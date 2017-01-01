На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Питтсбург» обыграл в овертайме «Коламбус», «Флорида» победила «Анахайм» и другие результаты

Питтсбург — Коламбус (4:3 ОТ)

В ночь на 4 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ), который стал для него 800-м в лиге.  
Второй звездой назван защитник «Калгари» Ти Джей Броди, сделавший 4 голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
Nретьей звездой дня стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, забивший победный гол в матче с «Анахаймом» (2:1).

Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/44 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 26/51
3. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 25/50
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/51
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/51

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид  (Эдмонтон Ойлерз) – 18 голов/42 передачи/54 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/28/44
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/52
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/31/54
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 февраля
Питтсбург Пингвинз  — Коламбус Блю Джекетс  — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
1:0 – Кессел (Дюмоулин, Дейли) – 13:37
2:0 – Хернквист (Каллен, Летанг) – 18:28
2:1 – Дубински (Дженнер, Джонсон) – 35:43
3:1 – Бонино (Гюнцель, Кессел) – 38:23
3:2 – Веннберг (Саад, Джонс) – 40:29
3:3 – Аткинсон (Дубински, Джонсон) – 51:20
4:3 – Кессел (Летанг, Шульц) – 63:15 (4x3)

Нью-Джерси Дэвилз  — Калгари Флэймз  — 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)
0:1 – Монахан (Годро, Броди) – 17:15
0:2 – Верстиг (Броди, Годро) – 20:22 (5x4)
1:2 – Хенрик (Вуд) – 28:36
2:2 – Заха (Каммальери, Хенрик) – 31:39 (5x4)
3:2 – Палмьери (Холл, Вуд) – 39:36 (5x4)
3:3 – Стэйджан (Броди, Ферланд) – 47:22
3:4 – Баклунд (Броди, Фролик) – 61:13 (3x3)

Детройт Ред Уингз  — Нью-Йорк Айлендерс  — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
0:1 – Бейли (Таварес, Ли) – 03:43
1:1 – Гленденинг (Эрикссон, Абделкейдер) – 10:07
1:2 – Лэдд (Хикки, Куин) – 11:35
2:2 – Хельм (Татар, Ванек) – 32:04
3:2 – Манта (Татар) – 34:24
3:3 – Таварес (Ли, Строум) – 37:11 (5x4)
4:3 – Зеттерберг (Нюквист, Манта) – 37:34
4:4 – Чимера (Нельсон) – 57:34
5:4 – Декайзер (Зеттерберг) – 59:32

Каролина Харрикейнз  — Эдмонтон Ойлерз  — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Стаал (Линдхольм, Слэвин) – 11:36
1:1 – Макдэвид (Клефбом, Ларссон) – 28:04 (6x3)
2:1 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 41:48

Флорида Пантерз  — Анахайм Дакс  — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
0:1 – Линдхольм (Верметт) – 09:39 (4x4)
1:1 – Смит (Демерс, Яндл) – 09:52 (4x4)
2:1 – Юбердо (Барков, Яндл) – 35:02

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон –  74 очка / 51 матч
2. Коламбус – 71/50
3. Питтсбург – 69/50
4. Монреаль – 67/52
5. Рейнджерс – 65/51
6. Оттава – 60/49
7. Филадельфия – 58/52
8. Бостон – 58/54
9. Флорида – 56/52
10. Торонто – 55/49
11. Айлендерс – 53/49
12. Каролина – 53/50
13. Нью-Джерси – 52/52
14. Детройт – 51/51
15. Баффало – 50/50
16. Тампа-Бэй – 50/52

Западная конференция
1. Миннесота – 71 очко/50 матчей
2. Сан-Хосе – 68/52
3. Чикаго – 67/53
4. Анахайм – 65/53
5. Эдмонтон – 64/54
6. Нэшвилл – 58/51
7. Калгари – 57/54
8. Лос-Анджелес – 56/51
9. Сент-Луис – 55/51
10. Виннипег – 54/54
11. Ванкувер – 52/51
12. Даллас – 52/52
13. Аризона – 38/50
14. Колорадо – 28/48
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Вашингтон» победил «Бостон», «Миннесота» уступила «Калгари», «Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо»
НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм», «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», «Рейнджерс» по булли там уступил «Флориде» и другие результаты
НХЛ. «Бостон» обыграл «Питтсбург», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Нэшвилл» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Бостон» проиграл «Чикаго» и другие результаты
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» в овертайме одолел «Айлендерс», «Рейнджерс» проиграл «Коламбусу» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», «Монреаль» проиграл «Детройту» и другие результаты
НХЛ. «Миннесота» по буллитам обыграла «Чикаго», «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. «Питтсбург» обыграл в овертайме «Коламбус», «Флорида» победила «Анахайм» и другие результаты
НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Баффало», «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Монреаль» проиграл «Филадельфии» и другие результаты
ЧМ по хоккею с мячом. Россияне забросили 17 безответных шайб белорусам и вышли в финал
УХЛ. 34-й тур. «Кривбасс» на выезде обыграл в овертайме «Белый Барс»
УХЛ. 34-й тур. «Дженералз» дома всухую проиграл «Кременчуку»

Последние новости спорта

15:01 Коко Вандевеге: Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера 37 | Теннис

14:50 Команда Паркера выиграла промоутерские торги у Хьюи Фьюри 67 | Бокс

14:32 Сулейман: WBC вынесет решение по Поветкину в ближайшее время 79 | Бокс

14:16 Джейсон Соса: победа над Ломаченко поднимет меня на новый уровень 97 | Бокс

14:03 Молчанов не прошел в финал в парном разряде на челленджере в Далласе 100 | Теннис

13:28 Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай 120 | Теннис / Главные новости спорта

12:59 Зимняя Универсиада-2017. Назарова и Никитин – чемпионы в танцах на льду 149 | Фигурное катание / Главные новости спорта

12:45 Ольга Абрамова – 14-я в спринте на седьмом этапе Кубка IBU в Словакии 123 | Биатлон

09:37 НХЛ. «Питтсбург» обыграл в овертайме «Коламбус», «Флорида» победила «Анахайм» и другие результаты 141 | Хоккей

09:13 НБА. «Финикс» вырвал победу у «Сакраменто», «Хьюстон» победил «Чикаго», «Мемфис» проиграл «Оклахоме» и другие результаты 141 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай
Зимняя Универсиада-2017. Назарова и Никитин – чемпионы в танцах на льду
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (82)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (457)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги