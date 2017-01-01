ЧМ по хоккею с мячом. Финляндии разгромила Норвегию и завоевала бронзу

Сегодня, 5 февраля, в Сандвикене (Швеция) на 37-м чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд состоялся матч за бронзовые медали.



Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии со счетом 11:1.



Позже в воскресенье состоится финальный матч, в котором на лед выйдут действующий обладатель трофея сборная России и команда Швеции.



Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Сандвикен (Швеция). 5 февраля.

Матч за 3-е место

Финляндия – Норвегия – 11:1 (4:1)

