УХЛ. 35-й тур. «Кременчук» дома победил «Белого Барса»

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18:37 С.Петербург. Путинцева обыграла Цибулкову в полуфинале 102 | Теннис

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17:28 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня 125 | Новости спорта / Главные новости спорта

16:25 Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics 136 | Легкая атлетика

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15:58 Норвежские биатлонисты сделали победный дубль в преследовании на Кубка IBU; Жирный – 16-й 148 | Биатлон

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