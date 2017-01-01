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УХЛ. 35-й тур. «Дженералз» разгромили «Витязь»

УХЛ. 35-й тур. «Дженералз» разгромили «Витязь». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 4 февраля, в Броварах в ТЦ «Терминал» состоялся матч 35-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором киевский «Дженералз» принимал харьковский «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 8:1.

Первый период прошел при равной игре, но ни одной из команд так и не удалосьне удалось распечатать ворота соперников.
Счет на 24-й минуте встречи открыл защитник киевлян Даниил Скрипец. До конца второго периода довели счет до 5:0 Юрий Шпак (28-я минута), Николай Двоник (29), Алексей Овчинник6ов (33) и Алексей Янишевский (37).
«Витязь» смог ответить лишь один раз в третьем периоде усилиями своего форварда Игоря Кривоноса (44), который смог «размочить» вратаря киевлян.
В оставшееся до финальной сирены время «Дженералз» довели счет до разгромного – шайбы на свой счет записали Алексей Костюк – дважды на 47-й минуте и Андрей Дворник (59).  

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 4 февраля
35-й тур.
«Дженералз» Киев - «Витязь» Харьков (0:0; 5:0; 3:1)
Шайбы:
1:0 - Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05
2:0 - Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57
3:0 - Н. Дворник (Скрипец), 28:30
4:0 - Овчинников (Костюк, Скрипец), 32:42 – болш.
5:0 - Янишевский (Костюк), 46:20
5:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13
6:1 - Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28
7:1 - Костюк (Скрипец), 46:43
8:1 - А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)
2. Донбасс – 84/34 (178-45)
3. Кривбасс – 58/33 (113-77)
4. Дженералз – 38/33 (79-125)
5. Белый Барс – 24/34 (82-171)
6. Витязь – 12/33 (70-222)
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