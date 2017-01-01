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«Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом

Анатолий Степанищев. Фото ХК Донбасс

Хоккейный клуб «Донбасс» по обоюдному согласию расторг контракты с тренерским штабом в лице Анатолия Степанищева, Евгения Бруля и Андрея Срюбко.

Степанищев и Бруль работали в клубе с сезона 2015/16, выиграв в прошлом году чемпионат Украины. Андрей Срюбко присоединился к тренерскому штабу летом 2016 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Витер, ранее занимавший в клубе должность спортивного директора и работающий в системе клуба с 2010 года.
По материалам: ХК Донбасс
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