УХЛ. 35-й тур. «Донбасс» в Дружковке уступил «Кривбассу»

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Дружковке на арене «Альтаир» в рамках 35-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Донбасс» встречался с «Кривбассом». Поединок завершился в пользу гостей со счетом 3:2.Ничейный счет сохранялся вплоть до третьего периода, а забитыми шайбами соперники обменялись еще в стартовые 19 минут. Сначала эффектную трехходовку разыграли Шафаренко, Никифоров и Кочетков. Олег отдал передачу на "пятачок" Евгению, а тот не глядя переадресовал шайбу Денису, который с близкого расстояния поразил незащищенный угол ворот – 1:0.А за минуту до первого перерыва сохранил равенство в счете Константин Рябенко. Тандем Секирко-Савченко поборолись за шайбу в зоне хозяев и переадресовали ее партнеру. Нападающий криворожан бросил мощно и точно – 1:1.Исход встречи решился в третьем периоде, когда гости дважды отличились в меньшинстве. По голу в формате «4х5» забили Попов и Секирко. Чуть менее, чем за четыре минуты до финальной сирены отставание до минимума сократил дебютант «Донбасса» Дмитрий Голденков.«Донбасс» (Донецк) -- 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)1:0 Кочетков (Шафаренко, Никифоров), 04:511:1 Рябенко (Секирко, Савченко), 18:411:2 Н.А.Попов (Вал.Алексюк), 50:01-менш.1:3 Секирко (Савченко), 55:07-менш.2:3 Голденков (Р.Благой, Кугут), 56:281. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)2. Донбасс – 84/3 (180-48)3. Кривбасс – 61/34 (116-79)4. Дженералз – 41/43 (83-125)5. Белый Барс – 24/34 (82-171)6. Витязь – 12/34 (70-226)