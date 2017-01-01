ЧМ по хоккею с мячом. Швеция и Россия сыграют в финале

На Йоранссон Арене в шведском Сандвикене на 37-м чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд состоялись полуфинальные матчи.



Сборная Швеции стала финалистом домашнего чемпионата мира, разгромив команду Норвегии со счетом 17:2 (8:0).



Во втором полуфинале сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:4



В финале ЧМ-2017 шведы сыграют с россиянами, а норвежцы разыграют бронзу с финнами.



Финальный матч и поединок за бронзу состоятся в воскресенье, 5 февраля.



Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Сандвикен (Швеция). 4 февраля.

½ финала

Норвегия – Швеция – 2:17 (0:8)



Финляндия – Россия – 4:6 (1:3)

