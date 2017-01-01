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НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»

Айлендерс — Торонто (6:5 ОТ)

В ночь на 7 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).
Второй звездой назван голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:0).
Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/53
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/51
4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/52
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/53

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/45
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/53
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 февраля
Филадельфия Флайерз  — Сент-Луис Блюз  — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Штястны (Шаттенкирк, Стин) – 35:22
0:2 – Агостино (Перрон, Лехтеря) – 42:10
Вратари: Нойвирт 14/16 – Хаттон 26/26

Нью-Джерси Дэвилз  – Баффало Сэйбрз – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Хенрик (Заха, Каммаллери) – 28:46 (5х4)
1:1 – Эннис (Фалк, Окпосо) – 48:39
2:1 – Заха (Сиверсон, Каммаллери) – 52:33 (5х4)
Вратари: Шнайдер 22/23 – Ленер 37/39

Нью-Йорк Айлендерс — Торонто Мэйпл Лифс — 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)
1:0 – Строум (Нельсон, Бойчак) – 01:23
1:1 – Сошников (Зайцев, Райлли) – 13:27
1:2 – Мэттьюс (Райлли) – 14:51
2:2 – Кулемин (Цизикас, Принс) – 18:13
2:3 – Марнер (Бозак, Ханвик) – 25:12
2:4 – Хайман (Зайцев) – 29:34 (4x5)
3:4 – Нельсон (Строум, Ли) – 33:48
4:4 – Бейли (Ли, Зайденберг) – 53:30
4:5 – Нюландер (Кэррик, Кадри) – 57:59
5:5 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 58:31 (6x5)
6:5 – Нельсон (Бейли, де Хаан) – 62:42 (3x3)
Вратари: Грайсс 27/32 – Андерсен 28/34

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  78 очков / 53 матча
2. Коламбус – 71/51
3. Питтсбург – 71/51
4. Монреаль – 68/54
5. Рейнджерс – 67/52
6. Оттава – 60/50
7. Филадельфия – 59/54
8. Торонто – 58/51
9. Бостон – 58/55
10. Айлендерс – 56/51
11. Флорида – 56/52
12. Нью-Джерси – 56/54
13. Каролина – 55/51
14. Детройт – 53/52
15. Баффало – 52/52
16. Тампа-Бэй – 52/53

Западная конференция
1. Миннесота – 73 очка/51 матч
2. Сан-Хосе – 69/53
3. Чикаго – 69/54
4. Анахайм – 66/54
5. Эдмонтон – 66/55
6. Нэшвилл – 58/52
7. Лос-Анджелес – 58/53
8. Сент-Луис – 57/53
9. Калгари – 57/55
10. Виннипег – 54/55
11. Ванкувер – 52/52
12. Даллас – 52/53
13. Аризона – 40/51
14. Колорадо – 30/49
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