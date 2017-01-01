НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Баффало», «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Монреаль» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

В ночь на 3 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, забросивший 500-ю шайбу в карьере в матче с «Ванкувером» (4:1).

Второй звездой назван голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, сделавший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (2:0) при 31 отраженном броске.

Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:1).



Лучшие снайперы текущего чемпионата НХЛ:

1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/43 матча

2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 26/51

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/51

4. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/51

5. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/49



Лучшие бомбардиры текущего чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/53 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/28/43

3. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/55

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/31/54

5. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 февраля

Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 37 Зукарелло-Асен ( Миллер, Макдона) – 37:50 (5х4)

1:1 – 54 Фрэнсон (Эннис, О′Райлли) – 54:29

1:2 – 63 Крайдер (Зибанежад, Миллер) – 63:56 (4х4)

Вратари: Ленер 42/44 – Лундквист 36/37



Ванкувер Кэнакс — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

0:1 — Марло (Павелски, Бернс) — 09:30 (5x4)

0:2 — Тьерни (Шлемко) — 15:59

0:3 — Бернс (Гертл, Торнтон) — 40:53

1:3 — Ларсен (Гонс, Трямкин) — 46:35

1:4 — Тьерни (Власич, Уорд) — 54:43 (5x4)

Вратари: Миллер 28/32 – М.Джонс 32/33



Сент-Луис Блюз — Торонто Мэйпл Лифс — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

0:1 — Марнер (Бозак, ван Римсдайк) — 14:22

1:1 — Стин (Шаттенкирк, Штястны) — 17:58

2:1 — Штястны (Стин, Пьетранджело) — 26:27

3:1 — Тарасенко (Лехтеря, Парэйко) — 27:02

4:1 — Парэйко (Пьетранджело, Фаббри) - 31:02 (5x4)

5:1 — Штястны (Парэйко, Эдмундсон) — 52:28

Вратари: Аллен 26/27 – Андерсен 26/31



Аризона Койотс — Чикаго Блэкхоукс — 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)

0:1 — Кейн (Кит, Тэйвз) — 08:44 (5x4)

0:2 — Хартман (Кит, Дежарден) — 09:56

0:3 — Мариан Госса (Панарин, Сибрук) — 14:15 (5x4)

1:3 — Экман-Ларссон (Врбата, Стоун) — 21:36 (5x3)

1:4 — Панарин (Анисимов, Кейн) — 25:24

2:4 — Дворак (Доан, Перлини) --34:24

3:4 — Перлини (Дворак, Голигоски) — 35:51 (4x4)

Вратари: Майк Смит 22/26 – Кроуфорд 24/27



Даллас Старз — Виннипег Джетс — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

0:1 – Литтл (Элерс, Лайне) – 06:50

1:1 – Клингберг (Бенн) – 11:55 (5x4)

2:1 – Бенн (Немет, Ивз) – 13:59

2:2 – Шайфли (Уилер) – 19:07

2:3 – Шайфли (Перро, Бафлин) – 25:55 (5x3)

2:4 – Элерс (Лайне) – 32:51

3:4 – Ивз (Клингберг, Бенн) – 37:58

Вратари: Лехтонен 25/29 – Павелец 39/42



Нэшвилл Предаторз — Эдмонтон Ойлерз — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Арвидссон (Джохансен) — 21:26

2:0 — Джохансен (Арвидссон, Форсберг) — 39:21

Вратари: Ринне 31/31 – Тэлбот 25/27



Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

1:0 – Джонсон (Кучеров) – 23:39

1:1 – Стоун (Смит, Сеси) – 26:33

1:2 – Туррис (Хоффман, Карлссон) – 31:03 (5x4)

1:3 – Хоффман (Туррис, Стоун) – 42:53 (5x4)

2:3 – Пойнт (Бойл, Палат) – 47:49

2:4 – Стоун (Карлссон, Брассар) – 49:22

2:5 – Келли (Карлссон) – 59:35 (en)

Вратари: Ан. Василевский 25/29 – Кондон 19/21



Филадельфия Флайерз — Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 – Нестеров (Гальченюк, Шоу) – 04:51

1:1 – Жиру (Штрайт, Шенн) – 37:50 (5x4)

2:1 – Рид (Кутюрье, Казинс) – 43:32

3:1 – Кутюрье – 59:46 (en)

