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УХЛ. 35-й тур. «Кременчук» дома победил «Белого Барса»

УХЛ. 35-й тур. «Кременчук» дома победил «Белого Барса». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 4 февраля, в Кременчуге на ЛА «Айсберг» состоялся первый матч 35-го тура чемпионат Украинской хоккейной лиги. «Кременчук» принимал «Белый Барс» и одержал победу со счетом 5:2.

На 9-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Илья Коренчук. В начале второго периода удвоил преимущество своей команды Тимур Гриценко (23-я минута). Спустя две минуты гости сократили разрыв – отличился на добивании Кирилл Бондаренко (26).

Преимущество в два гола «Кременчук» восстановил в середине второго периода, когда играл в меньшинстве – Виталий Кирющенков (34) убежал от игроков белоцерковской команды, и пробил вратаря «Белого Барса». До конца второй 20-минутки хозяева льда еще один раз поразили ворота Краснопольского – дубль сделал Коренчук (37). На что спустя полторы минуты ответил форвард «Белого Барса» Даниил Печерских (39).

Итоговый счет в матче установил Илья Коренчук (57), оформив хет-трик и забросив гостям вторую командную шайбу в меньшинстве.

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). 4 февраля
35-й тур.
«Кременчук» Кременчуг - «Белый Барс» Белая Церковь 5:2 (1:0; 3:2; 1:0)
Шайбы:
1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слыш), 8:58 – больш.
2:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33
2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25
3:1 - Кирющенков (Гниденко), 33:16 – меньш.
4:1 - Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50
4:2 - Печерских (Микулко), 38:20
5:2 - Коренчук (Слыш, Варивода),  56:02 – меньш.
Вратари: Захарченко - Краснопольский

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/35 матчей (шайбы 177-59)
2. Донбасс – 84/34 (178-45)
3. Кривбасс – 58/33 (113-77)
4. Дженералз – 35/32 (71-124)
5. Белый Барс – 24/34 (82-171)
6. Витязь – 12/32 (69-214)

УХЛ. 35-й тур. «Кременчук» дома победил «Белого Барса». Фото uhl.com.ua

УХЛ. 35-й тур. «Кременчук» дома победил «Белого Барса». Фото uhl.com.ua


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