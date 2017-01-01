НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Баффало», «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Монреаль» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

В ночь на 3 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, забросивший 500-ю шайбу в карьере в матче с «Ванкувером» (4:1).
Второй звездой назван голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, сделавший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (2:0) при 31 отраженном броске.
Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:1).
Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:
1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/43 матча
2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 26/51
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/51
4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/51
5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/49
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/53 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/28/43
3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/55
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/31/54
5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 февраля
Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс
– 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 37 Зукарелло-Асен ( Миллер, Макдона) – 37:50 (5х4)
1:1 – 54 Фрэнсон (Эннис, О′Райлли) – 54:29
1:2 – 63 Крайдер (Зибанежад, Миллер) – 63:56 (4х4)
Вратари:
Ленер 42/44 – Лундквист 36/37
Ванкувер Кэнакс — Сан-Хосе Шаркс
— 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
0:1 — Марло (Павелски, Бернс) — 09:30 (5x4)
0:2 — Тьерни (Шлемко) — 15:59
0:3 — Бернс (Гертл, Торнтон) — 40:53
1:3 — Ларсен (Гонс, Трямкин) — 46:35
1:4 — Тьерни (Власич, Уорд) — 54:43 (5x4)
Вратари:
Миллер 28/32 – М.Джонс 32/33
Сент-Луис Блюз
— Торонто Мэйпл Лифс — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
0:1 — Марнер (Бозак, ван Римсдайк) — 14:22
1:1 — Стин (Шаттенкирк, Штястны) — 17:58
2:1 — Штястны (Стин, Пьетранджело) — 26:27
3:1 — Тарасенко (Лехтеря, Парэйко) — 27:02
4:1 — Парэйко (Пьетранджело, Фаббри) - 31:02 (5x4)
5:1 — Штястны (Парэйко, Эдмундсон) — 52:28
Вратари:
Аллен 26/27 – Андерсен 26/31
Аризона Койотс — Чикаго Блэкхоукс
— 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)
0:1 — Кейн (Кит, Тэйвз) — 08:44 (5x4)
0:2 — Хартман (Кит, Дежарден) — 09:56
0:3 — Мариан Госса (Панарин, Сибрук) — 14:15 (5x4)
1:3 — Экман-Ларссон (Врбата, Стоун) — 21:36 (5x3)
1:4 — Панарин (Анисимов, Кейн) — 25:24
2:4 — Дворак (Доан, Перлини) --34:24
3:4 — Перлини (Дворак, Голигоски) — 35:51 (4x4)
Вратари:
Майк Смит 22/26 – Кроуфорд 24/27
Даллас Старз — Виннипег Джетс
— 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
0:1 – Литтл (Элерс, Лайне) – 06:50
1:1 – Клингберг (Бенн) – 11:55 (5x4)
2:1 – Бенн (Немет, Ивз) – 13:59
2:2 – Шайфли (Уилер) – 19:07
2:3 – Шайфли (Перро, Бафлин) – 25:55 (5x3)
2:4 – Элерс (Лайне) – 32:51
3:4 – Ивз (Клингберг, Бенн) – 37:58
Вратари:
Лехтонен 25/29 – Павелец 39/42
Нэшвилл Предаторз
— Эдмонтон Ойлерз — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
1:0 — Арвидссон (Джохансен) — 21:26
2:0 — Джохансен (Арвидссон, Форсберг) — 39:21
Вратари:
Ринне 31/31 – Тэлбот 25/27
Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз
— 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
1:0 – Джонсон (Кучеров) – 23:39
1:1 – Стоун (Смит, Сеси) – 26:33
1:2 – Туррис (Хоффман, Карлссон) – 31:03 (5x4)
1:3 – Хоффман (Туррис, Стоун) – 42:53 (5x4)
2:3 – Пойнт (Бойл, Палат) – 47:49
2:4 – Стоун (Карлссон, Брассар) – 49:22
2:5 – Келли (Карлссон) – 59:35 (en)
Вратари:
Ан. Василевский 25/29 – Кондон 19/21
Филадельфия Флайерз
— Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 – Нестеров (Гальченюк, Шоу) – 04:51
1:1 – Жиру (Штрайт, Шенн) – 37:50 (5x4)
2:1 – Рид (Кутюрье, Казинс) – 43:32
3:1 – Кутюрье – 59:46 (en)
Вратари:
Нойвирт 15/16 – Прайс 21/23
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон – 74 очка / 51 матч
2. Коламбус – 70/49
3. Питтсбург – 67/49
4. Монреаль – 67/51
5. Рейнджерс – 65/51
6. Оттава – 60/49
7. Филадельфия – 58/52
8. Бостон – 58/54
9. Торонто – 55/49
10. Флорида – 54/51
11. Айлендерс – 53/48
12. Каролина – 51/49
13. Нью-Джерси – 51/51
14. Баффало – 50/50
15. Тампа-Бэй – 50/52
15. 16. Детройт – 49/50
Западная конференция
1. Миннесота – 71 очко/50 матчей
2. Сан-Хосе – 68/52
3. Чикаго – 67/53
4. Анахайм – 65/52
5. Эдмонтон – 64/53
6. Нэшвилл – 58/51
7. Лос-Анджелес – 56/51
8. Сент-Луис – 55/51
9. Калгари – 55/53
10. Виннипег – 54/54
11. Ванкувер – 52/51
12. Даллас – 52/52
13. Аризона – 38/50
14. Колорадо – 28/48