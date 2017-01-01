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УХЛ. 8-й тур. «Дженералз» забросили четыре безответных шайбы «Витязю» в Броварах

. «Дженералз» забросили четыре безответных шайбы «Витязю» в Броварах. Фото uhl.com.ua/

Сегодня, 5 февраля, в Броварах на ТЦ «Терминал» состоялся очередной матч чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Дженералз»   принимал «Витязь». Хозяева льда одержали «сухую» победу со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт уже на 19-й секунде – отличился Алексей Овчинников. Шайбы на свой счет также записали Соломон Шапиро (5), Артем Шиманский (23) и Сергей Черненко (48).

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 5 февраля
8-й тур.
«Дженералз» (Киев) - «Витязь» (Харьков) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 - Овчинников (Янишевский), 00:19
2:0 - Шапиро (Полищук), 04:35
3:0 - Шиманский (Боевых, Черненко), 22:21
4:0 - Черненко (Шиманский), 47:17

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)
2. Донбасс – 84/34 (178-45)
3. Кривбасс – 58/33 (113-77)
4. Дженералз – 41/43 (83-125)
5. Белый Барс – 24/34 (82-171)
6. Витязь – 12/34 (70-226)
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