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НХЛ. Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» обыграл «Калгари», «Монреаль» по буллитам уступил «Эдмонтону»

Вашингтон — Лос-Анджелес (5:0)

В ночь на 6 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Филип Грубауэр, отстоявший на ноль в матче с «Лос-Анджелесом» (5:0) при 38 отраженных бросках.
Второй звездой назван голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, сделавший шатаут в матче с «Монреалем» (1:0 Б) при 22 отраженных бросках.
Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (4:3).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/53
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/51
4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/52
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/53

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/55 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/45
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/53
 5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 февраля
Нью-Йорк Рейнджерс — Калгари Флэймз — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)
0:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4)
1:1 — Нэш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4)
2:1 — Грабнер (Шей, Миллер) — 41:54
2:2 — Брауэр (Годро, Монахан) — 44:40
3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:20
4:2 — Фаст (Миллер, Грабнер) — 51:32
4:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33
Вратари: Лундквист 29/32 – Б.Эллиотт 28/32

Вашингтон Кэпиталз  — Лос-Анджелес Кингз — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Эллер (Коннолли) — 03:16
2:0 — Юханссон (Кузнецов, Орпик) — 18:12
3:0 — Коннолли (Уилсон, Алзнер) — 23:43
4:0 — Оши (Бекстрем, Овечкин) — 36:24
5:0 — Уильямс (Юханссон) — 56:38
Вратари: Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5

Монреаль Канадиенс  — Эдмонтон Ойлерз — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)
Вратари: Монтойя 32/32 – Тэлбот 22/22

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  78 очков / 53 матча
2. Коламбус – 71/51
3. Питтсбург – 71/51
4. Монреаль – 68/54
5. Рейнджерс – 67/52
6. Оттава – 60/50
7. Филадельфия – 59/53
8. Бостон – 58/55
9. Торонто – 57/50
10. Флорида – 56/52
11. Каролина – 55/51
12. Айлендерс – 54/50
13. Нью-Джерси – 54/53
14. Детройт – 53/52
15. Баффало – 52/51
16. Тампа-Бэй – 52/53

Западная конференция
1. Миннесота – 73 очка/51 матч
2. Сан-Хосе – 69/53
3. Чикаго – 69/54
4. Анахайм – 66/54
5. Эдмонтон – 66/55
6. Нэшвилл – 58/52
7. Лос-Анджелес – 58/53
8. Калгари – 57/55
9. Сент-Луис – 55/52
10. Виннипег – 54/55
11. Ванкувер – 52/52
12. Даллас – 52/53
13. Аризона – 40/51
14. Колорадо – 30/49
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