528. Филадельфия – 59/549. Бостон – 58/5510. Айлендерс – 56/5111. Флорида – 56/5212. Нью-Джерси – 56/5413. Каролина – 55/5214. Баффало – 54/5315. Детройт – 54/5316. Тампа-Бэй – 54/541. Миннесота – 75 очка/52 матч2. Сан-Хосе – 70/543. Чикаго – 69/544. Анахайм – 66/555. Эдмонтон – 66/556. Нэшвилл – 60/537. Сент-Луис – 59/548. Калгари – 59/569. Лос-Анджелес – 58/5410. Виннипег – 54/5611. Ванкувер – 52/5312. Даллас – 52/5413. Аризона – 40/5114. Колорадо – 32/50