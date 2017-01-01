УХЛ. 8-й тур. «Дженералз» забросили четыре безответных шайбы «Витязю» в Броварах

Сегодня, 5 февраля, в Броварах на ТЦ «Терминал» состоялся очередной матч чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Дженералз» принимал «Витязь». Хозяева льда одержали «сухую» победу со счетом 4:0.



Счет в матче был открыт уже на 19-й секунде – отличился Алексей Овчинников. Шайбы на свой счет также записали Соломон Шапиро (5), Артем Шиманский (23) и Сергей Черненко (48).



Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 5 февраля

8-й тур.

«Дженералз» (Киев) - «Витязь» (Харьков) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 - Овчинников (Янишевский), 00:19

2:0 - Шапиро (Полищук), 04:35

3:0 - Шиманский (Боевых, Черненко), 22:21

4:0 - Черненко (Шиманский), 47:17



Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17

1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)

2. Донбасс – 84/34 (178-45)

3. Кривбасс – 58/33 (113-77)

4. Дженералз – 41/43 (83-125)

5. Белый Барс – 24/34 (82-171)

6. Витязь – 12/34 (70-226)

Сегодня, 5 февраля, в Броварах на ТЦ «Терминал» состоялся очередной матч чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Дженералз» принимал «Витязь». Хозяева льда одержали «сухую» победу со счетом 4:0.Счет в матче был открыт уже на 19-й секунде – отличился Алексей Овчинников. Шайбы на свой счет также записали Соломон Шапиро (5), Артем Шиманский (23) и Сергей Черненко (48).- «Витязь» (Харьков) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)1:0 - Овчинников (Янишевский), 00:192:0 - Шапиро (Полищук), 04:353:0 - Шиманский (Боевых, Черненко), 22:214:0 - Черненко (Шиманский), 47:171. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)2. Донбасс – 84/34 (178-45)3. Кривбасс – 58/33 (113-77)4. Дженералз – 41/43 (83-125)5. Белый Барс – 24/34 (82-171)6. Витязь – 12/34 (70-226)