НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Коламбус» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 февраля

В ночь на 5 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.Первой звездой признан форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Ванкувером» (6:3).Второй звездой назван форвард «Торонто» Вильям Нюландер, оформивший первый хет-трик в НХЛ в матче с «Бостоном» (6:5).Третьей звездой дня стал голкипер «Детройта» Петр Мразек, сделавший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (1:0) при 42 отраженных бросках.1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/523. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/514. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/525. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/521. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/54 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/453. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/554. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/535. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47Нэшвилл Предаторз —— 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)0:1 – Грин (Зеттерберг, Манта) – 18:30Ванкувер Кэнакс —— 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)0:1 – Райлли (Фолин, Поминвилль) – 13:011:1 – Саттер (Хансен) – 17:521:2 – Гранлунд (Цукер, Дамба) – 19:351:3 – Гранлунд (Дамба) – 24:06 (4x5)2:3 – Хорват (Ларсен) – 28:362:4 – Паризе (Спаржон, Стаал) – 29:302:5 – Койву (Гранлунд, Спаржон) – 38:193:5 – Саттер (Берчи, Седин) – 39:17 (5x4)3:6 – Гранлунд (Цукер, Койву) – 50:19Даллас Старз —— 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)1:0 – Факса (Шор, Хэмьюс) – 20:081:1 – Хартман (Керо, Мариан Госса) – 26:201:2 – Форслинг (Сибрук, Крюгер) – 28:342:2 – Бенн (Икин, Клингберг) – 40:403:2 – Сегин – 49:243:3 – Кейн (Анисимов) – 49:593:4 – ван Римсдайк (Анисимов, Панарин) – 55:573:5 – Тэйвз (Мариан Госса, Кит) – 59:59 (en)Сент-Луис Блюз —— 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)0:1 – Кросби (Куниц) – 15:500:2 – Летанг (Рауни, Раст) – 21:340:3 – Шульц (Кросби, Куниц) – 32:021:3 – Берглунд (Парэйко, Эдмундсон) – 50:221:4 – Кросби – 59:42 (en)— Анахайм Дакс — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)0:1 — Монтур (Сильверберг, Кеслер) — 08:14 (4x4)1:1 — Друен (Джонсон, Кучеров) — 09:482:1 — Киллорн (Кучеров) — 30:56 (5x4)2:2 — Гецлаф (Биекса, Кеслер) — 44:023:2 — Бойл — 65:00 (ПБ)Бостон Брюинз —— 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)1:0 – Пастрняк (Хара, Бержерон) – 2:171:1 –В. Нюландер (Мэттьюс, Кадри) – 11:151:2 – ван Римсдайк (Марнер) – 28:311:3 – В. Нюландер – 29:092:3 – Пастрняк (Хара, Бержерон) – 30:172:4 – В. Нюландер (Мэттьюс, Браун) – 30:553:4 – Крюг (Спунер, Пастрняк)- 35:534:4 – Спунер (Мур, Хара) – 50:064:5 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 55:155:5 – Бержерон (Маршанд, Крюг) – 57:065:6 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 58:24Нью-Йорк Айлендерс —— 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)0:1 — Слэвин (Песке, Линдхольм) — 09:531:1 — Ли (Зайденберг, Бейли) — 11:142:1 — Цизикас (Строум, Принс) — 22:362:2 — Хэйнси (Линдхольм, Стаал) — 22:572:3 — Стемпняк (Скиннер) — 24:373:3 — Нельсон (Строум, Пелеч) — 39:003:4 — Терявяйнен (Макгинн) — 39:584:4 — Бейли (Ли) — 48:33 (5x4)4:5 — Хэйнси (Фолк, Стаал) — 62:52 (3x3)Коламбус Блю Джекетс —— 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)0:1 — Холл (Зейджак, Палмьери) — 03:290:2 — Юсефсон (Грин) — 21:490:3 — Зейджак (Хенрик, Паренто) — 38:58 (5x4)1:3 — Калверт (Карлссон) — 51:35 (4x5)1:4 — Холл (Лавджой) — 56:481:5 — Хелджесон (Сантини, Каммальери) — 59:31— Оттава Сенаторз — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)1:0 — Окпосо (Фолк, Горджес) — 10:112:0 — О'Райлли (Ристолайнен, Эннис) — 36:513:0 — Райнхарт (Айкел) — 45:534:0 — Фолиньо (Айкел) — 50:51— Виннипег Джетс — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)1:0 — Игинла (Бошмен, Дюшейн) — 05:27 (5x4)1:1 — Лоури (Армиа) — 09:352:1 — Маккиннон (Ландеског, Рантанен) — 14:352:2 — Лоури (Уилер, Бафлин) — 20:29 (5x4)3:2 — Ньето (Виркиох, Дюшейн) — 28:034:2 — Седерберг (Игинла, Комо) — 42:045:2 — Ньето (Дюшейн, Задоров) — 59:22 (en)Вратари: Пикар 23/25 – Павелец 23/27Монреаль Канадиенс —— 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)0:1 — Бигл (Винник, Уилсон) — 03:021:1 — А. Радулов (Дано, Пачьоретти) — 07:321:2 — Бураковски (Коннолли, Эллер) — 29:261:3 — Бекстрем (Нисканен) — 45:16 (5x4)2:3 — Пачьоретти (А. Радулов) — 47:49Вратари: Прайс 27/30 – Холтби 20/22Филадельфия Флайерз—— 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)0:1 — Картер (Копитар, Даути) — 62:35 (3x3)Вратари: Нойвирт 27/28 – Будай 17/17Сан-Хосе Шаркс –– 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)0:1 – 32 Доун (Голигоски, Макгинн) – 32:231:1 – 37 Диллон (Кутюр, Марло) – 37:151:2 – 42 Уайт (Бедкер, Марло) - 42:182:2 – 42 Кутюр- 42:442:3 – Врбата – 65:00 ПБ1. Вашингтон – 74 очков / 52 матча2. Коламбус – 71/513. Питтсбург – 71/514. Монреаль – 67/535. Рейнджерс – 65/516. Оттава – 60/507. Филадельфия – 59/538. Бостон – 58/559. Торонто – 57/5010. Флорида – 56/5211. Каролина – 55/5112. Айлендерс – 54/50.13. Нью-Джерси – 54/5314. Детройт – 53/5215. Баффало – 52/5116. Тампа-Бэй – 52/531. Миннесота – 73 очка/51 матч2. Сан-Хосе – 69/533. Чикаго – 69/544. Анахайм – 66/545. Эдмонтон – 64/546. Лос-Анджелес – 58/527. Нэшвилл – 58/528. Калгари – 57/549. Сент-Луис – 55/5210. Виннипег – 54/5511. Ванкувер – 52/5212. Даллас – 52/5313. Аризона – 40/5114. Колорадо – 30/49