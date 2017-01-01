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В чемпионате УХЛ состоялся сотый матч

В чемпионате УХЛ состоялся сотый матч. Фото uhl.com.ua

Сегодня в чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялся юбилейный, сотый матч – его участниками стали «Кременчук» и «Белый Барс», а сама игра закончилась со счетом 5:2 в пользу команды хозяев.

Чемпионат Украинской хоккейной лиги стартовал 9 сентября 2016 года, участниками матча-открытия стали «Донбасс» и «Дженералз» (4:0). За это время 89 матчей завершилось в основное время, судьба шести игр была решена в овертайме, ещё 4-х – в серии послематчевых штрафных бросков, а в одном матче было зафиксировано техническое поражение одной из команд. Всего в 100 матчах было заброшено 690 шайб.

Напомним, что всего в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2016/17 запланировано 120 матчей, после чего начнётся Второй этап чемпионата УХЛ. Сроки проведения плей-офф – с 8 марта по 9 апреля (седьмой матч финала плей-офф, в случае необходимости).
По материалам: УХЛ
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