Вратари: Нойвирт 15/16 – Прайс 21/23



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон – 74 очка / 51 матч

2. Коламбус – 70/49

3. Питтсбург – 67/49

4. Монреаль – 67/51

5. Рейнджерс – 65/51

6. Оттава – 60/49

7. Филадельфия – 58/52

8. Бостон – 58/54

9. Торонто – 55/49

10. Флорида – 54/51

11. Айлендерс – 53/48

12. Каролина – 51/49

13. Нью-Джерси – 51/51

14. Баффало – 50/50

15. Тампа-Бэй – 50/52

15. 16. Детройт – 49/50



Западная конференция

1. Миннесота – 71 очко/50 матчей

2. Сан-Хосе – 68/52

3. Чикаго – 67/53

4. Анахайм – 65/52

5. Эдмонтон – 64/53

6. Нэшвилл – 58/51

7. Лос-Анджелес – 56/51

8. Сент-Луис – 55/51

9. Калгари – 55/53

10. Виннипег – 54/54

11. Ванкувер – 52/51

12. Даллас – 52/52

13. Аризона – 38/50

14. Колорадо – 28/48 В ночь на 3 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, забросивший 500-ю шайбу в карьере в матче с «Ванкувером» (4:1).Второй звездой назван голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, сделавший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (2:0) при 31 отраженном броске.Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:1).1. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28 голов/43 матча2. Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз) – 26/513. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 25/514. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 25/515. Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) – 24/491. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 17 голов/42 передачи/53 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 28/28/433. Брент Бёрнс (Сан-Хосе Шаркс) – 22/33/554. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 23/31/545. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 22/32/47Баффало Сэйбрз –– 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)0:1 – 37 Зукарелло-Асен ( Миллер, Макдона) – 37:50 (5х4)1:1 – 54 Фрэнсон (Эннис, О′Райлли) – 54:291:2 – 63 Крайдер (Зибанежад, Миллер) – 63:56 (4х4)Ленер 42/44 – Лундквист 36/37Ванкувер Кэнакс —— 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)0:1 — Марло (Павелски, Бернс) — 09:30 (5x4)0:2 — Тьерни (Шлемко) — 15:590:3 — Бернс (Гертл, Торнтон) — 40:531:3 — Ларсен (Гонс, Трямкин) — 46:351:4 — Тьерни (Власич, Уорд) — 54:43 (5x4)Миллер 28/32 – М.Джонс 32/33— Торонто Мэйпл Лифс — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)0:1 — Марнер (Бозак, ван Римсдайк) — 14:221:1 — Стин (Шаттенкирк, Штястны) — 17:582:1 — Штястны (Стин, Пьетранджело) — 26:273:1 — Тарасенко (Лехтеря, Парэйко) — 27:024:1 — Парэйко (Пьетранджело, Фаббри) - 31:02 (5x4)5:1 — Штястны (Парэйко, Эдмундсон) — 52:28Аллен 26/27 – Андерсен 26/31Аризона Койотс —— 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)0:1 — Кейн (Кит, Тэйвз) — 08:44 (5x4)0:2 — Хартман (Кит, Дежарден) — 09:560:3 — Мариан Госса (Панарин, Сибрук) — 14:15 (5x4)1:3 — Экман-Ларссон (Врбата, Стоун) — 21:36 (5x3)1:4 — Панарин (Анисимов, Кейн) — 25:242:4 — Дворак (Доан, Перлини) --34:243:4 — Перлини (Дворак, Голигоски) — 35:51 (4x4)Майк Смит 22/26 – Кроуфорд 24/27Даллас Старз —— 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)0:1 – Литтл (Элерс, Лайне) – 06:501:1 – Клингберг (Бенн) – 11:55 (5x4)2:1 – Бенн (Немет, Ивз) – 13:592:2 – Шайфли (Уилер) – 19:072:3 – Шайфли (Перро, Бафлин) – 25:55 (5x3)2:4 – Элерс (Лайне) – 32:513:4 – Ивз (Клингберг, Бенн) – 37:58Лехтонен 25/29 – Павелец 39/42— Эдмонтон Ойлерз — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)1:0 — Арвидссон (Джохансен) — 21:262:0 — Джохансен (Арвидссон, Форсберг) — 39:21Ринне 31/31 – Тэлбот 25/27Тампа-Бэй Лайтнинг —— 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)1:0 – Джонсон (Кучеров) – 23:391:1 – Стоун (Смит, Сеси) – 26:331:2 – Туррис (Хоффман, Карлссон) – 31:03 (5x4)1:3 – Хоффман (Туррис, Стоун) – 42:53 (5x4)2:3 – Пойнт (Бойл, Палат) – 47:492:4 – Стоун (Карлссон, Брассар) – 49:222:5 – Келли (Карлссон) – 59:35 (en)Ан. Василевский 25/29 – Кондон 19/21— Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)0:1 – Нестеров (Гальченюк, Шоу) – 04:511:1 – Жиру (Штрайт, Шенн) – 37:50 (5x4)2:1 – Рид (Кутюрье, Казинс) – 43:323:1 – Кутюрье – 59:46 (en)Нойвирт 15/16 – Прайс 21/231. Вашингтон – 74 очка / 51 матч2. Коламбус – 70/493. Питтсбург – 67/494. Монреаль – 67/515. Рейнджерс – 65/516. Оттава – 60/497. Филадельфия – 58/528. Бостон – 58/549. Торонто – 55/4910. Флорида – 54/5111. Айлендерс – 53/4812. Каролина – 51/4913. Нью-Джерси – 51/5114. Баффало – 50/5015. Тампа-Бэй – 50/5215. 16. Детройт – 49/501. Миннесота – 71 очко/50 матчей2. Сан-Хосе – 68/523. Чикаго – 67/534. Анахайм – 65/525. Эдмонтон – 64/536. Нэшвилл – 58/517. Лос-Анджелес – 56/518. Сент-Луис – 55/519. Калгари – 55/5310. Виннипег – 54/5411. Ванкувер – 52/5112. Даллас – 52/5213. Аризона – 38/5014. Колорадо – 28/48