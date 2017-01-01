НХЛ. Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» обыграл «Калгари», «Монреаль» по буллитам уступил «Эдмонтону»

В ночь на 6 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Филип Грубауэр, отстоявший на ноль в матче с «Лос-Анджелесом» (5:0) при 38 отраженных бросках.

Второй звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, сделавший шатаут в матче с «Монреалем» (1:0 Б) при 22 отраженных бросках.

Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (4:3).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/53

3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/51

4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/52

5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/53



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/45

3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55

4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/53

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 февраля

Нью-Йорк Рейнджерс — Калгари Флэймз — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

0:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4)

1:1 — Нэш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4)

2:1 — Грабнер (Шей, Миллер) — 41:54

2:2 — Брауэр (Годро, Монахан) — 44:40

3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:20

4:2 — Фаст (Миллер, Грабнер) — 51:32

4:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33

Вратари: Лундквист 29/32 – Б.Эллиотт 28/32



Вашингтон Кэпиталз — Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Эллер (Коннолли) — 03:16

2:0 — Юханссон (Кузнецов, Орпик) — 18:12

3:0 — Коннолли (Уилсон, Алзнер) — 23:43

4:0 — Оши (Бекстрем, Овечкин) — 36:24

5:0 — Уильямс (Юханссон) — 56:38

Вратари: Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5



Монреаль Канадиенс — Эдмонтон Ойлерз — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)

Вратари: Монтойя 32/32 – Тэлбот 22/22



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 78 очков / 53 матча

2. Коламбус – 71/51

3. Питтсбург – 71/51

4. Монреаль – 68/54

5. Рейнджерс – 67/52

6. Оттава – 60/50

7. Филадельфия – 59/53

8. Бостон – 58/55

9. Торонто – 57/50

10. Флорида – 56/52

11. Каролина – 55/51

12. Айлендерс – 54/50

13. Нью-Джерси – 54/53

14. Детройт – 53/52

15. Баффало – 52/51

16. Тампа-Бэй – 52/53



Западная конференция

1. Миннесота – 73 очка/51 матч

2. Сан-Хосе – 69/53

3. Чикаго – 69/54

4. Анахайм – 66/54

5. Эдмонтон – 66/55

6. Нэшвилл – 58/52

7. Лос-Анджелес – 58/53

8. Калгари – 57/55

9. Сент-Луис – 55/52

10. Виннипег – 54/55

11. Ванкувер – 52/52

12. Даллас – 52/53

13. Аризона – 40/51

14. Колорадо – 30/49 В ночь на 6 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Филип Грубауэр, отстоявший на ноль в матче с «Лос-Анджелесом» (5:0) при 38 отраженных бросках.Второй звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, сделавший шатаут в матче с «Монреалем» (1:0 Б) при 22 отраженных бросках.Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (4:3).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/533. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/514. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/525. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/531. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/453. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/554. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/535. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47— Калгари Флэймз — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)0:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4)1:1 — Нэш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4)2:1 — Грабнер (Шей, Миллер) — 41:542:2 — Брауэр (Годро, Монахан) — 44:403:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:204:2 — Фаст (Миллер, Грабнер) — 51:324:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33Лундквист 29/32 – Б.Эллиотт 28/32— Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)1:0 — Эллер (Коннолли) — 03:162:0 — Юханссон (Кузнецов, Орпик) — 18:123:0 — Коннолли (Уилсон, Алзнер) — 23:434:0 — Оши (Бекстрем, Овечкин) — 36:245:0 — Уильямс (Юханссон) — 56:38Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5Монреаль Канадиенс —— 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)Монтойя 32/32 – Тэлбот 22/221. Вашингтон – 78 очков / 53 матча2. Коламбус – 71/513. Питтсбург – 71/514. Монреаль – 68/545. Рейнджерс – 67/526. Оттава – 60/507. Филадельфия – 59/538. Бостон – 58/559. Торонто – 57/5010. Флорида – 56/5211. Каролина – 55/5112. Айлендерс – 54/5013. Нью-Джерси – 54/5314. Детройт – 53/5215. Баффало – 52/5116. Тампа-Бэй – 52/531. Миннесота – 73 очка/51 матч2. Сан-Хосе – 69/533. Чикаго – 69/544. Анахайм – 66/545. Эдмонтон – 66/556. Нэшвилл – 58/527. Лос-Анджелес – 58/538. Калгари – 57/559. Сент-Луис – 55/5210. Виннипег – 54/5511. Ванкувер – 52/5212. Даллас – 52/5313. Аризона – 40/5114. Колорадо – 30/49