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НХЛ. «Калгари» по буллитам обыграл «Питтсбург», «Рейнджерс» победил «Анахайм», «Вашингтон» разгромил «Каролину» и другие результаты

Питтсбург — Калгари (2:3 Б)

В ночь на 8 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший хет-триком в ворота «Монреаля» (4:0).
Второй звездой назван форвард «Баффало» Эвандер Кэйн, сделавший дубль в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), в том числе забивший победный гол в овертайме.
Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Джейсон Поминвилл, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Виннипегом» (4:2).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/46 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/54
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 26/52
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 26/54
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 25/52

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/30 передач/46 матчей
2. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18/42/55
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/35/54
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 февраля
Колорадо Эвеланш — Монреаль Канадиенс — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Рантанен (Маккиннон, Ландеског) — 00:30
2:0 — Мартинсен (Бошмен, Пикар) — 02:25
3:0 — Рантанен (Барберио, Ландеског) — 33:10
4:0 — Рантанен (Маккиннон, Барберио) — 46:01 (5x3)

Нэшвилл Предаторз  — Ванкувер Кэнакс — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
0:1 — Гранлунд — 06:01
1:1 — Арвидссон (Уилсон, Ернкрок) — 12:20 (
2:1 — Ернкрок (Арвидссон, Йози) — 16:32
3:1 — Форсберг (Джохансен, Йози) — 49:04 (5x4)
3:2 — Эдлер (Хорват, Хаттон) — 52:06 (5x4)
4:2 — Фишер — 59:17 (en)

Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
0:1 — Нидеррайтер (Койл, Поминвилль) — 11:51
0:2 — Поминвилль (Койл) — 19:19
0:3 — Поминвилль (Койл) — 22:33
1:3 — Литтл (Троуба, Армиа) — 25:35 (
2:3 — Армиа (Мэттьяс, Лоури) — 36:42 (5x4)
2:4 — Нидеррайтер (Поминвилль, Сканделла) — 58:40 (en)

Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
1:0 — Дженсен (Ларкин, Шихэн) — 03:22
1:1 — Дубински (Дженнер) — 09:20
1:2 — Аткинсон (Дубински, Джонсон) — 15:56
2:2 — Ванек (Абделкейдер, Грин) — 29:00 (5x3)
2:3 — Джонс (Дубински) — 63:22 (3x3)

Торонто Мэйпл Лифс — Даллас Старз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Гардинер (Марнер, Бозак) — 09:09
2:0 — Мэттьюс (Гардинер) — 37:32
2:1 — Сегин (Икин) — 44:00 (5x4)
3:1 — Зайцев (Кадри, Райлли) — 47:26 (5x3)

Оттава Сенаторз — Сент-Луис Блюз — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
0:1 — Пяаярви (Шаттенкирк) — 21:5
0:2 — Тарасенко (Штястны, Перрон) — 26:46 (
0:3 — Берглунд (Агостино, Перрон) — 41:46 (5x4)
0:4 — Стин (Штястны) — 50:43
0:5 — Тарасенко (Стин, Парэйко) — 53:49
0:6 — Барбашев — 55:01

Тампа-Бэй Лайтнинг — Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 — Друен — 07:46 (4x4)
2:0 — Кучеров (Наместников, Шустр) — 26:55
3:0 — Дюмон (Браун, Хедман) — 31:02
4:0 — Кучеров (Наместников, Уитковски) — 38:18
5:0 — Коберн (Друен, Вермин) — 53:08

Питтсбург Пингвинз — Калгари Флэймз — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Ферланд — 36:19
0:2 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 38:03
1:2 — Куниц (Кросби, Летанг) — 45:51
2:2 — Гюнцель (Коул) — 55:06
2:3 — Верстиг — 65:00 (ПБ)

Баффало Сэйбрз— Сан-Хосе Шаркс — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
1:0 — Мулсон (Джионта, Эннис) — 07:24 (5x4)
1:1 — Уорд (Бернс, Мартин) — 14:03
1:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 17:13
1:3 — Карлссон (Серенсен, Хэйли) — 31:23
1:4 — Павелски (Бернс, Марло) — 46:07 (5x4)
2:4 — О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) — 49:03 (5x4)
3:4 — Кейн (Франсон, Джионта) — 51:36 (5x4)
4:4 — Окпосо (Райнхарт, О'Райлли) — 52:31
5:4 — Кейн (Айкел) — 61:05 (3x3)

Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Дакс — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 — Линдберг (Бучневич, Стаал) — 04:01
2:0 — Цуккарелло (Крайдер, Шей) — 21:06
2:1 — Сильверберг (Кольяно) — 26:14
3:1 — Грабнер (Миллер, Шей) — 43:45 (4x4)
4:1 — Грабнер (Миллер, Хейз) — 59:41 (en)

Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
1:0 — Овечкин (Нисканен, Бекстрем) — 10:23 (5x4)
2:0 — Коннолли (Бураковски, Карлсон) — 13:47
3:0 — Эллер (Коннолли, Шмидт) — 46:10
4:0 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 46:37
5:0 — Юханссон (Овечкин, Нисканен) — 54:12 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  80 очков / 54 матча
2. Коламбус – 73/52
3. Питтсбург – 72/52
4. Рейнджерс – 69/53
5. Монреаль – 68/55
6. Оттава – 60/51
7. Торонто – 60/52
8. Филадельфия – 59/54
9. Бостон – 58/55
10. Айлендерс – 56/51
11. Флорида – 56/52
12. Нью-Джерси – 56/54
13. Каролина – 55/52
14. Баффало – 54/53
15. Детройт – 54/53
16. Тампа-Бэй – 54/54

Западная конференция
1. Миннесота – 75 очка/52 матч
2. Сан-Хосе – 70/54
3. Чикаго – 69/54
4. Анахайм – 66/55
5. Эдмонтон – 66/55
6. Нэшвилл – 60/53
7. Сент-Луис – 59/54
8. Калгари – 59/56
9. Лос-Анджелес – 58/54
10. Виннипег – 54/56
11. Ванкувер – 52/53
12. Даллас – 52/54
13. Аризона – 40/51
14. Колорадо – 32/50
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