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НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Коламбус» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты

Сент-Луис — Питтсбург (1:4)

В ночь на 5 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Ванкувером» (6:3).
Второй звездой назван форвард «Торонто» Вильям Нюландер, оформивший первый хет-трик в НХЛ в матче с «Бостоном» (6:5).
Третьей звездой дня стал голкипер «Детройта» Петр Мразек, сделавший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (1:0) при 42 отраженных бросках.

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30 голов/45 матчей
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 27/52
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/51
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/52
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/52

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/54 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 30/29/45
3. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/32/55
4. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/53
 5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 4 февраля
Нэшвилл Предаторз — Детройт Ред Уингз  — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – Грин (Зеттерберг, Манта) – 18:30

Ванкувер Кэнакс  — Миннесота Уайлд  — 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)
0:1 – Райлли (Фолин, Поминвилль) – 13:01
1:1 – Саттер (Хансен) – 17:52
1:2 – Гранлунд (Цукер, Дамба) – 19:35
1:3 – Гранлунд (Дамба) – 24:06 (4x5)
2:3 – Хорват (Ларсен) – 28:36
2:4 – Паризе (Спаржон, Стаал) – 29:30
2:5 – Койву (Гранлунд, Спаржон) – 38:19
3:5 – Саттер (Берчи, Седин) – 39:17 (5x4)
3:6 – Гранлунд (Цукер, Койву) – 50:19

Даллас Старз  — Чикаго Блэкхоукс  — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
1:0 – Факса (Шор, Хэмьюс) – 20:08
1:1 – Хартман (Керо, Мариан Госса) – 26:20
1:2 – Форслинг (Сибрук, Крюгер) – 28:34
2:2 – Бенн (Икин, Клингберг) – 40:40
3:2 – Сегин – 49:24
3:3 – Кейн (Анисимов) – 49:59
3:4 – ван Римсдайк (Анисимов, Панарин) – 55:57
3:5 – Тэйвз (Мариан Госса, Кит) – 59:59 (en)

Сент-Луис Блюз — Питтсбург Пингвинз  — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
0:1 – Кросби (Куниц) – 15:50
0:2 – Летанг (Рауни, Раст) – 21:34
0:3 – Шульц (Кросби, Куниц) – 32:02
1:3 – Берглунд (Парэйко, Эдмундсон) – 50:22
1:4 – Кросби – 59:42 (en)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Анахайм Дакс — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Монтур (Сильверберг, Кеслер) — 08:14 (4x4)
1:1 — Друен (Джонсон, Кучеров) — 09:48
2:1 — Киллорн (Кучеров) — 30:56 (5x4)
2:2 — Гецлаф (Биекса, Кеслер) — 44:02
3:2 — Бойл — 65:00 (ПБ)

Бостон Брюинз — Торонто Мэйпл Лифс — 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
1:0 – Пастрняк (Хара, Бержерон) – 2:17
1:1 –В. Нюландер (Мэттьюс, Кадри) – 11:15
1:2 – ван Римсдайк (Марнер) – 28:31
1:3 – В. Нюландер – 29:09
2:3 – Пастрняк (Хара, Бержерон) – 30:17
2:4 – В. Нюландер (Мэттьюс, Браун) – 30:55
3:4 – Крюг (Спунер, Пастрняк)- 35:53
4:4 – Спунер (Мур, Хара) – 50:06
4:5 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 55:15
5:5 – Бержерон (Маршанд, Крюг) – 57:06
5:6 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 58:24

Нью-Йорк Айлендерс — Каролина Харрикейнз — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
0:1 — Слэвин (Песке, Линдхольм) — 09:53
1:1 — Ли (Зайденберг, Бейли) — 11:14
2:1 — Цизикас (Строум, Принс) — 22:36
2:2 — Хэйнси (Линдхольм, Стаал) — 22:57
2:3 — Стемпняк (Скиннер) — 24:37
3:3 — Нельсон (Строум, Пелеч) — 39:00
3:4 — Терявяйнен (Макгинн) — 39:58
4:4 — Бейли (Ли) — 48:33 (5x4)
4:5 — Хэйнси (Фолк, Стаал) — 62:52 (3x3)

Коламбус Блю Джекетс — Нью-Джерси Дэвилз — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
0:1 — Холл (Зейджак, Палмьери) — 03:29
0:2 — Юсефсон (Грин) — 21:49
0:3 — Зейджак (Хенрик, Паренто) — 38:58 (5x4)
1:3 — Калверт (Карлссон) — 51:35 (4x5)
1:4 — Холл (Лавджой) — 56:48
1:5 — Хелджесон (Сантини, Каммальери) — 59:31

Баффало Сэйбрз — Оттава Сенаторз — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 — Окпосо (Фолк, Горджес) — 10:11
2:0 — О'Райлли (Ристолайнен, Эннис) — 36:51
3:0 — Райнхарт (Айкел) — 45:53
4:0 — Фолиньо (Айкел) — 50:51

Колорадо Эвеланш — Виннипег Джетс — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
1:0 — Игинла (Бошмен, Дюшейн) — 05:27 (5x4)
1:1 — Лоури (Армиа) — 09:35
2:1 — Маккиннон (Ландеског, Рантанен) — 14:35
2:2 — Лоури (Уилер, Бафлин) — 20:29 (5x4)
3:2 — Ньето (Виркиох, Дюшейн) — 28:03
4:2 — Седерберг (Игинла, Комо) — 42:04
5:2 — Ньето (Дюшейн, Задоров) — 59:22 (en)
Вратари: Пикар 23/25 – Павелец 23/27

Монреаль Канадиенс — Вашингтон Кэпиталз — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Бигл (Винник, Уилсон) — 03:02
1:1 — А. Радулов (Дано, Пачьоретти) — 07:32
1:2 — Бураковски (Коннолли, Эллер) — 29:26
1:3 — Бекстрем (Нисканен) — 45:16 (5x4)
2:3 — Пачьоретти (А. Радулов) — 47:49
Вратари: Прайс 27/30 – Холтби 20/22

Филадельфия Флайерз— Лос-Анджелес Кингз — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Картер (Копитар, Даути) — 62:35 (3x3)
Вратари: Нойвирт 27/28 – Будай 17/17

Сан-Хосе Шаркс – Аризона  Койотс – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 32 Доун (Голигоски, Макгинн) – 32:23
1:1 – 37 Диллон (Кутюр, Марло) – 37:15
1:2 – 42 Уайт (Бедкер, Марло) - 42:18
2:2 – 42 Кутюр- 42:44
2:3 – Врбата – 65:00 ПБ

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  74 очков / 52 матча
2. Коламбус – 71/51
3. Питтсбург – 71/51
4. Монреаль – 67/53
5. Рейнджерс – 65/51
6. Оттава – 60/50
7. Филадельфия – 59/53
8. Бостон – 58/55
9. Торонто – 57/50
10. Флорида – 56/52
11. Каролина – 55/51
12. Айлендерс – 54/50.
13. Нью-Джерси – 54/53
14. Детройт – 53/52
15. Баффало – 52/51
16. Тампа-Бэй – 52/53

Западная конференция
1. Миннесота – 73 очка/51 матч
2. Сан-Хосе – 69/53
3. Чикаго – 69/54
4. Анахайм – 66/54
5. Эдмонтон – 64/54
6. Лос-Анджелес – 58/52
7. Нэшвилл – 58/52
8. Калгари – 57/54
9. Сент-Луис – 55/52
10. Виннипег – 54/55
11. Ванкувер – 52/52
12. Даллас – 52/53
13. Аризона – 40/51
14. Колорадо – 30/49
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