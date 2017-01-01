УХЛ. 35-й тур. «Дженералз» разгромили «Витязь»

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, в Броварах в ТЦ «Терминал» состоялся матч 35-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором киевский «Дженералз» принимал харьковский «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 8:1.Первый период прошел при равной игре, но ни одной из команд так и не удалосьне удалось распечатать ворота соперников.Счет на 24-й минуте встречи открыл защитник киевлян Даниил Скрипец. До конца второго периода довели счет до 5:0 Юрий Шпак (28-я минута), Николай Двоник (29), Алексей Овчинник6ов (33) и Алексей Янишевский (37).«Витязь» смог ответить лишь один раз в третьем периоде усилиями своего форварда Игоря Кривоноса (44), который смог «размочить» вратаря киевлян.В оставшееся до финальной сирены время «Дженералз» довели счет до разгромного – шайбы на свой счет записали Алексей Костюк – дважды на 47-й минуте и Андрей Дворник (59).- «Витязь» Харьков (0:0; 5:0; 3:1)1:0 - Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:052:0 - Шпак (Шиманский, Черненко), 27:573:0 - Н. Дворник (Скрипец), 28:304:0 - Овчинников (Костюк, Скрипец), 32:42 – болш.5:0 - Янишевский (Костюк), 46:205:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:136:1 - Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:287:1 - Костюк (Скрипец), 46:438:1 - А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:561. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)2. Донбасс – 84/34 (178-45)3. Кривбасс – 58/33 (113-77)4. Дженералз – 38/33 (79-125)5. Белый Барс – 24/34 (82-171)6. Витязь – 12/33 (70-222)