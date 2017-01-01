НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», «Айлендерс» победил в овертайме «Торонто», «Баффало» проиграл «Нью-Джерси»

В ночь на 7 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

Второй звездой назван голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:0).

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/53

3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/51

4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/52

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/53



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/45

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/53

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 февраля

Филадельфия Флайерз — Сент-Луис Блюз — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Штястны (Шаттенкирк, Стин) – 35:22

0:2 – Агостино (Перрон, Лехтеря) – 42:10

Вратари: Нойвирт 14/16 – Хаттон 26/26



Нью-Джерси Дэвилз – Баффало Сэйбрз – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Хенрик (Заха, Каммаллери) – 28:46 (5х4)

1:1 – Эннис (Фалк, Окпосо) – 48:39

2:1 – Заха (Сиверсон, Каммаллери) – 52:33 (5х4)

Вратари: Шнайдер 22/23 – Ленер 37/39



Нью-Йорк Айлендерс — Торонто Мэйпл Лифс — 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)

1:0 – Строум (Нельсон, Бойчак) – 01:23

1:1 – Сошников (Зайцев, Райлли) – 13:27

1:2 – Мэттьюс (Райлли) – 14:51

2:2 – Кулемин (Цизикас, Принс) – 18:13

2:3 – Марнер (Бозак, Ханвик) – 25:12

2:4 – Хайман (Зайцев) – 29:34 (4x5)

3:4 – Нельсон (Строум, Ли) – 33:48

4:4 – Бейли (Ли, Зайденберг) – 53:30

4:5 – Нюландер (Кэррик, Кадри) – 57:59

5:5 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 58:31 (6x5)

6:5 – Нельсон (Бейли, де Хаан) – 62:42 (3x3)

Вратари: Грайсс 27/32 – Андерсен 28/34



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 78 очков / 53 матча

2. Коламбус – 71/51

3. Питтсбург – 71/51

4. Монреаль – 68/54

5. Рейнджерс – 67/52

6. Оттава – 60/50

7. Филадельфия – 59/54

8. Торонто – 58/51

9. Бостон – 58/55

10. Айлендерс – 56/51

11. Флорида – 56/52

12. Нью-Джерси – 56/54

13. Каролина – 55/51

14. Детройт – 53/52

15. Баффало – 52/52

16. Тампа-Бэй – 52/53



Западная конференция

1. Миннесота – 73 очка/51 матч

2. Сан-Хосе – 69/53

3. Чикаго – 69/54

4. Анахайм – 66/54

5. Эдмонтон – 66/55

6. Нэшвилл – 58/52

7. Лос-Анджелес – 58/53

8. Сент-Луис – 57/53

9. Калгари – 57/55

10. Виннипег – 54/55

11. Ванкувер – 52/52

12. Даллас – 52/53

13. Аризона – 40/51

14. Колорадо – 30/49 В ночь на 7 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).Второй звездой назван голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:0).Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/533. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/514. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/525. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/531. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/453. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/554. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/535. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47Филадельфия Флайерз —— 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)0:1 – Штястны (Шаттенкирк, Стин) – 35:220:2 – Агостино (Перрон, Лехтеря) – 42:10: Нойвирт 14/16 – Хаттон 26/26– Баффало Сэйбрз – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)1:0 – Хенрик (Заха, Каммаллери) – 28:46 (5х4)1:1 – Эннис (Фалк, Окпосо) – 48:392:1 – Заха (Сиверсон, Каммаллери) – 52:33 (5х4)Шнайдер 22/23 – Ленер 37/39— Торонто Мэйпл Лифс — 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)1:0 – Строум (Нельсон, Бойчак) – 01:231:1 – Сошников (Зайцев, Райлли) – 13:271:2 – Мэттьюс (Райлли) – 14:512:2 – Кулемин (Цизикас, Принс) – 18:132:3 – Марнер (Бозак, Ханвик) – 25:122:4 – Хайман (Зайцев) – 29:34 (4x5)3:4 – Нельсон (Строум, Ли) – 33:484:4 – Бейли (Ли, Зайденберг) – 53:304:5 – Нюландер (Кэррик, Кадри) – 57:595:5 – Лэдд (Бейли, Ледди) – 58:31 (6x5)6:5 – Нельсон (Бейли, де Хаан) – 62:42 (3x3)Грайсс 27/32 – Андерсен 28/341. Вашингтон – 78 очков / 53 матча2. Коламбус – 71/513. Питтсбург – 71/514. Монреаль – 68/545. Рейнджерс – 67/526. Оттава – 60/507. Филадельфия – 59/548. Торонто – 58/519. Бостон – 58/5510. Айлендерс – 56/5111. Флорида – 56/5212. Нью-Джерси – 56/5413. Каролина – 55/5114. Детройт – 53/5215. Баффало – 52/5216. Тампа-Бэй – 52/531. Миннесота – 73 очка/51 матч2. Сан-Хосе – 69/533. Чикаго – 69/544. Анахайм – 66/545. Эдмонтон – 66/556. Нэшвилл – 58/527. Лос-Анджелес – 58/538. Сент-Луис – 57/539. Калгари – 57/5510. Виннипег – 54/5511. Ванкувер – 52/5212. Даллас – 52/5313. Аризона – 40/5114. Колорадо – 30/49