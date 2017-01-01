ЧМ по хоккею с мячом. Швеция победила Россию в финале

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Сандвикен (Швеция). 5 февраля.

Вчера, 5 февраля, в Сандвикене (Швеция) на 37-м чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд состоялся финальный матч.Сборная России не смогла защитить титул действующего чемпиона, проиграв команде Швеции со счетом 3:4.Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также обыграла российскую команду.Бронзу завоевала сборная Финляндии, разгромившая в матче за третье место команду Норвегии (11:1).По итогам прошедшего чемпионата мира сборная Беларуси покидает турнир «А» (элитный дивизион), проиграв в матче за 7-е место команде Германии (7:12). Ее заменит сборная Канады, выигравшая турнир «В».Напомним, сборная Украины в турнире «В» заняла пятое место и 13-е в общей классификации.– Россия – 4:3 (1:3)1. Швеция2. Россия3. Финляндия4. Норвегия5. Казахстан6. США7. Германия8. Беларусь